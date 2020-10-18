Татары и дагестанцы внутри Российской империи

Религиозные связи двух народов в дореволюционное время

Фото: съезд дагестанских ученых в Баку

В сентябре автору этих строк посчастливилось побывать в Дагестане. Я был рад узнать, что местная интеллигенция интересуется именами дореволюционных татарских ученых. И мне в голову пришла идея написать о некоторых дагестанских улемах, связанных с Урало-Поволжьем.

Молодежь в Дагестане знает имя имама Марджани



Немногие знают, что некоторые наши богословы до сих пор известны в Дагестане как праведники и ученые высшего уровня. Ведь современный дагестанский суфизм напрямую связан с дореволюционными татарскими шейхами. Контакты вообще были частыми: ссыльные дагестанские ученые и общественные деятели находили приют у проживавших в «континентальной России» татар, а татары часто проходили через Дагестан на пути в Мекку.

Например, не так давно в Дагестане открылась мечеть имени уральского шейха Зайнуллы Расулева. Открытие посетил и муфтий Татарстана Камиль-хазрат. Молодежь хорошо знает имя имама Марджани, отзывается о нем как о большом ученом. Живая исламская традиция Кавказа с пиететом относится не только «к своим» религиозным мыслителям, но и к имамам соседних областей.



Мечеть в честь Зайнуллы Расулева в Махачкале. Фото: muftiyatrd.ru

Дагестанцы в ссылке

Частые контакты с татарскими учеными были у крупнейшего лезгинского ученого, просветителя, богослова Хасана ибн Абд Аллаха аль-Алкадари (1834-1910). Он прославился как автор множества книг самой разной тематики, в том числе и по светским наукам. Но прежде всего он известен как автор книги «Асар-и Дагестан», где охвачена многовековая история этого региона.

Помимо деятельности в качестве ученого, Хасан-афанди занимался также просветительством, публикуясь в периодических изданиях того периода, и политической деятельностью. Он же впервые открыл в Дагестане медресе, где наряду с религиозными преподавались светские дисциплины.



Хасан Алкадарский. Фото: wikimedia.org

В 1877 году ученый обвиняется в поддержке восстания и отправляется в ссылку в город Спасск Тамбовской губернии (ныне Пензенской области). Там он встречается с проживающими в регионе татарами. Ученый-энциклопедист свободно говорил на арабском, персидском и тюркском языках, потому общение с местными не доставляло ему трудностей. Аль-Алкадари написал поэму «Диван аль-Мамун» о своем заключении. Среди прочего, в произведении он упоминает ученых и деятелей в татарских селах региона:

«Вблизи Спасска находилось мусульманское с. Сургоди с двумястами дворами и тремя мечетями. Между почитаемыми учеными людьми этого села и нами установились частые встречи и дружеские отношения. Факыхами в селе работали мулла Мирзахан, сын муллы Абдельфатиха; мулла Абу Бакр, сын муллы Гасанаддина; мулла Абу Бакр ибн Муса. Немного далее от Спасска лежало с. Усна, мусульманское. Их [правоведов?] имена Судуруддин сын муллы алима Абдурахмана; мулла Изуллах ибн Усман. В Танище, мусульманском селе, правоведом был мулла Нигматуллах, сын муллы Ихсана, в с. Юнки мулла Абу Абубекр ибн Яхья, в с. Качатовка мулла Насруддин ибн Мухаммадрахим, в с. Тархан — почтенный человек по имени мулла Джалалуддин ибн Мухаммад, в с. Гурнака мулла Селимджавхар, сын муллы Демирбулата, в с. Айди почтенный человек из княжеского рода князь Абдулхаким, сын покойного хаджи Ниматуллаха Янкиева. Частыми были наши встречи с ними, и помощь они нам оказывали щедрую, ибо Аллах, если предопределяет чего-нибудь, то подготовит для его осуществления пути уму непостижимые». (Перевод по статье Х.А. Омарова)

Интерес вызывает высокая религиозная грамотность мусульманского населения. Почти в каждом селе были ученые, исламская инфраструктура была развита повсюду.

Имам Марджани упоминает и о других дагестанских богословах, попавших в ссылку и имевших контакты с татарами. Так, в его историко-биографической работе «Мустафад аль-Ахбар» упоминается мулла Кади Ака Ахунд или Мухаммад бин Али ад-Дагестани, сосланный на территорию Дешт-и Кипчака и погибший недалеко от Оренбурга в 1795\96 году. На Оренбургской пограничной линии он даже открыл медресе, где обучал местных мусульман. Из его крупных учеников Марджани называет видного каргалинского имама, учителя многих религиозных деятелей Абдрахмана бин Шарифа ал-Каргали, первого муфтия Оренбургского магометансокго духовного собрания Мухаммаджана бин Хусайна и шейха братства накшбандия-муджаддидия Валида ибн Мухаммадамина аль-Каргали.

Дагестанский богослов Абдуллатиф ал-Хуци погиб в ссылке в Курской губернии в 1890 году. Он встречался с имамом Марджани в Казани, учился у него и даже написал на его счет хвалебные стихи:

Салам Харуну — шейху шейхов,

Светочу знаний Аллаха в землях Булгара,

Его сочинения — как сияющие звезды на небосводе,

Которые своим светом наставляют на истинный путь…

Шихаб, у тебя есть свое место среди небесных светил,

Однако твое сияние затмевает их блеклый свет…

Шейх Сайфулла-кади Башларов и его учителя

Выдающийся дагестанский шейх, общественный деятель, просветитель и ученый имел связи сразу с четырьмя суфийскими шейхами из Волго-Уральского региона. Сайфулла-кади, аварец, уроженец аула Ницовкра, первый раз оказался в России еще в молодости, попав в ссылку в Казанскую губернию во второй половине 1879 года (что, впрочем, оспаривается рядом биографов). После ссылки шайх Сайфулла какое-то время работал врачом в Поволжье, а в 1892 году вернулся в Дагестан. Там, по рекомендации своих учителей в знаменитом селе Костек, он направился в г. Чистополь к шейху Мухаммаду Закиру аль-Чистави.



Шейх Сайфулла-кади Башларов. Фото: wikimedia.org

Сам Мухаммад Закир аль-Чистави взял суфийскую практику тариката (суфийского ордена) накшбандия-халидия у дагестанского шейха Махмуда аль-Алмали, который, в свою очередь, учился у Мухаммада Яраги, учителя имамов Шамиля и Гази-Мухаммада. Сайфулла-кади так вспоминал о своем учителе из Чистополя:

«Несмотря на то, что после принесения обета ему в качестве шейха я провел с ним продолжительное время, я слышал его речь считанное количество раз, ибо он был погружен в состояние худура — постоянной памяти о Творце — и зухуля — забвения всего, кроме Бога, с целью быть занятым только Им и ничем иным».

После смерти Мухаммада Закира-хазрата шейх Сайфулла начал искать другого наставника для продолжения изучения исламских наук. Такого наставника он нашел в лице Зайнуллы-ишана Расулева. Сайфулла-хазрат описывал Зайнуллу Расулева как «превосходящего в своем достоинстве какие бы то ни было границы описаний», совершенного шейха, кутба (высшая степень в суфийской иерархии), «образца своего времени».

Из наставлений, переданных Зайнуллой-ишаном Сайфулле-хазрату, видно, какое значение он придавал соблюдению исламской практики. Так, в иджазе (права преемственности), выданной Сайфулле-кади, сказано:

«Я дал ему разрешение на совершение таваджуха и обучение зикру любимых мюридов в тарикате накшубандия-халидия, пока он не противоречит принципам тариката, основа которому шариат… Завещаю придерживаться дополнительных (навафиль) молитв, постоянно проявлять усердие в совершении пятикратной молитвы в коллективе мусульман, в чтении Корана и благословении Пророка, мир ему и благословение».

Третьим татарским шейхом, с которым встретился шейх Сайфулла, был Мухаммад Салих аль-Кирманхани. Об этом человеке мало известно. Шейх Сайфулла-кади пишет, что Мухаммад Салих являлся ханафитом в правовых вопросах, а в вопросе суфизма придерживался шазилийского и накшбандийского тарикатов. Сайфулла-кади воспринял от него тарикат в Астрахани.

Наконец, передается, что шейх Сайфулла-кади взял у другого крупнейшего шейха Урало-Поволжья, ученика шейха Марджани Мурада Рамзи, иджазу в кадирийском тарикате. Мурад Рамзи известен во всем мире как переводчик «Мактубата» — наставлений крупного суфия из индо-пакистанского региона имама Раббани Ахмада Сирхинди — с персидского на арабский язык. Сайфулла-кади встретился с Мухаммадом Мурадом во время посещения тем шейха Зайнуллы Расулева. Сайфулла-хазрат писал о шейхе Мухаммаде Мураде с большим уважением, описывая его как «достойного шайха и совершенного человека» и «выдающегося богослова».

Сайфулла-кади Башларов, таким образом, впитал в себя всю тогдашнюю суфийскую практику Урало-Поволжья, перенеся ее в Дагестан. По сей день через него проходит преемственность сразу двух суфийских общин: костекской и чиркейской ветвей шазилии и накшубандии.

Связи дагестанцев и татар не ограничивались только науками. Так, в 1905 году открылась первая дагестанская типография по примеру уже созданных Оренбургской, Казанской и Бахчисарайской. И татары, и дагестанцы сотрудничали в публицистике: историк Шамиль Шихалиев в своей статье о контактах двух регионов отмечает сходства дагестанской газеты «Джаридат Дагестан» и татарской «Шура».

Газета «Джаридат Дагестан». Фото: wikipedia.org

Читая биографии видных дореволюционных мусульманских деятелей, поражаешься двум вещам. Во-первых, их готовности преодолевать огромные расстояния на пути к получению религиозных знаний — и это в то время, когда не было комфортных средств передвижения. Во-вторых, атмосферой братства и любви в среде мусульман того периода, желанию предоставить руку помощи попавшим в беду. Надеюсь, что эта небольшая статья послужит дальнейшему укреплению братских чувств между мусульманскими народами России.