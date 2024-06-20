Россия досрочно выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Сборная России на Играх БРИКС досрочно стала победителем медального зачета соревнований, которые проходят в Казани, сообщает ТАСС.

В настоящее время спортсмены из России завоевали 173 золотых, 101 серебряную и 69 бронзовых медалей. Второе место в медальном зачете заняла Белоруссия с активом в 32 золотых медали. Тройку лидеров замкнул Китай. На соревнованиях Игр БРИКС осталось разыграть 140 комплектов наград, однако в двух дисциплинах белорусские спортсмены не участвуют.

Стоит напомнить, что завтра в Казани стартует девятый день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в девяти различных дисциплинах.

Разиль Самигуллин