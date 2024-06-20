Россия стала победителем в командном турнире по быстрым шахматам на Играх БРИКС
Россия стала победителем в командном турнире по быстрым шахматам на Играх БРИКС, которые проходят в Казани, сообщает РИА «Новости».
Российская команда, в которую входят Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Екатерина Лагно и Валентина Гунина, по итогам девяти туров набрала 17 очков. Серебро досталось команде Китая, замкнула тройку победителей сборная Узбекистана.
Стоит подчеркнуть, что сегодня воспитанница казанского ФСО «Ракета» Светлана Липатова стала победителем Игр БРИКС по спортивной борьбе. Спортсменка принимала участие в соревнованиях в весовой категории до 59 кг.
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