Автор хитов «пацанского рэпа» открыл «шаурмечную» в Казани
Бизнес-идея пришла Альберту Нурминскому «из текстов песен»
Рэпер Нурминский (Альберт Шарафутдинов) из Балтасинского района Татарстана, которому приписывают возрождение «пацанского рэпа», открыл в Казани «шаурмечную». Корреспондент «Реального времени» наведалась в «Шаурму на районе» в поиске длинных очередей из поклонников творчества Нурминского, однако особого ажиотажа не заметила. Между тем эксперты полагают, что выбранный рэпером формат заведения вполне жизнеспособен, и даже предрекают возможное расширение проекта.
Ажиотаж спал, не успев начаться
Заведение «Шаурма на районе» находится на пятачке, где и так хватает мест для перекуса: рядом есть «Добрая столовая», пиццерия «Тотос», пекарни и небольшие ларьки с той же шаурмой.
На официальном открытии, состоявшемся в минувшую среду, присутствовал сам Нурминский, устроивший автограф-сессию и розыгрыш мерча. Судя по публикациям в соцсетях, желающих встретиться с кумиром и попробовать брендовую шаурму было немало — у входа в заведение собралась приличная очередь.
Отправившись в «Шаурму на районе» спустя пару дней после ее запуска, корреспондент «Реального времени» столпотворения у дверей не заметила. В зале стояло двое мужчин в строительной форме, молча попивающих кофе из картонных стаканчиков, и на этом, собственно говоря, все. Еще по заведению разносился писк пожарной сигнализации, стоял густой дым — видимо, что-то приключилось с мангалом, на котором готовится местная шаурма на углях.
По словам одной из сотрудниц, для дневного времени отсутствие клиентов — нормальная ситуация. В основном оживление приходит с наступлением вечера. Она же призналась, что в день открытия не было сумасшедшего ажиотажа.
Нурминский: «Шаурма на районе» возникла из текстов песен»
«Реальное время» обратилось к Нурминскому с просьбой прокомментировать, как пришла идея попробовать силы в общепите.
Все стандарты качества в заведении соблюдаются, заверил Альберт: «Есть специалист, который за этим следит. Личный контроль, естественно, он есть и будет». Исполнителя не остановило и непростое время для запуска бизнеса — в разгар второй волны пандемии коронавируса: «Это сфера, которая всегда востребована. Не думаю, что вторая волна как-то сильно повлияет». От ответов на вопросы, каких инвестиций потребовал проект и есть ли другие соинвесторы или Нурминский — единственный владелец, будут ли другие точки, музыкант уклонился:
— К сожалению, не можем раскрыть всех деталей. Назовем это коммерческой тайной, — улыбнулся он. — Планы по расширению есть. Но пока рано об этом говорить.
«Одним заведением Нурминский не ограничится»
Позитивно отреагировал на открытие очередного «рэперского» заведения в Казани эксперт по коммерческой недвижимости, замгендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев.
По оценке казанского бизнесмена Булата Закирова (Boltliferu), затраты на открытие такой точки могли составить порядка 1—1,1 млн рублей — вместе с товарными остатками, проработками, дизайном и сотрудниками.
«В плане шаурмы рынок перенасыщен»
В свою очередь владелец сети «Тюбетей» Айнур Камалиев, считает, что «в плане шаурмы казанский рынок общепита перенасыщен».
Отметим, что это уже не первое заведение, открывшееся в Казани в разгар второй волны пандемии. Буквально недавно «Реальное время» рассказывало о том, что в «Тандеме» появилась бургерная от Тимати Black Star Burger, а также писало про возрождение детского кафе «ПанКот», закрывшегося весной из-за локдауна. Отсутствие опасений со стороны предпринимателей доходчиво объяснил Булат Закиров.
— Если бы они открывались в марте-апреле, то это, конечно, была бы полная «жесть» с точки зрения пандемии. Сейчас все потихоньку работают, так что ничего сложного в открытии уже нет. Пандемия сейчас — это скорее просто красивое слово, поскольку многие ограничения сняты, несмотря на тонны заболевших ежедневно, — высказался бизнесмен.
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