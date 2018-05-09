Алекно Владимир Романович
Общая информация
Родился: 4 декабря 1966 года в Полоцке (Белоруссия).
Образование: Минский спортинтернат.
Трудовая деятельность:
С 1984 — 1987 гг. — игрок ЦСКА, г. Москва.
С 1987 -1990 гг. — игрок ЦСКА, г. Минск.
С 1990 — 1991 гг. — игрок «Левски», г. София, Болгария.
С 1992 -1993 гг. — игрок «Асти», Италия.
С 1993 -1994 гг. — игрок «Сполете», Италия.
С 1994 — 1996 гг. — игрок «Канны», Франция.
С 1996- 1999 гг. — игрок «Тур», Франция.
С 1999 -2004 гг. — играющий тренер «Тур», Франция.
С 2004 — 2005 гг. — главный тренер московского «Динамо-Луч».
С 2005 — 2007 гг. — главный тренер московского «Динамо».
С 2007 — 2008 гг. — главный тренер мужской сборной России.
С июля 2008 г. — главный тренер волейбольной команды «Зенит-Казань».
С декабря 2010 г. — главный тренер мужской сборной России.
С марта 2017 г. — член Общественной палаты РФ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420055, г. Казань, ул. Ново-Давликеевская, 2а
- Телефон: +7(843) 264-01-08
- Email: info@zenit-kazan.com
- Сайт: www.zenit-kazan.com
Дата последнего обновления: 09.05.2018