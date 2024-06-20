Итоги восьмого дня Игр БРИКС: у сборной России 177 золотых медалей, 107 серебряных и 74 бронзовых

Фото: Динар Фатыхов

По итогам восьмого дня Игр БРИКС у сборной России 177 золотых, 107 серебряных и 74 бронзовых медалей. Сегодня на соревнованиях было разыграно 34 комплекта наград в шести различных спортивных дисциплинах. Спортсмены соревновались в шахматах, фехтовании, спортивной борьбе, плавании, конном спорте, гребле на байдарках и каноэ.

Сегодня российские спортсмены выиграли 13 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Среди победителей соревнований есть уроженцы Татарстана. Так, Марта Мартьянова стала чемпионкой по фехтованию на рапирах, а воспитанница казанского ФСО «Ракета» Светлана Липатова одержала победу в состязаниях по спортивной борьбе. Среди республиканских спортсменок также отличилась воспитанница Казанской спортивной школы «Дельта» Софья Дьякова. Спортсменка стала чемпионкой по вольному плаванию на 400 метров.

Место Команда Золото Серебро Бронза Всего 1 Россич 177 107 74 358 2 Белоруссия 34 56 70 160 3 Китай 17 17 12 46 4 Узбекистан 4 14 29 47 5 Бразилия 4 13 17 34 6 Иран 4 10 15 29 7 Азербайджан 4 5 8 17 8 Казахстан 2 8 10 20 9 Индия 1 3 12 16 10 Южная Африка 1 2 2 5

Также сборная России на Играх БРИКС досрочно стала победителем медального зачета соревнований. На соревнованиях Игр БРИКС осталось разыграть 140 комплектов наград, однако в двух дисциплинах белорусские спортсмены не участвуют.

Стоит напомнить, что завтра в Казани стартует девятый день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в девяти различных дисциплинах.

Разиль Самигуллин