Михаил Дегтярев: Игры БРИКС прошли на высоком уровне

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Игры БРИКС прошли на высоком уровне, сообщает RT.



— Игры прошли на высоком уровне. Осталось еще несколько дисциплин, но уже можно говорить, что прошли успешно. Впервые в таком формате — 27 видов спорта, — заявил министр.

Игры БРИКС стартовали 12 июня в Казани. В них приняло участие около 5 тысяч спортсменов из 97 стран мира. Участники соревновались в 27 различных видах спорта.

Отметим, что сборная России на Играх БРИКС досрочно стала победителем медального зачета соревнований, которые проходят в Казани.

Разиль Самигуллин