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Уроженка Татарстана теннисистка Вероника Кудерметова выступит на Олимпиаде в Париже

21:15, 18.06.2024

Уроженка Татарстана теннисистка Вероника Кудерметова выступит на Олимпиаде в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса России.

Среди россиян в мужской части турнира выступят Даниил Медведев, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. В женской сетке, помимо Вероники Кудерметовой, сыграют Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Пять дней назад стало известно, что российские теннисисты смогут принять участие в Олимпиаде в Париже. По словам главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева Международная федерация тенниса не имеет претензий к российским спортсменам и допустила их к соревнованиям согласно рейтингу.

Разиль Самигуллин

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