Мусорный бунт: казанцы требуют убрать со двора вторую площадку для отходов

УК «Уютный дом» воюет с жильцами десятиэтажки, которые не хотят иметь под окнами еще одни контейнеры для ТКО

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Мусорная эстетика по-казански: как обычный жилой дом на Гаврилова, 8А «оккупировали» двумя мусорными площадками. С юга — от гендиректора УК «Уютный дом» Марата Нуриева, а с северо-востока — по президентской программе «Наш двор», курируемой Наталией Фишман-Бекмамбетовой. Жильцы требуют убрать «нуриевскую» точку как незаконную: граждане не давали разрешения на сокращение обязательного санитарного расстояния в 20 метров между их жилым домом и «южной» площадкой. Несмотря на предписание Роспотребнадзора, глава УК Марат Нуриев отказывается демонтировать. Председатель НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана Михаил Застелла считает, что ему все равно придется «уйти» со двора, так как две площадки слишком много для одного 10-этажного дома. В перипетиях конфликта разбиралось «Реальное время».

В мусорной засаде

Мусорный бунт против главы управляющей компании «Уютный дом» Марата Нуриева подняли жители многоквартирного 10-этажного жилого дома Гаврилова, 8а в 27-м квартале Ново-Савиновского района Казани. Население не устраивает, что окружающее их придомовое пространство постепенно превращается в настоящий «мусорный полигон» для приема отходов. Причем, не только с их отдельно взятого дома, но и с прилегающих окрестностей.



Обычная скромная «десятиэтажка» 90-годов оказалась «в осаде» с двух противоположных сторон: на юге контейнерную площадку с пятью огромными мусорными баками установили в начале этого года по решению обслуживающей их управляющей компании «Уютный дом». А в августе на севере-востоке двора появилась вторая типовая площадка с еще пятью мусорными баками. Правда, ее соорудили в рамках стартовавшей в этом году президентской программы «Наш двор», но уже без ведома управляющей компании «Уютный дом».

Казалось бы, что в этом плохого — сплошные удобства для тех, кто выносит мусор на улицу (в скобках заметим, что в этом доме есть встроенный мусоропровод, который остался открытым, хотя его обещают «замуровать»). Тогда скинуть мусорный пакет можно в любом направлении движения: с левого выхода — на южной точке, с правого выхода — на северо-восточной точке.

Для получения разрешения на установку контейнерной площадки УК «Уютный двор» представила в Роспотребнадзор два протокола общего собрания жильцов. Фото Максима Платонова

Жители против «нуриевской» точки

Однако жители «оккупированного» точками сбора ТКО дома ополчились конкретно против «нуриевской» площадки, требуя ее демонтировать и перенести подальше от их дома. Они утверждают, что что управляющая компания «Уютный дом» установила площадку для сбора отходов без одобрения жителей в нарушение санитарных норм и правил, установленных Роспотребнадзором. 8-11 октября собственники квартир провели внеочередное общее собрание жильцов и постановили убрать площадку от УК с придомовой территории.

— При размещении площадки для сбора мусора вокруг жилого дома есть специальные санитарные нормы. Это не ближе, чем 20 метров к дому с любой стороны. В нашем случае расстояние сократили на 7 метров, т.е. до 13 метров, — рассказала «Реальному времени» собственник одной из квартир Галина Черноскова, избранная председателем собрания. — «Уютный дом» ссылается на уплотненную застройку, что допускают санитарные правила. Но в этом случае, жители обязательно должны дать согласие, быть не против. А получилось так, что нас никто не спрашивал. Протокол общего собрания с одобрением жильцов нашего дома есть, но у нас общее собрание не проводилось.

Отметим, что для получения разрешения на установку контейнерной площадки УК «Уютный двор» представила в Роспотребнадзор два протокола общего собрания жильцов. Оба датированы 19 февраля 2020 года. Согласно первому, инициатором собрания выступила собственник жилья квартиры N89 З. Валеева. С ее подачи жильцы проголосовали за установку площадки по сбору ТКО. Эта необходимость была продиктована «мусорной реформой». С 1 января 2019 года Татарстан, как и большинство российских субъектов федерации перешли на новую систему обращения с отходами, согласно которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы, выбранные на конкурсах.

Но так как ее предполагалось установить ближе к дому, чем разрешают нормы СанПИН, то необходимо было согласие жильцов на сокращение санитарного разрыва. Согласно второму протоколу, жильцы согласились на то, чтобы расстояние между домом и мусоркой не превышало 14,92 м.

С 1 января 2019 года Татарстан, как и большинство российских субъектов федерации перешли на новую систему обращения с отходами. Фото Олега Тихонова

Протоколы общего собрания за спиной жильцов?

— За нашей спиной вышло два протокола, — жалуются жильцы. — Один — с согласием большинства жильцов на установку контейнерной площадки по действующим нормам СанПИН. Второй — с разрешением на уменьшение расстояния или, говоря официально, на сокращение санитарного разрыва.

«Нуриевская» мусорка, как называют ее в обиходе жители, расположена между двумя домами: между «скандальным» домом 8А по улице Гаврилова и к фасаду дома № 112 по улице Ямашева. Но по отношению к дому №112 она находится на разрешенном расстоянии — свыше 20 метров. «Но я считаю, что голосовать и высказывать позицию должны жильцы того дома, чьи права нарушаются. Это наши права», — подчеркнула Галина Черноскова. Голосовали ли жильцы дома N112? «Знаю, что протокол общего собрания с согласием есть. Но протокол общего собрания с одобрением есть и у нашего дома, но у нас общее собрание не проводилось. Поэтому я не знаю, голосовали ли жители дома 112 по улице Ямашева», — рассуждает Галина.

Однако по факту подрядчики УК «Уютный дом» построили площадку еще ближе, чем было указано в февральском протоколе жильцов. Во время выездной проверки 19 октября татарстанское управление Роспотребнадзора зафиксировало это нарушение. Как говорится в документе под названием «Схема инспекции организации сбора ТБО и содержания контейнерных площадок», расстояние от края площадки до дома Гаврилова 8а составило 13,92 м вместо заявленных в протоколе 14,7 метров. Обследование проводилось в присутствии ведущего инженера УК «Уютный дом» С.Абдулбаниева (жильцы передали копию обследования Роспотребнадзора в распоряжение редакции «Реальное время»). Но будет ли переносится «нуриевская» мусорка, и если да, то куда, волнуются жители?

— У нас по этому адресу ничего нет, — прокомментировал ситуацию «Реальному времени» глава УК «Уютный дом» Марат Нуриев. — Сейчас по программе «Наш двор» проводится работа, ведется асфальтирование. По этому адресу нет мусорки, это какое-то непонимание.

— А как же акт? –переспросил корреспондент «Реального времени»

— Я не знаю, я в этом не участвовал, — невозмутимо ответил Нуриев.

— Вы убрали эту мусорку?

— Мы не строили. Жители пусть разберутся с территорией дома и его границами. Там по этому адресу ни одной площадки нет и не было.

Ближе на 7 метров — это критично?

Получается, что площадку для сбора ТКО установили на 7 метров ближе к дому, чем разрешено нормами СанПин. Это критично? «Конечно. Нормы просто так не пишут. Даже при порывах ветра, чтобы мусор не разлетался и не заносил их обратно в подъезд, эти 7 метров не дадут долететь мусору до дома. Кроме того, в праздничные дни мусор копится, не вывозится. И это под окнами жилого дома. Летом мы будем дышать смрадом. Каждый рабочий день мимо мусорки идут в школу и детский сад дети и родители» — негодуют жильцы.

В доме предлагают альтернативную площадку для сбора отходов на существенном удалении от жилья. «Но ведь есть другое место. Это территория на месте снесенных металлические гаражей за голубятней. Это наше предложение. Мы показывали схему Роспотребнадзору, но они в этом не участвуют. Они только выдают разрешения», — посетовала Галина Черноскова. По ее словам, жители ждут предписания Роспотребнадзора, который должен воздействовать на УК «Уютный дом».

С другой стороны, казанцы лояльно отнеслись к мусорной площадке, построенной по республиканской программе «Наш двор». Она расположена вдалеке от людских потоков с соблюдением санитарных норм. «Если смотреть комплексно, то наш двор сложен не из 4 домов, а из 9-ти. И для каждого дома городить мусорку накладно. Вторая мусорка заложена для всех четырех домов-участников программы. Но ведь есть возможность установить «нуриевскую» площадку без нарушения норм», — рассуждает Черноскова.

Президентская программа «Наш двор» стартовала в республике летом этого года. Это самая масштабная программа за последнее время, на нее выделяется из негосударственных источников 50 миллиардов рублей. На эти средства будут отремонтированы 6 775 дворов по всему Татарстану. Началу работ предшествовала всеобщая инвентаризация, в ходе которой было обследовано порядка 9 000 дворов. То есть в программу попали почти 80% обследованных придомовых территорий. Это все дворы, прилегающие к домам, которые были построены не позднее 2014 года, и дворы, где ранее не проводилось никаких работ в рамках действующих программ благоустройства.

— 10 контейнеров хватит на три дома, им достаточно одной контейнерной площадки, — считает председатель НП «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан» Михаил Застела. — Эти контейнерные площадки содержатся управляющей компанией, а то, что Фишман сделала, не знаю, кто будет содержать. А вот Нуриев обязан содержать площадку в соответствии с нормативами. Нужно посмотреть, какие деньги берет Нуриев: если за одну — на здоровье, а если за две, то зачем столько? Вообще, затраты на содержание площадки — копеечные. Она отдельно не выделяется, входят в зарплату дворника. Основные расходы — это плата за мусор с человека. Сколько есть жильцов, столько и платят. Конечно, у Нуриева надо поинтересоваться, зачем две площадки на этот дом? Должна остаться одна площадка — та, которая благоприятна с точки зрения планировки двора.