Париж — почти наш!

Татарстанские теннисисты устроили фурор на грунтовых кортах Ролан Гаррос

«Серебро», полуфинал и четвертьфинал — таков итог выступлений татарстанских теннисистов на юниорском турнире «Ролан Гаррос». Выходом в финал завершила свой старт Мария Бондаренко, в полуфинале «тормознулась» Полина Кудерметова и на четвертьфинальной стадии завершил свои выступления Марат Шарипов. Подробнее — в материале «Реального времени».

Полуфиналист Ролан Гаррос из Заинска



Мария Бондаренко выступала в паре с москвичкой Дианой Шнайдер, своей подругой по юниорской сборной страны. В финале они играли с итальянками Элеонорой Альвизи и Лизой Пигато и уступили по итогам двух сетов — 6:7, 4:6. В полуфинале, к слову, завершил свои выступления международный дуэт, одной из участниц которого была москвичка Оксана Селехметьева.

Полина Кудерметова также остановилась на стадии полуфинала, уступив Алине Чараевой из Самары, еще одному игроку сборной России — 7:6, 2:6, 5:7.

Наконец, Марат Шарипов выступал в парном разряде с Хамадом Меджедовичем из Сербии, и пара эта проиграла французскому дуэту на четвертьфинальной стадии.

Исполнительный директор федерации тенниса Татарстана Юлия Лазарева, комментируя эти результаты нашему изданию, отметила: «Очень рада за ребят, которые своей игрой заслужили право оказаться в числе участников турнира Большого шлема. У Марата где-то не получилось, а девочки сыграли успешнее, особенно Мария, добравшаяся до финала».

Полина Кудерметова также остановилась на стадии полуфинала, уступив Алине Чараевой из Самары, еще одному игроку сборной России — 7:6, 2:6, 5:7. Фото: tennis-tatar.ru

О Полине Кудерметовой ровно год назад рассказывала на пресс-конференции ее сестра Вероника: «Отец сейчас занимается карьерой моей младшей сестры Полины, ведет тренировочный процесс, сопровождает сестренку по турнирам как российским, так и международным. У нее неплохие успехи, по своему возрасту она первая-вторая ракетка в России, выигрывала крупные международные турниры», — охарактеризовала свою сестру Вероника.

Если конкретизировать, то Полина в 2019-м стала чемпионкой Европы как в личном, так и в парном разрядах, а в составе сборной России U-17 в этом году выиграла «золото» на Кубке Европы и стала третьей на юниорском командном турнире «Кубок Федерации».

Но если про Кудерметову написано достаточно много, в том числе благодаря отцу, Эдуарду Кудерметову, — бывшему хоккеисту «Ак Барса», то два других участника Роллан Гаррос известны меньше.

Марату Шарипову 18 лет исполнилось на днях, 9 октября. Он тренируется в Академии тенниса у Александра Костанова. Родился в Чебоксарах, занимался спортивной аэробикой и теннисом, сделав выбор в пользу понятно чего. Его первый тренер Андрей Карпеев отправился на работу в Казань, и вслед за ним место жительства поменял и Марат. Сейчас он представляет Заинск, районный поселок, который потихоньку превращается в спортивный оазис. Там живет член сборной России по настольному теннису Саъди Исмаилов, развиваются фигурное катание, женский хоккей, теперь еще и теннис. Этой осенью Шарипов успешно выступил на первенстве России, дойдя до полуфинала в одиночном разряде, став вторым в миксте и выиграв «золото» в парном разряде со своим бессменным партнером Игорем Кудряшовым из Уфы. Но в Париже «татаро-башкирский» дуэт не смог выступить, поскольку там не было Кудряшова. Но Шарипов нашел другого партнера, и любопытно, что им стал мусульманин из Сербии.

Марату Шарипову 18 лет исполнилось на днях, 9 октября. Он тренируется в Академии тенниса у Александра Костанова. Фото: tennis-tatar.ru

Казанский «Максимус»

Что касается Марии Бондаренко, то она родилась в Тольятти, городе, откуда ранее в Казань прибыл другой теннисист, выступающий за Татарстан, — Александр Боборыкин. У Маши теннисом занималась мама Светлана, которая рассказывала, что дочка заинтересовалась этим видом спорта еще в 4 года, увидев игру по телевизору. А уже через полгода взяла в руки ракетку, когда мама захватила ее на очередную тренировку. Тренироваться начала с пяти лет. И в юниорском теннисе достигла таких высот, что в России ее прозвали Максимус, поскольку она с легкостью обыгрывала конкуренток. Достаточно сказать, что на прошлогоднем первенстве России в Казани Бондаренко выиграла и в личном турнире, и в парном. Маша невысокая теннисистка, поэтому предпочитает силовой теннис, основанный на отменной физической подготовке.

В столицу Татарстана семья перебралась 5 лет назад, оценив преимущества Казанской академии тенниса, в том числе бытовые, поскольку есть и тренерский корпус, и условия для тренировок, питания, отдыха. Правда, маме пришлось пожертвовать частичкой своей жизни, чтобы, по ее словам, ребенок чувствовал, что у него крепкий тыл, нет проблем в быту и можно сосредоточиться на теннисе.

Как выступали россияне на турнирах Большого шлема

Российский теннис давно уже зарекомендовал себя на юниорских турнирах Большого шлема. Достаточно назвать победительниц только в одиночном разряде. Лучше всего дела обстояли с Ю.С. Оупен, где побеждали Дарья Гаврилова, Мария Кириленко и Лина Красноруцкая. Плюс Анастасия Павлюченкова, которая была еще и триумфатором Открытого чемпионата Австралии. Там же первенствовали Елизавета Куличкова и Ксения Первак.

На травяном покрытии Уимблдона побеждали Вера Душевина, Софья Жук и Анастасия Потапова, причем последние две являются «свежими» триумфаторами турнира. Из юношей Уимблдон взял Андрей Кузнецов, про которого совсем недавно в интервью «Реальному времени» высказался его бывший партнер по сборной России Константин Кравчук:

«Он получил травму, и, казалось бы, закончил со спортом, уже начав тренерскую карьеру. И для меня стало приятным сюрпризом, что Андрей вернулся на корт, начал с каких-то турниров, выиграл на грунте, а потом стал побеждать серьезных конкурентов. Остается только поаплодировать его мужеству, поскольку проблемы с травмами были такие, что никому не пожелаешь».

А вот Роллан Гаррос выигрывали только две юные россиянки — Надежда Петрова, еще в прошлом веке, и из относительно недавних побед — Дарья Касаткина. Все-таки грунт не совсем «наше все», это вотчина выходцев из Испании. Кстати, Селехметьева и Чараева сейчас тренируются как раз в Испании, в теннисной академии Барселоны. Но и на кортах Казанской академии тенниса уже несколько лет как оборудованы корты с грунтовым покрытием, на которых, кстати, можно заниматься и сейчас, а ранее проводились матчи первенства страны, Спартакиады учащихся России. Еще больше Казань привлекает сильнейших юниоров в зимне-весенний период, на матчи юниорского Кубка Европы, традиционного Кубка Ельцина, а потому персоны других триумфаторов нынешнего Ролан Гаррос — Чараевой, Шнайдер, Селехметьевой — хорошо известны нашим любителям тенниса.

