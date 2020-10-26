Автор хитов «пацанского рэпа» открыл «шаурмечную» в Казани

Бизнес-идея пришла Альберту Нурминскому «из текстов песен»

Фото: Лина Саримова

Рэпер Нурминский (Альберт Шарафутдинов) из Балтасинского района Татарстана, которому приписывают возрождение «пацанского рэпа», открыл в Казани «шаурмечную». Корреспондент «Реального времени» наведалась в «Шаурму на районе» в поиске длинных очередей из поклонников творчества Нурминского, однако особого ажиотажа не заметила. Между тем эксперты полагают, что выбранный рэпером формат заведения вполне жизнеспособен, и даже предрекают возможное расширение проекта.



Ажиотаж спал, не успев начаться

Заведение «Шаурма на районе» находится на пятачке, где и так хватает мест для перекуса: рядом есть «Добрая столовая», пиццерия «Тотос», пекарни и небольшие ларьки с той же шаурмой.

На официальном открытии, состоявшемся в минувшую среду, присутствовал сам Нурминский, устроивший автограф-сессию и розыгрыш мерча. Судя по публикациям в соцсетях, желающих встретиться с кумиром и попробовать брендовую шаурму было немало — у входа в заведение собралась приличная очередь.

По словам одной из сотрудниц, для дневного времени отсутствие клиентов — нормальная ситуация. Фото Лины Саримовой

Отправившись в «Шаурму на районе» спустя пару дней после ее запуска, корреспондент «Реального времени» столпотворения у дверей не заметила. В зале стояло двое мужчин в строительной форме, молча попивающих кофе из картонных стаканчиков, и на этом, собственно говоря, все. Еще по заведению разносился писк пожарной сигнализации, стоял густой дым — видимо, что-то приключилось с мангалом, на котором готовится местная шаурма на углях.

По словам одной из сотрудниц, для дневного времени отсутствие клиентов — нормальная ситуация. В основном оживление приходит с наступлением вечера. Она же призналась, что в день открытия не было сумасшедшего ажиотажа.

Нурминский: «Шаурма на районе» возникла из текстов песен»

«Реальное время» обратилось к Нурминскому с просьбой прокомментировать, как пришла идея попробовать силы в общепите.

— Решили попробовать что-то новое для себя. За плечами успешный пример работы с мерчем. Идеи вынашивали. Нет четких цифр или событий, когда мы решили, как-то само собой пришла мысль попробовать что-то новое. Идея назвать «Шаурма на районе» возникла из текстов песен. Оценивать первый опыт пока рано, мы только пробуем. Результаты будут позже, — рассказал нашему изданию рэпер.

Все стандарты качества в заведении соблюдаются, заверил Альберт: «Есть специалист, который за этим следит. Личный контроль, естественно, он есть и будет». Исполнителя не остановило и непростое время для запуска бизнеса — в разгар второй волны пандемии коронавируса: «Это сфера, которая всегда востребована. Не думаю, что вторая волна как-то сильно повлияет». От ответов на вопросы, каких инвестиций потребовал проект и есть ли другие соинвесторы или Нурминский — единственный владелец, будут ли другие точки, музыкант уклонился:

— К сожалению, не можем раскрыть всех деталей. Назовем это коммерческой тайной, — улыбнулся он. — Планы по расширению есть. Но пока рано об этом говорить.



«Одним заведением Нурминский не ограничится»

Позитивно отреагировал на открытие очередного «рэперского» заведения в Казани эксперт по коммерческой недвижимости, замгендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.



— Шаурма — абсолютно живучий формат, поскольку с точки зрения расходов это абсолютно понятная история. Как правило, они занимают небольшие помещения, соответственно, затраты на аренду невысокие, как и фонд оплаты труда, коммунальные платежи и так далее. Плюс шаурма на углях — достаточно современное и востребованное веяние, — комментирует открытие Шайхиев. — Успех здесь напрямую зависит от качества, ценника и локации (конечно, заведению стоило бы быть ближе к учебным заведениям, где как раз обитает аудитория исполнителя). В целом у него есть хорошее преимущество, поскольку он сейчас «на хайпе». Также могу предположить, что одним проектом он не ограничится.

По оценке казанского бизнесмена Булата Закирова (Boltliferu), затраты на открытие такой точки могли составить порядка 1—1,1 млн рублей — вместе с товарными остатками, проработками, дизайном и сотрудниками.



— Не могу ничего сказать по поводу рентабельности, поскольку не знаю конкретных цифр. Если они открылись, значит, верят в успех проекта. В городе миллиард заведений такого плана — кто-то зарабатывает, кто-то разоряется — это нормально. В целом, думаю, ребята не глупые, все посчитали и что-то в этом увидели, — рассуждает Закиров. — Что касается локации, то она важна всегда, однако в том случае, когда заведение открывает медийная личность, этот фактор поначалу уходит на второй план. На начальном этапе вы будете работать и набирать аудиторию «на хайпе». В дальнейшем локация будет, конечно, решать.

«В плане шаурмы рынок перенасыщен»

В свою очередь владелец сети «Тюбетей» Айнур Камалиев, считает, что «в плане шаурмы казанский рынок общепита перенасыщен».

— Хорошую, качественную шаурму, наверное, можно найти в Казани — я даже не знаю, — усомнился предприниматель. — У этого блюда своя целевая аудитория и локации — студенты, таксисты и так далее. Сложно сказать, «взлетит» ли этот проект. Если владелец сделает продукт более качественным, а процесс приготовления — прозрачным, то, возможно, все получится.

Отметим, что это уже не первое заведение, открывшееся в Казани в разгар второй волны пандемии. Буквально недавно «Реальное время» рассказывало о том, что в «Тандеме» появилась бургерная от Тимати Black Star Burger, а также писало про возрождение детского кафе «ПанКот», закрывшегося весной из-за локдауна. Отсутствие опасений со стороны предпринимателей доходчиво объяснил Булат Закиров.

— Если бы они открывались в марте-апреле, то это, конечно, была бы полная «жесть» с точки зрения пандемии. Сейчас все потихоньку работают, так что ничего сложного в открытии уже нет. Пандемия сейчас — это скорее просто красивое слово, поскольку многие ограничения сняты, несмотря на тонны заболевших ежедневно, — высказался бизнесмен.