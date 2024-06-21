Итоги девятого дня Игр БРИКС: у России 206 золотых медалей, 121 серебряная и 83 бронзовых
В Казани завершился девятый день спортивных Игр БРИКС — 2024. По его итогам сборная России еще сильнее укрепила свои позиции на вершине медального зачета соревнований. В общей сложности российские атлеты завоевали 410 медалей, из которых 206 золотых.
На девятый день спортивных Игр стран БРИКС разыграли 50 медалей в семи различных дисциплинах, включая плавание, художественную гимнастику, борьбу на поясах (корэш), дзюдо, фехтование, греблю на байдарках и каноэ, а также шахматы.
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россия
|206
|121
|83
|410
|2
|Белоруссия
|46
|65
|83
|194
|3
|Китай
|19
|18
|13
|50
|4
|Бразилия
|5
|19
|22
|46
|5
|Узбекистан
|4
|19
|38
|61
|6
|Иран
|4
|12
|15
|31
|7
|Азербайджан
|4
|7
|14
|25
|8
|Казахстан
|2
|9
|11
|22
|9
|Индия
|1
|3
|14
|18
|10
|ЮАР
|1
|2
|2
|5
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