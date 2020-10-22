Перезапуск «ПанКота» и кончина «Брийона» — как детский сегмент общепита Казани пережил локдаун

Обзор удержавшихся наплаву семейных кафе и ресторанов

Второе рождение пережило этой осенью одно из популярных детских кафе Казани «ПанКот», несмотря на все тяготы коронакризиса. Как выяснило «Реальное время», владельцы заведения отказались от объявленных летом планов продажи, обновились и в начале октября снова открылись для посетителей. Тем временем другой заметный игрок этой сферы — «Густав Кафо» в парке им. Горького, который еще зимой закрылся на реконцепцию, все никак не может осуществить перезапуск. Теперь, по словам собственника, его задерживает пандемия. Фактор ковида в целом усложнил жизнь всех рестораторов, а особенно и без того не слишком успешного сегмента детского общепита. Плюс ко всему, все большую долю клиентов у него «отжимают» детские игропарки, добавившие кухню для удержания немногочисленных посетителей.



Возвращение «ПанКота»

Из-за ограничений, введенных в разгар пандемии для всего общепита, казанское семейное кафе «ПанКот» было вынуждено закрыться. Как рассказала «Реальному времени» собственник заведения Дина Зарипова, это произошло в конце марта.

В июле, спустя 4 месяца после закрытия, «ПанКот» должен был отпраздновать маленький юбилей — 5 лет с момента открытия, однако вместо этого владелец выставил кафе на продажу. За готовый бизнес просили 6,9 млн рублей.



— Желающие купить наше кафе были, но мы с братом поняли, что не готовы отдать наше детище. Были предложения выкупить заведение, а затем переделать формат и бренд. Мы в течение пяти лет вкладывали силы и душу для того, чтобы развить этот проект, поэтому в итоге поняли, что не готовы к продаже, — пояснила ситуацию Зарипова.

Пока владельцы раздумывали, подоспело время ослабления ограничений. По словам собеседницы нашего издания, после того, как она узнала, что с 15 июля ресторанам снова разрешат работать, к ней «пришло осознание, что в любом случае нужно делать рестарт проекта: провести косметический ремонт и пересмотреть меню», чем и занялась команда Зариповой. 10 октября, как раз в разгар набирающей обороты второй волны ковида, кафе снова открылось для посетителей.

Когда перезапустят «Густав Кафо»?

Одно из самых больших детских кафе Казани «Густав Кафо» в парке им. Горького закрылось на ремонт в феврале этого года. Руководство заведения, измученное жесткой конкуренцией и падением выручки, решило не просто обновить помещение, а пересмотреть концепцию и сменить вывеску.

Трансформация должна была завершиться еще в конце апреля, однако кафе до сих пор остается закрытым для посетителей. По всей видимости, в грандиозные планы по перезапуску «Густав Кафо» вмешался коронавирус, катком прошедшийся по всему общепиту.

Директор ООО «Семейный дворик» (владеет брендом «Густав Кафо») Альбин Баймурзин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» подтвердил информацию о том, что кафе пока закрыто, а также сообщил, что открытие все же планируется, при этом озвучить какие-либо подробности отказался, сославшись на нехватку времени.

Пять лет назад «Густав Кафо» открылся в парке им. Горького под вывеской, по франшизе и при полной концептуальной поддержке федерального проекта «АндерСон». Фото: cafe-anderson.ru

Напомним, 5 лет назад «Густав Кафо» открылся в парке им. Горького под вывеской, по франшизе и при полной концептуальной поддержке федерального проекта «АндерСон». Москвичи придумали ключевую фишку заведения — детскую горку со второго на первый этаж. Но долго поработать под раскрученным брендом не получилось. Как поясняла «Реальному времени» основатель и управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских Анастасия Татулова, ее компания приняла решение расторгнуть соглашение, когда после нескольких «залетов» казанских предпринимателей поняла, что ошиблась в выборе партнера.

Как детские игропарки «отжимают» сегмент

В целом, Казань вряд ли может похвастаться большим разнообразием детских кафе, в их классическом понимании. Локдаун пережила легендарная «Сказка», продолжает работать сеть детских заведений «Помидорро», правда, одна из ее точек в Московском районе города сейчас продается. А вот открывшийся в конце 2016 года на ул. Пушкина «Брийон» исчез со всех радаров. На плаву также остаются детские банкетные залы, к примеру, «Оранжевая корова» на Меридианной.

— То, что в Казани не так много детских кафе, в том числе объясняется сложностью сегмента, — пояснил казанский ресторатор, владелец заведений P.Love Нурислам Шарифуллин. — Отмечу также, что детское кафе априори невыгодно, поскольку этот сегмент сейчас «отжали» «Остров сокровищ» и «Тики Вики» (детские игропарки, — прим. ред.) — они успешно работают, как и небольшие общепиты при них.



На сложность работы в детском сегменте в интервью «Реальному времени» также сетовала Анастасия Татулова: «Наш сегмент заметно тяжелее, потому что это непростая целевая аудитория. Взрослый человек тебе может простить какие-то вещи, но в тех вещах, которые касаются детей… Если ребенка, не дай бог обидели или ему что-то не понравилось, то не будет тебе прощения. Ответственность у нас в два раза выше, — рассуждает владелица сети детских кафе «АндерСон». — Также надо понимать, что когда в стране кризисная ситуация, то спрос с тебя в три раза выше, потому что у гостя, который к тебе приходит, есть ощущение, что он из своего кошелька, который довольно заметно ужался, тебе последние деньги приносит, и он с тебя за это спрашивает по максимуму».

В этом году на экономический кризис наложился и страх потребителей заболеть коронавирусом. Это только усложнило жизнь владельцам заведений общепита, ориентированным на детей.



— Родители очень щепетильны к детям, и когда вокруг такая сложная ситуация, как пандемия, любой здравомыслящий родитель будет стараться избегать массовых мероприятий и скопления людей. Это нормальный процесс для сложившейся конъюнктуры рынка, — резюмирует Нурислам Шарифулин.