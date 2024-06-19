На седьмой день Игр БРИКС разыграют 34 комплекта медалей

Фото: Динар Фатыхов

На седьмой день Игр БРИКС, которые продлятся до 23 июня в Казани, разыграют 34 комплекта медалей:

12 — в плавании;

10 — в спортивной борьбе;

4 — в гребле на байдарках и каноэ;

4 — в конном спорте;

3 — в фехтовании;

1 — в шахматах.

По итогам шестого дня у сборной России в копилке 312 наград: 156 золотых медалей, 93 серебряных и 63 бронзовых.