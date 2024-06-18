Армянская сборная по художественной гимнастике отказалась от участия в Играх БРИКС из-за замены главного судьи

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Армении по художественной гимнастике приняла решение сняться с соревнований Игр БРИКС, которые пройдут в Казани 20—22 июня. Причиной стало то, что главный судья соревнований был заменен представителем Азербайджана, сообщает РИА «Новости».

— Да, это так, — ответила армянская гимнастка Сильва Саргсян на вопрос о снятии сборной Армении из-за смены главного судьи.

Она также добавила, что была расстроена этим решением и до последнего верила, что сможет выступить на соревнованиях.

Соревнования по художественной гимнастике пройдут 20—22 июня в Казани в рамках Игр БРИКС. В рамках состязания будут разыгрываться шесть комплектов наград.

Разиль Самигуллин