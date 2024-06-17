Лев Воронин назначен главным тренером мужской сборной России по гандболу

Федерация гандбола России выбрала нового главного тренера мужской национальной команды. Им стал Лев Воронин, который будет совмещать работу в федерации и сборной.

После окончания игровой карьеры он работал тренером в «Заре Каспия» (ныне — «Динамо Астрахань»), а затем в «Пермских медведях», где под его руководством команда добилась значительных успехов, завоевав Кубок России и выиграв бронзовые и дважды серебряные медали Суперлиги.

С 2015 по 2017 год он входил в штаб мужской сборной России в качестве ассистента Дмитрия Торгованова. С командой он участвовал в чемпионате Европы — 2016 и чемпионате мира — 2017. В июле 2016 года Воронин был назначен генеральным директором Федерации гандбола России.

Ранее с поста главного тренера сборной России ушел Велимир Петкович.