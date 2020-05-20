Глава Следкома РФ уволил обвиняемого полковника Халиева из Татарстана

Фото: «Реальное время»

Сегодня главный следователь страны Александр Бастрыкин подписал приказ об увольнении экс-руководителя Набережночелнинского отдела Следкома по РТ Камиля Халиева. Об этом «Реальному времени» сообщают источники в правоохранительных органах.



Службу полковник юстиции покинул не по собственному желанию, ему предъявлено обвинение по нескольким составам должностных преступлений, включая злоупотребление полномочиями и заведомо незаконное освобождение лица от уголовной ответственности.

Ранее Халиев был отстранен от занимаемой должности. Претензии к его работе появились после анализа результатов расследования двух уголовных дел — о смерти двух рабочих на стройке и изнасиловании официантки, в котором она обвиняла гражданина Турции. Последний не был привлечен к ответственности и покинул Россию.

