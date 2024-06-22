Сборная России стала победителем финала в гребле на каноэ у мужчин среди четверок на Играх БРИКС в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Мужская сборная России по гребле на каноэ завоевала золото в финале соревнований среди четверок. Российские спортсмены показали время 1 минута 32,44 секунды и опередили два белорусских экипажа, которые заняли второе и третье места, сообщает «МАТЧ ТВ».

В финальном заплыве четверок у мужчин-байдарочников золото выиграли белорусы с результатом 1.19,73. Две российские команды заняли второе (1.19,92) и третье (1.22,19) места соответственно.

У женщин в финальном заплыве байдарок-четверок также победили представители Белоруссии с результатом 1 минута 31,92 секунды. Второй — еще один белорусский экипаж (1.33,72), а бронза досталась россиянкам (1.34,49).

Напомним, что сегодня в рамках Игр БРИКС также пройдут соревнования по боксу, борьбе на поясах, фехтованию, художественной гимнастике, дзюдо, футбольному двоеборью, брейкингу.

Разиль Самигуллин