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Итоги девятого дня Игр БРИКС: у России 206 золотых медалей, 121 серебряная и 83 бронзовых

23:58, 21.06.2024
Итоги девятого дня Игр БРИКС: у России 206 золотых медалей, 121 серебряная и 83 бронзовых
Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершился девятый день спортивных Игр БРИКС — 2024. По его итогам сборная России еще сильнее укрепила свои позиции на вершине медального зачета соревнований. В общей сложности российские атлеты завоевали 410 медалей, из которых 206 золотых.

На девятый день спортивных Игр стран БРИКС разыграли 50 медалей в семи различных дисциплинах, включая плавание, художественную гимнастику, борьбу на поясах (корэш), дзюдо, фехтование, греблю на байдарках и каноэ, а также шахматы.

МестоКомандаЗолотоСереброБронзаВсего
1Россия20612183410
2Белоруссия466583194
3Китай19181350
4Бразилия5192246
5Узбекистан4193861
6Иран4121531
7Азербайджан471425
8Казахстан291122
9Индия131418
10ЮАР1225


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