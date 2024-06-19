На седьмой день Игр БРИКС разыграют 34 комплекта медалей
На седьмой день Игр БРИКС, которые продлятся до 23 июня в Казани, разыграют 34 комплекта медалей:
- 12 — в плавании;
- 10 — в спортивной борьбе;
- 4 — в гребле на байдарках и каноэ;
- 4 — в конном спорте;
- 3 — в фехтовании;
- 1 — в шахматах.
По итогам шестого дня у сборной России в копилке 312 наград: 156 золотых медалей, 93 серебряных и 63 бронзовых.
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