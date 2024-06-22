Сборная Россия вышла в финал соревнований БРИКС по фиджитал-футболу

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Россия вышла в финал соревнований БРИКС по фиджитал-футболу. В полуфинале со счетом 8:2 была обыграна сборная Бразилии.



Спортсмены одержали победу в онлайн-симуляторе, а также в реальном матче. Финальная игра против Казахстана пройдет сегодня в 18:30.

Также сегодня мужская сборная России по гребле на каноэ завоевала золото в финале соревнований среди четверок. Российские спортсмены показали время 1 минута 32,44 секунды и опередили два белорусских экипажа

Разиль Самигуллин