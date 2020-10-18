«Мы приехали в Казань за победой, а получили мастер-класс». Как Алекно воспитывал Вербова

«Зенит-Казань» вернулся на первое место

Фото: Роман Кручинин /zenit-kazan.com

Коронавирус связал российский волейбол по рукам и ногам: из запланированных на эти выходные семи встреч было сыграно всего три. Матч тура даже при таких раскладах все равно состоялся: в столицу Татарстана приехал «Кузбасс» Алексея Вербова. От игры ждали очень многого, ведь «Зенит-Казань» на старте сезона не показывал свой лучший волейбол, а сибиряки набрали сумасшедший ход, одержав 12 побед подряд в официальных матчах. О том, почему Владимир Алекно не называл встречу против Вербова особенной, в чем казанский связующий превосходил кемеровского и как «Зенит» спустя долгое время вернулся на первое место в турнирной таблице, — в материале «Реального времени».

Алекно был против «противостояния» с Вербовым

Почти половина команд мужской Суперлиги прямо сейчас получила запрет на проведение игр от федерации и местных органов потребнадзора. Еще ряд команд, вроде уфимского «Урала», только приходят в себя после коронавирусной эпидемии в коллективе. Какие матчи в итоге будут перенесены, а какие все-таки сыграют, сейчас непонятно.

По сути, Всероссийская федерация волейбола столкнулась ровно с тем же, через что ранее прошла Российская премьер-лига. Вот только в футболе довольно быстро поняли, что переносы и отмены — это не выход из ситуации, и стали действовать по заранее прописанным правилам. В волейболе же пока уповают на переносы и ищут нестандартные варианты вроде того, что один кубковый матч московского «Динамо» и нижегородского АСК будет носить статус и игры Суперлиги. Таким образом, команды будут, по факту, биться за 6 очков (половина из них пойдет в зачет чемпионата, другая половина — в зачет полуфинальной стадии Кубка России). Но даже это решение ВФВ принимала лишь под давлением нижегородского клуба, который взывал к здравому смыслу, ведь изначально АСК выписали два технических поражения и лишь потом оставили одно.

Слава богу, коронавирусные проблемы не коснулись двух лидеров чемпионата, которые накануне играли в Казани. «Зенит» за последние годы не растерял свои чемпионские амбиции, но растерял титулы. «Кузбасс» в 2019 году стал чемпионом, в прошлом сезоне получил бронзу и в этом году позиций сдавать на намерен. Матч был интересен в первую очередь тренерским противостоянием Владимира Алекно, в межсезонье официально вернувшегося к активной тренерской работе, и Алексея Вербова, который в прошлом году возглавлял «Зенит-Казань» под чутким руководством Владимира Романовича. Однако слово «противостояние» после игры очень не понравилось Алекно:

— Мы не противостояли друг другу. Противостояли две команды — «Зенит» и «Кузбасс». Не больше. Для меня это была обычная игра с лидером чемпионата. Для Вербова, думаю, тоже. Какое может быть противостояние? Работают команды, а мы стоим со стороны.

— Вы увидели в этой игре что-то такое, что Вербов почерпнул у вас?

— Нет. Он — индивидуальная личность. У него есть свое видение волейбола, своя игра. Почему он должен мое брать? «Кузбасс» играет по-другому, и хорошо играет.

«Кузбасс» больше играл сам с собой, чем с соперником»

После переезда Туомаса Саммельвуо в Питер в прошлое межсезонье «Кузбасс» пригласил похожего по менталитету тренера — Георге Крецу. Румын провел неплохой сезон, выведя команду в полуфинал Лиги чемпионов и получив по итогам досрочно завершившегося чемпионата России бронзовые медали. Однако в межсезонье с Крецу было решено попрощаться, так как руководство клуба в лице Сергея Ломако решило создавать в Сибири новый амбициозный проект с российскими тренерами.

Алексей Вербов тем временем принял окончательное решение отправиться в свободное плавание и тренировать самостоятельно, а не под постоянной опекой Алекно в Казани. Также на тренерском трансферном рынке оказался свободен Константин Сиденко, которого уволили из «Урала». Ранее он работал в связке с Вербовым в сборной России на Универсиаде, а еще ранее тренировал в Казани клуб Высшей лиги «А» «Академия». Теперь тренерскому тандему есть что доказывать в Сибири, и начал он очень уверенно — с четырех побед подряд в Суперлиге. В прошлые выходные в Кемерово был разгромлен действующий чемпион страны новосибирский «Локомотив».

Что касается состава, то, на первый взгляд, «Кузбасс» в это межсезонье понес невосполнимые потери: ушли в Питер блокирующий Пашицкий и диагональный Полетаев, а в московское «Динамо» отправились доигровщик Подлесных и либеро Керминен. Но за счет денежных компенсаций за ушедших игроков и последствий коронавирусного кризиса в Италии сибирскому клубу все-таки удалось скомплектовать команду, которая будет способна побиться за утерянное в этом году чемпионство.

Из «Модены» в Кемерово приехал сам «Царь» — итальянский диагональный с русскими корнями Иван Зайцев, у которого в мировом волейболе именно такое прозвище. В доигровку был приобретен опытнейший Александр Маркин, проведший неплохой сезон в нижегородском АСК, а линию блокирующих усилил Петар Крсманович, известный своей игрой за сборную Сербии и сургутскую «Газпром-Югру». На позицию либеро приглашен шустрый Владимир Шишкин, а также возвращен из небытия Алексей Обмочаев — олимпийский чемпион Лондона-2012. На старте сезона очень здорово проявил себя молодой доигровщик Роман Пакшин, который в итоге вышел в казанском матче в стартовом составе.

У «Зенита» же обошлось без сюрпризов: Бутько — Михайлов, Вольвич — Волков, Беднорж — Нгапет, Голубев — Кротков.

— Алекно перед матчем успокоил команду, сказал, что не надо вешать на себя гильотину, что это обычная встреча. Главное — выдерживать свой ритм, свою игру, — рассказал после игры опытнейший блокирующий «Зенита» Александр Волков.

Действительно, по первым матчам чемпионата, которые закончились для «Зенита» пятисетовиками, бросилось в глаза, что казанцы не показывают чемпионской хватки и уверенности. В игре же против «Кузбасса» с первых розыгрышей команда Алекно просто спокойно делала свое дело — показывала, кто на площадке хозяин. Плюс наконец-то полетела подача.

Зайцев с первых вводов мяча в игру от соперника участвовал в приеме своей команды и был в этом элементе не так плох, а вот в атаке у Царя в первом сете не задалось. После хитрого эйса от Волкова хозяева повели 5:1. После эйса Бедноржа счет стал уже 9:4. У сибиряков, в свою очередь, подача совершенно не шла.

— Это следствие того, что перегорели, эмоции съели ребят изнутри. Подача — первый показатель уверенности команды. Мы видели «Зенит-Казань», который сегодня подавал надежно и спокойно. «Кузбасс» больше играл сам с собой, чем с соперником, — заявил после игры Вербов.

Игру кемеровчан усилил выход на замену Евгения Сивожелеза — бывшего игрока «Зенита», который навыигрывал в Казани несметное количество титулов. Он заменил молодого Пакшина, игра у которого явно не пошла с первых розыгрышей. Нгапет подает навылет от рук Зайцева — 21:16. И вот уже в глазах гостей полная обреченность, а счет на табло 25:19 в пользу хозяев.

Бутько переиграл Кобзаря, Голубев выдержал прием, а Вербов был вынужден выпускать резервистов

На старте второго сета снова много в атаке ошибался Зайцев, и на подачах Нгапета «Зенит» сделал рывок — 3:0. Гости сравняли счет лишь пройдя экватор партии — 18:18. Но казанцы довольно быстро вернули себе лидерство. На подаче Сурмачевского тройной блок накрыл все того же «живчика» Зайцева — 23:20. В итоге 25:21, 2:0 и тот факт, что «Кузбасс» за два стартовых сета ни разу не вел в счете. От игры гостей явно ждали большего.

Связующий и капитан «Кузбасса» Игорь Кобзарь, который ранее с «Зенитом» также добыл много титулов, после игры разрешил журналистам обвинить в поражении его лично и Алексея Вербова:

— Мало чего положительного показала сегодня наша команда. Мы не показали сегодня борьбу, за исключением третьего сета, когда вышли ребята, которые по-настоящему получили удовольствие от игры. У нас, к сожалению, это не получилось. Не могу понять почему. Что касается волейбола, то «Зенит» сегодня очень хорошо подавал — мы не смогли на отодвинутом приеме реализовывать наши атаки и набирать очки.

— Сегодня было еще и интересное тренерское противостояние. Можно сказать, что это поражение Вербова?

— Ну можете сказать и так. Обычно выигрывает команда, проигрывают тренер и связующий. Поэтому пусть будет так, что проиграли сегодня Кобзарь и Вербов.

Игорь говорил это с ухмылкой, однако, по сути, так оно и было: капитан и связующий «Зенита» Александр Бутько переиграл своего оппонента и объективно провел очень сильный матч, равномерно распределяя нагрузки своих нападающих (Михайлов набрал 15 очков, Нгапет — 10, Беднорж — 10 и даже блокирующий Волков — 10, 6 из которых — в атаке). Также можно отметить либеро Валентина Голубева, который здорово справился с приемом, не допустив ни одной ошибки в 24 попытках (46% — позитивный прием и 21% — отличный).

Третья партия началась с эйса Нгапета и уже привычного крупного преимущества в счете хозяев — 12:5. Вербов отправил в запас почти всех лидеров команды — Кобзаря, Зайцева, Маркина и Щербакова. И вышедшие на замену игроки смогли переломить ход партии. Особенно понравились уверенные действия связующего Егора Кречетова. На подачах Антона Карпухова счет стал 16:16. И именно резервистами Кемерово впервые в матче вышло вперед — 17:16. Гости доигрались до сетбола, но не реализовали его, а вот Волков и Беднорж своими очками принесли «Зениту» уверенную победу — 28:26 и 3:0. В последнем розыгрыше в защите ногой сыграл сам Вербов, так как никто из его подопечных уже не дотягивался до мяча.

Вербов: «Не могу бросить в своих ребят кирпич»

Владимир Алекно после игры сделал акцент на том, что «Кузбасс» — это лидер:

— Рабочая игра. Очень приятно, что мы победили сегодня лидера чемпионата. Это дорогого стоит. Отработали всё: к чему готовились и к чему не готовились. Очень рад за команду.

— Как оцените игру Нгапета? Показалось, он слишком много ошибался в атаке.

— Он — мотор команды, работяга. Свою даже неудачную атаку он компенсирует во многом другом. Я доволен тем, как он играет в этом сезоне.

Вербов был нарасхват. Его игровая и тренерская карьеры запомнятся в Казани надолго. Первым делом по окончании встречи у Алексея Игоревича спросили:

— Удалось пообщаться с Владимиром Романовичем после матча?

— Пару наставлений он мне дал, как надо себя вести. Он — гуру. Мы приехали в Казань за победой, но по счету видим, что «Зенит» сегодня воспитал нас. Так нельзя, потому что первые две партии те игроки, которые стояли у нас на площадке, хотели победить даже больше, чем Казань. Результат вторичен. В первую очередь надо отталкиваться от своей игры, получать удовольствие от того, чем ты занимаешься. А мы мучились две партии, забыли, как играть. И только те ребята, над которыми ничего не висит, вышли и оказали достойное сопротивление. Доволен тем, что они не опустили руки и боролись до конца. Хотя и «Зенит», увидев перед собой резервистов, где-то бросил играть.

Мастер-класс получился для нас. Я видел на той стороне спокойствие и уверенность. У нас не получилось практически ничего. Не принимали, не давили на соперника подачей, они все прекрасно принимали и надежно завершали атаки. У наших ребят чувствовалась какая-то неуверенность непосредственно в игре.

— Почему не смогли дожать третью партию?

— Сказался опыт соперника, наверное. И всегда в концовке все решают мелочи: один мяч где-то упал до пола, где-то — нет. Мы совершили одну важную невынужденную ошибку, которая нам и аукнулась. Но не могу бросить в своих ребят кирпич, особенно за третью партию. Зрители хотя бы смогли посмотреть нормальный волейбол, а то в первых двух сетах борьбы не было, все было в спокойном формате.

В целом мы не смогли достать из себя ту эмоциональную силу, которой обычно пользуемся. Перегорели. Но и, наверное, к тренеру вопросы. Нужно найти способ, чтобы команда на такие матчи выходила более готовой. Сегодня мы не были готовы.

Таким образом, «Зенит-Казань» впервые с прошлого сезона возглавил турнирную таблицу Суперлиги. После пяти матчей в активе команды Алекно пять побед. А в ближайшие выходные Казань ждет еще один суперматч — приезжает питерский «Зенит». Вероятность, что уж эта встреча точно оправдает надежды не только своей громкой афишей, но и игрой, довольно высока.