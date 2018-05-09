Алекно Владимир Романович

Общая информация

Родился: 4 декабря 1966 года в Полоцке (Белоруссия).

Образование: Минский спортинтернат.

Трудовая деятельность:

С 1984 — 1987 гг. — игрок ЦСКА, г. Москва.

С 1987 -1990 гг. — игрок ЦСКА, г. Минск.

С 1990 — 1991 гг. — игрок «Левски», г. София, Болгария.

С 1992 -1993 гг. — игрок «Асти», Италия.

С 1993 -1994 гг. — игрок «Сполете», Италия.

С 1994 — 1996 гг. — игрок «Канны», Франция.

С 1996- 1999 гг. — игрок «Тур», Франция.

С 1999 -2004 гг. — играющий тренер «Тур», Франция.

С 2004 — 2005 гг. — главный тренер московского «Динамо-Луч».

С 2005 — 2007 гг. — главный тренер московского «Динамо».

С 2007 — 2008 гг. — главный тренер мужской сборной России.

С июля 2008 г. — главный тренер волейбольной команды «Зенит-Казань».

С декабря 2010 г. — главный тренер мужской сборной России.

С марта 2017 г. — член Общественной палаты РФ.

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