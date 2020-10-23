Игры с ковидом: «Енисей» избежал встреч с казанской «Стрелой» и выиграл Кубок России

Регбисты «Стрелы» практически завершили сезон — матчи четвертьфинала чемпионата России с «Енисеем-СТМ» перенесены на апрель 2021-го. Причина в том, что ряд игроков и сотрудников тренерско-административного штаба красноярцев сдал положительные тесты на Covid-19. Можно было бы посочувствовать сибирякам, только вот 16 октября они вышли на поле и выиграли финал Кубка России. «Реальное время» разбиралось в ситуации.

Со «Стрелой» сыграть не смогли, с «Красным Яром» — пожалуйста



Игры с красноярской командой должны были пройти 3 и 10 октября в Казани и Красноярске соответственно, после чего «Енисею-СТМ» предстояло уже 16-го числа в Москве сразиться с другим красноярским суперклубом «Красным Яром» за Кубок России. В результате состоялась только последняя игра, в которой «Енисей-СТМ» оказался сильнее — 19:11. Матч с соседями складывался тяжело, но практически постоянно ситуация была под контролем «Енисея-СТМ», который лишь раз оказался в статусе догоняющих — 3:5. В концовке была неприятная ситуация при счете 16:11, но и здесь «Енисей-СТМ» не дал противнику ничего сделать. И все бы ничего, отличный матч равных соперников, если бы не одно но: в конце сентября красноярцы обнаружили, что в стане их команды возможна вспышка заражения Covid-19.

Хронология происходящего такова. В понедельник 28 сентября в «Енисее-СТМ» было получено 10 положительных тестов. Команда пересдала тесты в полном составе, и 30 сентября лига приняла решение о переносе игры на неопределенный срок на том основании, что у 20 человек из системы «Енисея-СТМ» тесты дали положительный результат. В этот же день красноярцы подали в региональный Роспотребнадзор уведомление об этой ситуации. Согласно «Регламенту возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по регби сезона 2020/21 гг.», пункт 98, команда считается готовой к матчу в том случае, если после прохождения процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 20 игроков. У «Енисея» на тот момент было 20 игроков для проведения матча, но Центр проведения соревнований федерации регби России принял решение о переносе.

Пункт 7.5 Регламента чемпионата России гласит: «За неявку команды на Матч (за исключением наступления форс-мажорных обстоятельств) Клуб подвергается санкциям в соответствии с Дисциплинарным регламентом ФРР. Под форс-мажором в регламенте понимаются обстоятельства непреодолимой силы: землетрясение, наводнение, ураган, пожар, военные действия, национальные и отраслевые забастовки, запретительные акты государственных органов власти, эпидемия», «снежный буран, космоса черные дыры» и далее по тексту песни Виктора Цоя из «Черного альбома». Другими словами, события, действие которых нельзя было ни предупредить, ни предотвратить никакой предусмотрительностью и никакими затратами.

У «Енисея» на тот момент было 20 игроков для проведения матча, но центр проведения соревнований Федерации регби России принял решение о переносе. Фото: enisei-stm.ru

РК «Енисей», видимо, пытается сослаться на пункты «эпидемия» и «запретительные акты государственных органов власти», но по состоянию на 30 сентября такого документа от Роспотребнадзора или иных органов не было, клуб только направил уведомление в Роспотребнадзор о положительных тестах. И тогда непонятно, на чем основывалась лига (то есть тот же Центр), принимая решение о переносе игры.

В Красноярске «все сложно»



1 октября административный штаб «Стрелы» получил письмо от лиги о переносе игры на неопределенный срок. Казанцы направили письмо с просьбой дать разъяснения, в соответствии с какими пунктами регламентов принято решение о переносе, но так их и не дождались. А вот «Енисей-СТМ», в свою очередь, получил ответ на свой запрос от Роспотребнадзора, в котором содержались рекомендации по действиям при возникновении вспышки Covid-19, но никаких запретительных мер там не оказалось. Тем не менее 6 октября было объявлено, что матчи четвертьфинала между «Стрелой» и «Енисеем-СТМ» будут сыграны в апреле 2021 года.

«Конечно, мы разочарованы тем, что матчи против «Енисея-СТМ» были перенесены на 2021 год. Команда готовилась к четвертьфиналу чемпионата, ребята были в предвкушении битвы с очень хорошим соперником. Тем не менее здоровье — превыше всего: сейчас мы должны пожелать заболевшим игрокам и сотрудникам «Енисея» скорейшего выздоровления», — так главный тренер казанцев Джей Пи Нил отреагировал на новость об отмене на сайте клуба. И добавил:



— В классическое регби в этом году мы больше не сыграем, но впереди — два тура чемпионата России по регби-7, где мы хотим достойно показать себя. Поэтому в ближайшее время мы немного перезагрузимся и начнем подготовку к «семерке».

Возвращаясь к переносу матчей, отметим, что Covid-19 практически полностью поломал все схемы и календари мирового спорта. Достаточно сказать, что сейчас заканчиваются матчи футбольной Лиги наций 2021 года, при том, что чемпионат Европы-2020 не только не был сыгран, но пока даже не известны все его финалисты. Этапы Кубка России по фигурному катанию идут полным ходом, прошло уже два, при этом два международных этапа Гран-при по тому же виду спорта отменены. И сейчас фигуристы одновременно готовятся к третьему этапу Кубка России и третьему этапу Гран-при в Москве. Исследователи спорта будущего просто голову сломают в попытках найти логику проводимых и отмененных соревнований, понятную только здесь и сейчас. Поэтому в отношении «Енисея-СТМ» нет и не могло бы быть никаких претензий, особенно если знать полную ситуацию по Красноярску, который, судя по новостям из местных спортивных команд, впереди России всей именно в плане распространения инфекции.

1 октября административный штаб «Стрелы» получил письмо от лиги о переносе игры на неопределенный срок. Фото: strelarugby.ru

Первым ее подхватил футбольный «Енисей», получивший три баранки в ФНЛ в период с 13 по 23 сентября. Даже выйдя из карантина, красноярцы, прямо скажем, еле ноги носили, проиграв затем еще три матча подряд. Сложная ситуация и у их соседей из «Сокола» (ВХЛ). ХК ушел на карантин 25 сентября, не сумев провести четыре матча, и вышел из карантина 8 октября. На карантине был и молодежный ХК «Красноярские рыси». Баскетбольные команды Красноярска также болели в тандеме.

«Несмотря на то, что биться с «Драконами» пришлось всемирном...» (всем миром?, — прим. ред.), — сообщал сайт БК «Енисей», имея в виду, наверное, что в заявке были только семь игроков, причем двое из молодежки, и они боролись с «ЦМОКИ-Минск» до конца игры. Сейчас баскетболисты попросили о переносе трех матчей с 9 октября по 8 ноября. Не играет и женская команда «Енисей», бывший «Шелен».

По свидетельству очевидцев, в Красноярске игнорировали меры предохранения от коронавируса. В то время как вся Россия сидела по домам, ограничиваясь прогулками на балконе и выходами из дома по СМС, красноярцы жили практически обычной жизнью. Более того, незадолго до матчей со «Стрелой» там было проведено торжественное мероприятие, связанное с 45-летием «Енисея-СТМ». Ветераны регби и спорта в целом, участники спортшкол, родственники — все собрались, чтобы отметить это событие. На сайте клуба до сих пор предлагают оценить «масштаб мероприятия», состоявшегося 24 сентября. Спасибо, мы оценили…

Незадолго до матчей со «Стрелой» было проведено торжественное мероприятие, связанное с 45-летием «Енисея-СТМ». Ветераны регби и спорта в целом, участники спортшкол, родственники — все собрались, чтобы отметить это событие. Фото: vk.com/enisei_stm

Могли бы красноярские регбисты так выкладываться на поле в случае выхода из болезни?



Последние события демонстрируют, что порядка 75 лет (то есть после окончания Великой Отечественной) в нашей стране не были так близки проблемы власть предержащих и простого народа. Очередным подтверждением этому тезису стала коронавирусная инфекция, которая была выявлена у мэра Красноярска Сергея Еремина. И в то, что весь край, и прежде всего его столица, являются единым очагом заражения, легко поверить. Но…

Даже школьный опыт подсказывает, что после болезни дают двухнедельное освобождение от физкультуры. Регби один из самых энергозатратных видов спорта, не случайно Кубки мира длятся по полтора месяца, на две недели дольше футбольных. В этом плане можно было бы посочувствовать «Енисею-СТМ», которому за 13 дней предстояло сыграть три игры с переездами по маршруту Казань — Красноярск — Москва, выйдя на финал с «Красным Яром» в состоянии дичайшего утомления, поскольку соперник, заняв второе место в таблице, избавил себя от участия в четвертьфинале чемпионата России. А «коронавирус», получается, избавил от этого и вторую красноярскую команду.

По всем параметрам «Яр» должен был выигрывать. И по общей готовности, и по подготовке к матчу, и по составу... Фото: vk.com/enisei_stm

Ее наставник Александр Первухин сказал в интервью пресс-службе федерации регби: «Три волны прошло по команде. Конечно, мы сделали ошибку, рассчитывая, что все-таки будем играть со «Стрелой», и провели еще два тренировочных дня, что дало новых заболевших. В итоге выпало больше двадцати игроков, и после 3 октября оставшихся тринадцать вместе с тренерским составом заселили в маленькую гостиницу, неделю работали вот таким составом. Потом через несколько дней добавились четыре человека, затем еще семь…. С 11-го числа мы наконец-то собрались и провели три тренировочных дня, имея в распоряжении практически 85 процентов состава… По всем параметрам «Яр» должен был выигрывать. И по общей готовности, и по подготовке к матчу, и по составу. Но это финал Кубка России, и здесь на первое место встает характер. У нашей команды он был. Ну и, конечно, очень приятно, что на редкость точно игроки выполнили установку».

Как бы то ни было, а ситуация, как принято говорить в спорте, «заиграна».

