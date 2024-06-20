Воспитанница казанского ФСО «Ракета» Светлана Липатова стала победителем Игр БРИКС по спортивной борьбе
Воспитанница казанского ФСО «Ракета» Светлана Липатова стала победителем Игр БРИКС по спортивной борьбе. Спортсменка принимала участие в соревнованиях в весовой категории до 59 кг.
В финале Светлана Липатова одолела свою соперницу из Узбекистана со счетом 12:00.
Стоит напомнить, что 16 июня Никита Шлейхер, представляющий казанский клуб по водным видам спорта «Синтез», стал обладателем золотой медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина.
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