Итоги девятого дня Игр БРИКС: у России 206 золотых медалей, 121 серебряная и 83 бронзовых

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершился девятый день спортивных Игр БРИКС — 2024. По его итогам сборная России еще сильнее укрепила свои позиции на вершине медального зачета соревнований. В общей сложности российские атлеты завоевали 410 медалей, из которых 206 золотых.

На девятый день спортивных Игр стран БРИКС разыграли 50 медалей в семи различных дисциплинах, включая плавание, художественную гимнастику, борьбу на поясах (корэш), дзюдо, фехтование, греблю на байдарках и каноэ, а также шахматы.



Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россия 206 121 83 410 2 Белоруссия 46 65 83 194 3 Китай 19 18 13 50 4 Бразилия 5 19 22 46 5 Узбекистан 4 19 38 61 6 Иран 4 12 15 31 7 Азербайджан 4 7 14 25 8 Казахстан 2 9 11 22 9 Индия 1 3 14 18 10 ЮАР 1 2 2 5



