Российские боксеры завоевали 8 золотых медалей на Играх БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Мужская сборная России по боксу показала отличные результаты на проходящих в Казани Играх стран БРИКС. Спортсмены из России выиграли восемь золотых медалей, что позволило им занять лидирующие позиции в турнире, сообщает ВГТРК «Татарстан».



Среди победителей были представители разных весовых категорий: Владимир Мнацаканян, Баир Батлаев, Максим Кузнецов, Андрей Пегливанян, Илья Попов, Сергей Сергеев, Бешто Шавлаев и Вадим Щеблыкин. Также трое спортсменов получили серебряные медали: Карен Соловьев, Сергей Колденков и Рамазан Ханапиев.

Всего на Играх разыгрывалось 387 комплектов наград. Соревнования завершатся 23 июня.

Напомним, что сегодня мужская сборная России по фехтованию на рапирах одержала победу над спортсменами из Белоруссии в финале командных соревнований, состоявшихся в рамках Игр БРИКС.

Разиль Самигуллин