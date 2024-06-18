Уроженка Татарстана теннисистка Вероника Кудерметова выступит на Олимпиаде в Париже
Уроженка Татарстана теннисистка Вероника Кудерметова выступит на Олимпиаде в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса России.
Среди россиян в мужской части турнира выступят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женской сетке, помимо Вероники Кудерметовой, сыграют Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Пять дней назад стало известно, что российские теннисисты смогут принять участие в Олимпиаде в Париже. По словам главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева Международная федерация тенниса не имеет претензий к российским спортсменам и допустила их к соревнованиям согласно рейтингу.
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