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Глава Следкома РФ уволил обвиняемого полковника Халиева из Татарстана

17:59, 20.05.2020 1
Глава Следкома РФ уволил обвиняемого полковника Халиева из Татарстана
Фото: «Реальное время»

Сегодня главный следователь страны Александр Бастрыкин подписал приказ об увольнении экс-руководителя Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева. Об этом «Реальному времени» сообщают источники в правоохранительных органах.

Службу полковник юстиции покинул не по собственному желанию, ему предъявлено обвинение по нескольким составам должностных преступлений, включая злоупотребление полномочиями и заведомо незаконное освобождение лица от уголовной ответственности.

Ранее Халиев был отстранен от занимаемой должности. Претензии к его работе появились после анализа результатов расследования двух уголовных дел — о смерти двух рабочих на стройке и изнасиловании официантки, в котором она обвиняла гражданина Турции. Последний не был привлечен к ответственности и покинул Россию.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:13
    По приказу этого человека в моём доме в июле 2019 года проводили обыск.Троих моих несовершеннолетних детей в 5 утра вывели на улицу,даже не дав одеть обувь. Руководила этой операцией следователь Нуриева,которая с домашнего сейфа забрала и изъяла 150 тысяч рублей,но их почему то в уголовном деле или обвинительном заключении не оказалось. Ни в описи нет этих денег. Но Аллах есть,и не долго пришлось ждать кары.
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