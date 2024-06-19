Новости спорта

02:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

На седьмой день Игр БРИКС разыграют 34 комплекта медалей

22:43, 19.06.2024
На седьмой день Игр БРИКС разыграют 34 комплекта медалей
Фото: Динар Фатыхов

На седьмой день Игр БРИКС, которые продлятся до 23 июня в Казани, разыграют 34 комплекта медалей:

  • 12 — в плавании;
  • 10 — в спортивной борьбе;
  • 4 — в гребле на байдарках и каноэ;
  • 4 — в конном спорте;
  • 3 — в фехтовании;
  • 1 — в шахматах.

По итогам шестого дня у сборной России в копилке 312 наград: 156 золотых медалей, 93 серебряных и 63 бронзовых.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также