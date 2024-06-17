МОК не будет перепроверять российских спортсменов, допущенных к Олимпиаде

Фото: Динар Фатыхов

Международный олимпийский комитет не планирует проводить дополнительные проверки для российских спортсменов, которые уже допущены к участию в Олимпийских играх. Об этом ТАСС сообщили в МОК.

— Все проверки по уже опубликованным спортсменам завершены. Новые не запланированы, — говорится в сообщении.

15 июня МОК опубликовал первый список из 14 атлетов из России, допущенных до Олимпиады в Париже. Всего в списке 14 спортсменов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.