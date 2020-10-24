«Зенит» будет отыгрываться на «Рубине» за евроунижение, а «Спартак» воспользуется эйфорией «Краснодара»

Превью 12 тура чемпионата РПЛ

Очередным пролетом завершился первый тур Лиги чемпионов и Лиги Европы для российских клубов, и где же, как не на внутренней арене, попытаться доказать себе и болельщикам, что это всего лишь стечение обстоятельств. «Зенит» будет поднимать самооценку на «Рубине», а ЦСКА постарается не повторить ошибок в матче с тульским «Арсеналом». Разве что «Краснодару» сейчас не до убеждения в своей полноценности — «Челси» на носу, и этим-то «Спартак» и воспользуется. Подробнее — в традиционном превью тура Российской премьер-лиги от «Реального времени».

«Краснодар» — «Спартак»: «быкам» не до РПЛ

Матч тура состоится сегодня на «Краснодар Арене». Загруженный делами европейскими «Краснодар» будет принимать свободный, как ветер, «Спартак», который решает единственную задачу — выиграть чемпионат спустя четыре года.

Красно-белые отправили на кубковый матч с «Енисеем» полурезервный состав, из лидеров не дав отдохнуть лишь Понсе. Так что свежесть и силы на стороне «Спартака».

В прошлом туре в матче с «Рубином» краснодарцы выглядели неважно, несмотря на приличный счет (3:1) — все три их гола были небесспорными. Да и в целом на внутренней арене они пока не впечатляют — все силы отданы Лиге чемпионов. Плюс ко всему состав южан претерпевает серьезные изменения по ходу чемпионата, так что о сыгранности говорить тяжело.

В прошлом туре в матче с «Рубином» краснодарцы выглядели неважно, несмотря на приличный счет. Фото: fckrasnodar.ru

Во Франции «быки» не проиграли одному из лучших клубов Лиги 1 «Ренну», и это можно считать удачей. Но очевидно, что игра забрала у них много сил. Хватит ли их на матч с лидерами внутреннего чемпионата?

Прогноз «Реального времени»



«Краснодар» в сложной ситуации. У команды Мурада Мусаева все еще много травмированных, а вояж в Ренн только пополнил лазарет: в матче с одноименной командой дернул мышцу Сергей Петров, с ковидом карантинит Кабелла. В матче также не примут участие Стоцкий, Ари и Марков, под вопросом готовность Сафонова, Вандерсона, Классона и Мартыновича. Похоже, Мусаеву придется придумывать что-то новое на поле.



Более того, у «Краснодара» впереди напряженный график по две встречи за неделю — с сильнейшими клубами Европы и РПЛ. Уже в среду «быков» ожидает историческая первая игра на домашнем стадионе в ЛЧ — с лондонским «Челси», и наверняка в глазах у футболистов уже стоит картина выхода на поле под гимн Лиги чемпионов. Смогут ли краснодарцы настроиться в таких обстоятельствах на поединок внутреннего первенства?



2:0 — победа «Спартака»

«Зенит» — «Рубин»: питерцы попытаются компенсировать еврокубковую неполноценность

Другой российский участник Лиги чемпионов, который по традиции рвет и мечет на родных полях, но превращается в мягкую игрушку на европейской арене. Поражение от «Брюгге» в очередной раз подтвердило, что тепличные условия, которые питерцам создают во внутреннем первенстве, ничем хорошим для них не заканчиваются.

Что мы имеем перед игрой «Зенита» с «Рубином»? Хозяева совершенно точно сыграют без одного из системообразующих игроков Малкома, под вопросом и участие Жиркова. Казанцы же выйдут на поле «Газпром-Арены» без полузащитников Абильдгора и Макарова. Казалось бы, потери поровну, но нет.

«Зенит» по традиции рвет и мечет на родных полях, но превращается в мягкую игрушку на европейской арене. Фото: fc-zenit.ru

Сергей Семак дежурно и общими словами расписывает плюсы «Рубина» при Леониде Слуцком — своем бывшем наставнике в «Москве», а затем и коллеге по тренерскому штабу сборной России. Но очевидно, что это скорее слова поддержки, нежели вдумчивый разбор соперника и намеренная подготовка именно к «Рубину».



«Ребята сыгрались, и тактическая схема предполагает использовать лучшие качества игроков и те идеи, что есть у Леонида Викторовича», — сказал Семак перед матчем, и это говорит о том, что «Рубин» в Петербурге, судя по всему, собираются брать «малой кровью».

Конечно, в контексте игры с «Зенитом» следует упомянуть и о судейской бригаде. Тут не без сюрпризов — как оказалось, тест Ивана Сиденкова дал положительный результат. Так что арбитра питерской встречи пришлось в срочном порядке менять на Яна Бобровского, который должен был работать на игре «Урал» — «Тамбов». Впрочем, учитывая, что «Рубин получает либо удаления, либо пенальти в свои ворота в любом матче, вне зависимости от имен в протоколе, большого значения это не имеет.

Прогноз «Реального времени»



«Зенит» играет на своем поле, у него все хорошо с судейством и комплекс европейского неудачника, который после неудачного похода «вовне» оборачивается вымещением злобы на соперниках по РПЛ. Говоря по-букмекерски, тут «железка», что сине-бело-голубые не проиграют.



2:1 — победа «Зенита»

«Динамо» — «Сочи»: Шварц не спаситель, Нобоа не помощник

Московское «Динамо» вступит в новый этап «круговорота тренеров в природе» именно с домашнего матча против «Сочи» — команду на игру выведет Сандро Шварц. Немец прилетел в Россию лишь в четверг и вряд ли успел за полтора суток привнести в тактику команды что-то новое. А вот на эмоциональное состояние бело-голубых это вполне может повлиять.

Сандро Шварц прилетел в Россию лишь в четверг и вряд ли успел за полтора суток привнести в тактику команды что-то новое. Фото: vk.com/fcdm_official

Тем более что состав московского клуба очень подходит Шварцу. В «Майнце» он с удовольствием работал с молодежью, которая вот-вот должна сделать качественный шаг и заявить о себе уже во взрослом немецком футболе.

«Динамо» один из самых молодых клубов лиги, средний возраст игроков команды — 25,4 года. В общем, долго привыкать новому специалисту не придется.

Прогноз «Реального времени



Сочинцы к московской игре потеряли своего лидера Кристиана Нобоа, на котором строилась практически вся атака (эквадорец выбыл аж на два месяца), что не позволит им забить много. Команды наверняка обменяются голами и разойдутся миром.



Ничья — 1:1

ЦСКА — «Арсенал»: лишь бы вернулись Марио и Георгий

Еще один неудачник еврокубков ЦСКА и на внутренней арене стабильностью не отличается, хотя и идет в первой тройке.

Совсем уж провальной игру с австрийским середняком «Вольфсбергом» назвать нельзя — типичная ошибка Васина и пенальти не позволили армейцам стартовать с победы. На поле явно не хватало лидеров москвичей Марио Фернандеса и Георгия Щенникова.

Прогноз «Реального времени»



К игре с тульским «Арсеналом» могут успеть вернуться оба, если тест бразильца покажет отрицательный результат. А это означает, что ЦСКА получит мощный фланг и куда более фундаментальную оборонительную линию.



Победа ЦСКА — 2:0