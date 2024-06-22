Новости спорта

17:59 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Сборная Россия вышла в финал соревнований БРИКС по фиджитал-футболу

15:23, 22.06.2024
Сборная Россия вышла в финал соревнований БРИКС по фиджитал-футболу
Фото: Динар Фатыхов

Сборная Россия вышла в финал соревнований БРИКС по фиджитал-футболу. В полуфинале со счетом 8:2 была обыграна сборная Бразилии.

Спортсмены одержали победу в онлайн-симуляторе, а также в реальном матче. Финальная игра против Казахстана пройдет сегодня в 18:30.

Также сегодня мужская сборная России по гребле на каноэ завоевала золото в финале соревнований среди четверок. Российские спортсмены показали время 1 минута 32,44 секунды и опередили два белорусских экипажа

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также