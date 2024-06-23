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Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинской спортсменке Даяне Ястремской

17:39, 23.06.2024

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Даяне Ястремской в матче первого круга турнира в немецком Бад-Хомбурге. Его призовой фонд превышает 800 тысяч евро.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Спортсменки провели корте 2 часа 6 минут.

Во второй игре Ястремская выступит с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер и россиянкой Дианой Шнайдер.

Елизавета Пуншева

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