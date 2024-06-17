Завтра на соревнованиях Игр БРИКС спортсмены разыграют 15 комплектов наград
Завтра в Казани стартует шестой день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в пяти различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.
Завтра пройдут соревнования по шахматам, большому теннису, спортивной борьбе, прыжкам в воду и баскетбольному двоеборью.
Стоит подчеркнуть, что по всем вышеперечисленным дисциплинам будут разыграны комплекты наград, за исключением тенниса. Победители этих соревнований будут определены 19 июня.
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