Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинской спортсменке Даяне Ястремской
Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Даяне Ястремской в матче первого круга турнира в немецком Бад-Хомбурге. Его призовой фонд превышает 800 тысяч евро.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели корте 2 часа 6 минут.
Во второй игре Ястремская выступит с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер и россиянкой Дианой Шнайдер.
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