Велимир Петкович ушел с поста главного тренера сборной России по гандболу

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович объявил о своем уходе, сообщает пресс-служба федерации гандбола России. Он возглавлял команду с 2020 года.

За четыре года под руководством Петковича сборная приняла участие в чемпионате мира 2021 года в Египте и на чемпионате Европы 2022 года в Словакии.

На заседании Совета федерации гандбола России он поблагодарил игроков и сообщество за проделанную работу.

— Я приехал в Россию в 2020 году, когда сборная заняла одно из последних мест на ЧЕ-2020 в Швеции. С того момента мы хорошо выступили на чемпионате Европы в Словакии и Венгрии, где все оказались воодушевлены не только результатами, но и отношением к делу, — рассказал Петкович.