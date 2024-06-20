Итоги восьмого дня Игр БРИКС: у сборной России 177 золотых медалей, 107 серебряных и 74 бронзовых
По итогам восьмого дня Игр БРИКС у сборной России 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовых медалей. Сегодня на соревнованиях было разыграно 34 комплекта наград в шести различных спортивных дисциплинах. Спортсмены соревновались в шахматах, фехтовании, спортивной борьбе, плавании, конном спорте, гребле на байдарках и каноэ.
Сегодня российские спортсмены выиграли 13 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Среди победителей соревнований есть уроженцы Татарстана. Так, Марта Мартьянова стала чемпионкой по фехтованию на рапирах, а воспитанница казанского ФСО «Ракета» Светлана Липатова одержала победу в состязаниях по спортивной борьбе. Среди республиканских спортсменок также отличилась воспитанница Казанской спортивной школы «Дельта» Софья Дьякова. Спортсменка стала чемпионкой по вольному плаванию на 400 метров.
|Место
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Россич
|177
|107
|74
|358
|2
|Белоруссия
|34
|56
|70
|160
|3
|Китай
|17
|17
|12
|46
|4
|Узбекистан
|4
|14
|29
|47
|5
|Бразилия
|4
|13
|17
|34
|6
|Иран
|4
|10
|15
|29
|7
|Азербайджан
|4
|5
|8
|17
|8
|Казахстан
|2
|8
|10
|20
|9
|Индия
|1
|3
|12
|16
|10
|Южная Африка
|1
|2
|2
|5
Также сборная России на Играх БРИКС досрочно стала победителем медального зачета соревнований. На соревнованиях Игр БРИКС осталось разыграть 140 комплектов наград, однако в двух дисциплинах белорусские спортсмены не участвуют.
Стоит напомнить, что завтра в Казани стартует девятый день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в девяти различных дисциплинах.
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