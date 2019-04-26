Альберт Нурминский: «Сначала говорили, что я занимаюсь фигней»

Клип рэпера из Балтасинского района набрал на YouTube 11 млн просмотров

Альберт Шарафутдинов, о котором говорят как об авторе и исполнителе, вернувшем популярность пацанскому рэпу, еще даже не переехал из родного села в Казань, а его уже зовут в Москву. Его гастроли по стране не прекращались с прошлой осени. В интервью он рассказал, что до 2017 года писал песни исключительно на татарском языке, как объездил все дома культуры республики, для чего ему высшее образование, а также о собственном мерче, продюсере и первом московском концерте.

«Татарский рэп был практически мертв»

— Что означает цифра 105 в ваших текстах и на логотипе?

— Я родом из села Нурма Балтасинского района и от Казани до моего поселка ровно 105 километров. Мой творческий псевдоним «Нурминский» тоже от названия села. Я рос на музыке американских исполнителей, а у них принято упоминать названия своих районов — Квинс, Бруклин, и я решил, что сделаю по их подобию.

— Живете там же или переехали в Казань?

— Еще не переехал, но планирую. Москвичи спрашивают, когда перееду в Москву, а я отвечаю им, что мне бы сначала в Казань перебраться. Как получится, хочу снять или приобрести здесь жилье. Точка сбора все-таки в Казани, я много времени провожу в городе, здесь моя студия, все выезды тоже совершаются отсюда. Родственники в моем селе уже привыкли, что я приезжаю всего на пару дней в неделю — схожу в баню, возьму свежие вещи и снова уезжаю. В семье, кстати, никогда не было исполнителей, и все воспринимали мое занятие музыкой как хобби, а когда осознали мою востребованность, даже удивились. Мама говорит, что никто не мог такого предугадать.

— Чем занимаются родители?

— Мама — врач лор, работает в районной больнице. Отца давно нет. Есть родной брат, который возглавляет наш небольшой бизнес — автосервис.

— Где учились?

— В моем поселке татароязычная школа, а я учился в районной гимназии, где обучение велось на русском языке. Мама у меня русская, папа — татарин. Все родственники учились в русскоязычной школе и я тоже. Я рад, что сейчас владею русским языком, потому что в районе в основном говорят только на татарском.

После 11-го класса приехал в Казань, отучился в автотранспортном техникуме на механика. Получил красный диплом, а во время учебы успел отслужить в армии — в военно-воздушных силах. После техникума хотел поступить на вышку, но в строительный институт поступить не получилось. В первый год не поступил, во второй уже не так основательно готовился из-за творчества, а на третий год на меня вышли люди из кооперативного института и предложили продолжить учебу. Условия были хорошие, так что сейчас я студент первого курса. Учусь на «заочке». В институте меня быстро вычислили одногруппники, несмотря на то, что фамилия записана настоящая — Шарафутдинов.

«Сразу же на меня начали выходить московские агентства с предложением о сотрудничестве. Все спрашивали, как какой-то пацан попал в топ, ведь некоторые для этого тратят по полмиллиона рублей». Фото vk.com/nurminski105



— Думаете, понадобится высшее образование?

— Решил для себя, что получу его. Творчество оно такое — сегодня есть, а завтра может и не быть. Так что нужно твердо стоять на земле и продолжать что-то делать.

— В каком возрасте появилось желание стать артистом?

— Никогда не было, поэтому и семья удивляется. Писать песни я начал в 13 лет, причем писал сначала на татарском языке. В какой-то момент просто захотелось попробовать написать песню на русском языке — получился трек «Мент на меня газует», который очень сильно взлетел! Это было в декабре 2017 года, а летом 2018-го песня попала в топ-чарт «ВКонтакте» на 33-е место. Сразу же на меня начали выходить московские агентства с предложением о сотрудничестве. Все спрашивали, как какой-то пацан попал в топ, ведь некоторые для этого тратят по полмиллиона рублей. Тогда же песню начали публиковать паблики с сотнями тысяч и миллионами подписчиков.

Всего этого не случилось бы, если бы эту песню у меня не украли. У меня еще не были оформлены авторские права, клипа на песню тоже не было. Кто-то вместо меня подал документы на регистрацию моей песни, и именно так она попала в топ. В итоге я съездил в Москву, пообщались там, заблокировали песню «ВКонтакте» и неофициальный клип с десятью миллионами просмотров. Все авторские права сейчас оформлены на меня, все по-правильному публикуется на цифровых площадках.

— Какой была первая песня?

— Я уже точно и не помню. Думаю, про друзей. Песня была на татарском, я до 2017 года писал песни на нем. Тогда татарский рэп был практически мертв, а я со своими песнями объездил почти весь Татарстан, и даже не по одному разу. В Казани выступал в «Эрмитаже», но для меня это был потолок. Когда записал песню на русском языке, аудитория серьезно увеличилась. Я нашел свой стиль и тематику, но татарский язык тоже не забываю.

— Почему потолок? Кто-то исполняет песни на татарском языке на протяжении всей жизни…

— У них есть своя небольшая аудитория… Но мне бы так не хотелось. В чем смысл? Хочется не останавливаться на достигнутом. Конечно, я мог бы продолжать петь на татарском и ездить только по республике, но хочется развиваться дальше. Я, вообще, мечтаю записать трек на английском языке. Думаю, однажды попробую это сделать.

«Ощущения интересные, но я не считаю себя звездой»

— С 13 лет и до трека «Мент» писали песни в стол?

— Публиковал «ВКонтакте». Кто-то говорит, что я появился внезапно, из ниоткуда, но на самом деле я шел к этому 11 лет.

— Когда осознали, что все-таки стали артистом?

— Я не даю себе таких определений. Не считаю себя популярным, хотя меня узнают — магазинах, на улице, в торговых центрах подходят и просят сфотографироваться. Даже в Москве в аэропорту подошел парень и попросил сфотографироваться. Ощущения интересные, но я не считаю себя звездой. Думаю, нельзя слишком сильно поддаваться этому, а то взлетит самооценка (смеется).

— Сейчас у вас есть свой концертный директор?

— Да, с прошлого года. Его зовут Марат Туктамышев, он организатор татарских вечеринок, работает в Bash (бывший «Люксор», — прим. ред.). Мы с ним сталкивались на таких вечеринках, он приглашал меня выступать и после очередного выступления за чаем предложил создать проект «Нурминский». Я согласился попробовать, и мы начали составлять график выступлений по районам. Меня и раньше приглашали, но сложно было это организовать самостоятельно. Подписали договор и сейчас я гастролирую по России.

— Когда и где состоялся первый концерт после подписания контракта?

— В Нижнекамске в прошлом году. Пришло более 400 человек.

— Но вы и до этого ездили по республиканским домам культуры с концертами?

— Несколько лет назад меня пригласили выступить в Апастовском районе. После выступления в местном клубе со мной познакомилась женщина по имени Альбина, которая предложила концерт в какой-то деревне. Я выступил там, и после концерта она с супругом спросила, хочу ли я сотрудничать. Они сами раньше гастролировали, и по их старым связям я ездил какое-то время по республиканским районам. После подписания договора с продюсером я с ними по-дружески расстался.

— Как прошел ваш первый московский концерт в марте?

— Супер. Он прошел в день моего рождения — так я отпраздновал 25-летие. Был какой-то мандраж, это же все-таки столица. Собралось 700 человек, и когда я в гримерке услышал, как публика кричит: «Нурминский!», стало спокойнее. Вышел на сцену, и все волнения прошли. Кстати, у меня в программе есть и татарские песни и под них москвичи тусили так же — им очень понравился мой родной язык.

«С сентября 2018 года до апреля я каждую неделю на гастролях по всей России. В мае должно стать посвободнее, но в целом планы есть до конца этого года». Фото vk.com/nurminski105

— Сколько человек обычно приходят на концерты?

— По-разному. Бывает и сто человек, как недавно в Муроме. Больше всего пришли на казанский концерт в марте — 900 человек. Могло быть и больше, но из-за требований пожарной безопасности мы перестали пускать людей. В среднем на концерт приходит 300—500 человек. Иногда мое выступление совпадает с приездом какого-либо артиста в город — это тоже влияет на посещаемость.

— На сколько времени расписан гастрольный график?

— С сентября 2018 года до апреля я каждую неделю на гастролях по всей России. В мае должно стать посвободнее, но в целом планы есть до конца этого года. Юбилейный, сотый, концерт я дал в середине апреля. Творчество идет от души, я никогда серьезно в него не вкладывался. Для меня это как хобби.

Больше всего мне запомнился казанский концерт. Люди стояли так плотно, что даже не могли поднять рук. Мы, наверное, немного ошиблись с выбором площадки, потому что я думал, что придет гораздо меньше людей. Возможно, я себя недооцениваю. Даже паблик «ВКонтакте» и аккаунт в «Инстаграме» я не хотел создавать, потому что думал, что люди там не будут слушать музыку или смотреть мои посты. В результате в паблике сейчас более 223 тысяч человек, а на аккаунте в «Инстаграме» подписаны более 186 тысяч.

О поездках в Европу и знании темы

— В комментариях под вашими клипами в соцсетях поклонники зовут с концертами в Ригу, ближнее зарубежье. Ориентируетесь на это при составлении графика?

— Как раз на днях обсуждали возможность поездки в Европу с концертами. Я только за! Марат и еще один человек занимаются составлением графика — мониторят, изучают статистику, читают те же комментарии. Далее создаем опросы, и если отклик большой, планируем поездку.

— Общаетесь с поклонниками в социальных сетях?

— На YouTube нет, туда я только загружаю клипы. Хотя тоже мощная площадка, сейчас у меня более 264 тысяч подписчиков на канал. Комментарии в соцсетях почти не читаю, а общаюсь на выступлениях, провожу прямые эфиры в «Инстаграме» и иногда отвечаю там же в директ. На вопросы, когда приеду в тот или иной город, не отвечаю — сам могу не знать. Отвечаю, если спрашивают, привезу ли свой мерч, или помогаю с организационными вопросами.

— Блокировали кого-нибудь в соцсетях?

— Бывало. Хейтеров, или тех, кто дезинформирует других по поводу отмены концерта.

«Я рос среди таких пацанов. Все это было, и я пишу о том, что видел. В американском рэпе, который я слушал, часто поется об улицах, гангстерских разборках, стрельбе, и мне было интересно это слушать. Рос на фильме «Бригада». И когда на наших улицах творилось то же самое, я подумал, почему бы не написать об этом». Фото vk.com/nurminski105

— Кто слушает вашу музыку?

— Аудитория от 12 лет, но на концерты приходят и 30-летние, и люди постарше.

— Учитывая тематику ваших песен, на вас выходили люди, назовем их, из криминального мира?

— Да, мы общались. Они одобрительно отзываются о моем творчестве.

— Откуда такое знание темы?

— Я рос среди таких пацанов. Все это было, и я пишу о том, что видел. В американском рэпе, который я слушал, часто поется об улицах, гангстерских разборках, стрельбе, и мне было интересно это слушать. Рос на фильме «Бригада». И когда на наших улицах творилось то же самое, я подумал, почему бы не написать об этом.

— И стрельба была?

— Такого не было. Драки, стычки.

— Есть мнение, что вы вернули популярность пацанскому рэпу. Согласны с таким определением?

— Это прикольно. Сначала люди говорили, что я вернул популярность татарскому рэпу. Не скажу, что это какое-то большое достижение, но все равно приятно. Я просто делаю, что мне нравится, а вернул или не вернул — не мне судить.

— Слушатели иногда критикуют вас за то, что вы поете о том, в чем не разбираетесь.

— Я и не скрываю, что только наблюдаю, и формулирую это от третьего лица. Я не говорю, что правы только пацаны или другие стороны — просто фиксирую увиденное. Когда критикуют — почему бы и нет? Любой может говорить о том, что видит. Пожалуйста, бери и пиши песни! Если люди думают, что это так просто, пусть пробуют.

«Сначала говорили, что я занимаюсь фигней»

— На YouTube есть комментарий «У Уфы есть Face, а у Казани — Нурминский».

— Не могу прокомментировать, так как не слушаю российских исполнителей. Я вырос на творчестве американских рэперов. Сейчас слушаю Chief Keef, Lil Pump, XXXTentacion.

— Поклонники регулярно просят вас записать фит с Честным (популярный рэпер Тимур Гатиятуллин из Уфы, — прим. ред.) или кем-то другим из рэперов. Есть в планах фиты?

— Пока я не знаю, с кем хотел бы сделать фит. Если это мегапопулярный артист — почему бы и нет, так как это полезно для взаимопиара. Вообще, есть мнение, что фиты записывают, когда дела в творчестве идут плохо. Кстати, мне даже пишут начинающие пацаны с такими предложениями, но мне это неинтересно.

«Мне часто писали, что я – татарский Честный, и тогда я еще недоумевал. Потом мы с ним познакомились, общались». Фото ask.fm/timurfangatiyatullin_

— С кем из исполнителей вас сравнивают?

— Когда я писал песни только на татарском языке, мне часто писали, что я — татарский Честный, и тогда я еще недоумевал. Потом мы с ним познакомились, общались. Есть даже ролик, где мы вместе с ним исполняем мою песню «Мент на меня газует».

— Почему в творчестве нет темы любви?

— В ближайшее время у меня выйдет один трек, в котором я говорю не о любви, но об отношениях. Тема интересная. Можно рассказать об отношении хулигана к любви, о том, как складываются отношения плохих парней и хороших девушках, о том, как улица мешает парню любить. Тем много, все это будет. У меня самого пока нет девушки, мне не до отношений, поэтому песни будут основаны на наблюдениях, а не на каком-то личном опыте.

— Сколько всего песен на русском языке? Планируете выпустить альбом?

— Девять и готовы к релизу еще две. Я не ставлю цели обязательно выпустить альбом. Как накопится материал, будем решать.

— Кто снимает для вас клипы?

— Всегда по-разному. Самый первый клип был на татарскую песню — набрал пацанов и на их фоне зачитал рэп. Его сняли видеографы из района, которые работают на свадьбах. Следующие клипы уже снимались в Казани или других городах.

Локации, сценарий — за мной. В последнем клипе «За 105 двор» есть съемки на фоне Мергасовского дома в Казани. Мне нравятся старые постройки, их стиль. Новая архитектура мне вообще не нравится.

Стараюсь придумывать интересные идеи. Слушатели могли заметить, что несколько моих клипов переходят из одного в другой. История рассказывает о пацанах с улицы, которые выбиваются в люди, пережили потери, и начинается с клипа «Мент на меня газует». Далее он переходит в клип «Ауфф» — о мечте купить BMW. В жизни я, кстати, купил себе BMW, но уже продал. Следующий клип — «Мама, вылечи», в котором герой думает, по какому пути в жизни идти. Еще один трек — «Уйти с мыслями», но мы его переиграли, и сразу перешли на клип «За 105 двор». В конце клипа мы показываем, что лучше не идти по этому пути — он закончится плачевно. В следующем клипе, который еще не вышел, покажем солидного парня с охраной, который движется по творческому, а не криминальному пути.

— Сколько времени занимает съемка клипа?

— Когда как. Последний клип снимали два дня по 12 часов. Минимум — сутки.

«Футболки с логотипом «Нурминский 105 км». Недавно на меня вышел саратовский бренд уличной одежды «Стрела», вместе с которым мы выпустили носки «105 км». Они также производят одежду со словами из моих песен, например, «Молодым был, молодым хочу остаться». Со временем придумаем что-то еще». Фото muslumovo.tatarstan.ru



— Как пишете песни?

— Новую песню про отношения написал моментально — за полчаса. Иногда бывает, что приходит вдохновение, пишешь пару строчек и откладываешь телефон. Раньше писал в тетрадях, причем не столбцами, а сплошным текстом, как сочинение. Сейчас пишу в заметках в телефоне — долго к этому привыкал. Все старые тетради я все равно храню для памяти.

— Вы упомянули собственный мерч. Что выпускаете?

— Футболки с логотипом «Нурминский 105 км». Недавно на меня вышел саратовский бренд уличной одежды «Стрела», вместе с которым мы выпустили носки «105 км». Они также производят одежду со словами из моих песен, например, «Молодым был, молодым хочу остаться». Со временем придумаем что-то еще.

— Ближайшие планы?

— Творить, писать, пока это актуально и нравится людям.

— Семейным бизнесом заняться не планируете?

— Нет, в это включен брат, и у него все хорошо получается.

— Как вас принимают в родном районе?

— Сначала говорили, что я занимаюсь фигней. Сейчас кто-то радуется за меня, кто-то завидует. Мама просит быть аккуратнее с текстами, но в целом все привыкли к тому, чем я занимаюсь.