Мечты: Медведев и Рублев, реальность: знакомые все лица

Зато душевно поговорили с Константином Кравчуком

В казанской Академии тенниса завершились сразу два турнира — молодежное первенство и взрослый чемпионат страны. Столица Татарстана солировала на первом, была гостеприимной на втором, а «вечный» Константин Кравчук порадовал «Реальное время» эксклюзивным интервью, мудростью старожила и инсайдами.

Молодежка размялась на своем первенстве



Сначала на кортах Академии тенниса завершилось первенство России для участников не старше 19 лет. Двукратной чемпионкой соревнований стала казаночка Полина Кудерметова, которая выиграла и одиночный турнир, и парный разряд вместе с москвичкой Марией Тимофеевой. Кстати, две напарницы и встречались в финале одиночки. Сразу три награды на счету Марата Шарипова из Заинска. Он стал бронзовым призером в одиночке, где победил Евгений Филиппов из Москвы, в 2019 году выигравший в Казани юниорский турнир Кубок Ельцина. Серебро у Марата было после соревнований в смешанном разряде, где он выступал с Екатериной Маклаковой из Екатеринбурга. Наконец, третье место Шарипов завоевал по итогам парного разряда, выступая вместе с уфимцем Игорем Кудряшовым. Сразу две бронзовые медали и у смешанного дуэта казанки Ясмины Нигаметзяновой и Ильи Симакина из Альметьевска.

Возможно, этот тренинг позволил ребятам вполне успешно для себя выступить и по взрослым. Тот же Симакин с Артемом Герасимчуком из Калининграда дошел до четвертьфинала парного разряда, повторив результат лидера тенниса Татарстана Тимура Киямова, выступавшего с Антоном Чеховым из Красногорска. Тяжело Киямову без многолетнего партнера Александра Боборыкина, завершившего спортивную карьеру из-за травмы.

А выиграли эту дисциплину «вечный» сочинец Михаил Елгин, которому в середине октября стукнет 39 лет, и Павел Котов из Москвы. В финале они зарубились с 18-летними Алибеком Качмазовым из Москвы и туляком Егором Агафоновым. Агафонов известен казанским болельщикам по успешным стартам на международном юниорском турнире Кубок Ельцина, а вместе с Качмазовым они успешно выступали в Казани на Зимнем Кубке Европы 2018 года.

Сначала на кортах Академии тенниса завершилось первенство России для участников не старше 19 лет. Фото tennis-tatar.ru

Иными словами, казанские корты им знакомы, парни юные, их возраст в сумме меньше, чем у одного Елгина. Играли в охотку, но борьбу смогли навязать только во втором сете, в начале которого повели 3:1. Далее дуайен российского тенниса Елгин и новоиспеченный чемпион России в одиночном разряде Котов достали соперников. Подчас сочинец в одиночку боролся с двумя, расстреливая соперника, стоявшего в глубине корта, и переигрывая того, кто находился у сетки. Особенно красивым был розыгрыш мяча, когда Елгин и Котов сравняли счет — 4:4, а дальнейшее было делом техники. В итоге 6:1, 7:5.

Котов, как мы уже говорили, вышел на парный финал после победы в личном разряде, в котором переиграл земляка Владимира Королева — 7:5, 4:6, 6:0.

Кудерметова решила отдохнуть перед Ролан Гаррос



У девушек мы рассчитывали на Кудерметову, дошедшую до матча за третье место, но младшая из семейства Кудерметовых решила сняться с игры за бронзу. Поговаривают, что почувствовала усталость после первенства страны и взрослого чемпионата, где играла одиночку и пару, и решила передохнуть перед поездкой на Ролан Гаррос.

Что касается женского финала, то какое-то время на корте были трое: две финалистки и форменный психоз одной из них. Не будем указывать, чей, просто назовем победительницу. Ею стала Анастасия Гасанова из Саратова, обыгравшая в двух сетах Дарью Мишину из Всеволожска — 6:2, 6:3.

Стоит отметить, что две казаночки, помимо Кудерметовой, дошли до четвертьфинала, и обе в парном разряде. Екатерина Яшина, игравшая с Анастасией Захаровой из Волгограда, и Елизавета Коклина с финалисткой Мишиной. Коклина в прошлом году была в финале парного турнира, но тогда у нее была другая партнерша — уфимка Полина Монова.

У девушек мы рассчитывали на Кудерметову, дошедшую до матча за третье место, но младшая из семейства Кудерметовых решила сняться с игры за бронзу. Фото tennis-tatar.ru

В миксте лучшей из хозяев была Елизавета Дементьева, которая, выступая с Ильей Лебедевым из Балашихи, остановилась в четвертьфинале. Непреодолимым препятствием для них стал дуэт «подмосквичей» Чехова и Дарьи Кружковой из Дмитрова. Они и дошли до финала, где встретились с симферопольцем Максимом Ратнюком и Анастасией Тихоновой из Одинцово. Те, кстати, на пути к финалу обыграли дуэт с любопытным подбором фамилий: Спасибо (Данил) — Корокозиди (Елена). А затем оказались сильнее и в решающем матче.

Если бы по чемпионатам России велась нормальная статистика, то мы могли бы подсказать: это первая победа представителя Крыма в национальных чемпионатах, либо ранее Ратнюк, или еще одна крымчанка Валентина Ивахненко уже становились чемпионами России. Но нормальной статистики нет, а пока можно констатировать, что в Крыму теперь имеют право заявить: «Россия — наша!»

Чемпионат страны надо было проводить летом



С теннисом в нашей стране исторически не заладилось. Если изучать его в ретроспективе, то это всегда был проблемный вид спорта. Начать с того, что именно в теннисе был зафиксирован первый договорняк, когда на Олимпиаде 1912 года лучший российский теннисист Александр Аленицын сдал игру своему сопернику, поскольку им был граф Михаил Сумароков-Эльстон. Но и тому не помогло подобное великодушие — он проиграл в четвертьфинале. На этой же стадии розыгрыша пара Сумароков-Эльстон и Аленицын прекратила борьбу в четвертьфинале, не добравшись до медалей.

Советский теннис, несмотря на откровенную «буржуазность» вида спорта, развивался вполне успешно. Чемпионами становились такие люди, как артисты МХАТ Всеволод Вербицкий, Николай Озеров, впоследствии ставший, пожалуй, лучшим советским телекомментатором, Зденек Зикмунд, более прославившийся как хоккеист. Но у них не было международной карьеры, а когда она началась у их последователей, то оказалась очень короткой. С середины семидесятых годов мы сами вычеркнули себя из крупных турниров, поскольку нерешаемой проблемой стало присутствие в теннисных сетках спортсменов ЮАР (в СССР осуждали апартеид), Израиля и Чили, матчей с которыми необходимо было избегать. Советские теннисисты вернулись в элиту в 1983 году, а через год на центральном телевидении начали транслировать Уимблдон. В том же году советские теннисисты вышли на матч Кубка Дэвиса против Израиля.

Именно в теннисе был зафиксирован первый договорняк — на Олимпиаде 1912 года. Фото wikipedia.org

Но, справедливости ради, у советских теннисистов была возможность выступать на чемпионатах Европы, Универсиадах (в те времена вполне приличных по уровню участников) и чемпионатах страны, летнем и зимнем. Более того, не было некоего центра развития тенниса, и сильные игроки появлялись практически во всех республиках СССР (грузины Габричидзе и Месхи, азербайджанец Ахмеров, армянин Саргсян, латыш Дзелде и переехавшая в Латвию Савченко, эстонец Высанд) — это помимо россиян, украинцев, белорусов. Соревновательный уровень был высочайший. Последний такой крутой чемпионат с участием всех сильнейших датируется 1990-м годом.

И вот всего этого мы лишились после того, как Россия стала выступать на международной арене, а ее теннисисты предпочитают международные старты выступлениям на родине. В этом году, казалось бы, представлялся уникальный шанс собрать на отечественных кортах Медведева и Рублева, Веснину и Касаткину, но для этого надо было перенести национальный чемпионат на лето.

Константин Кравчук: «Двадцатый год бьет просто наотмашь!»



Бронзовый призер нынешнего чемпионата страны Константин Кравчук с улыбкой отреагировал на мое замечание, что последнее десятилетие тенниса в Казани связано так или иначе с ним и с Елгиным, который играл здесь преимущественно в парном разряде.

— Да уж, как приехал я сюда в 2010 году для участия зимой в «Кубке казанского Кремля», так, по-моему, ни одного года не пропустил, а уж какие-то сезоны вообще запомнятся на всю жизнь. Это и казанская Универсиада, и матч Кубка Дэвиса против сборной Швеции, и победа в одиночном разряде на чемпионате страны. Да, собственно, и сам дебют в Казани запомнился. Я играл тогда с испанцем Баутистой Агутом, а он сейчас находится в топ-20, периодически заходя в топ-10. Да и остальные ребята — Камке, Пжисежны, Райстер, наш Женя Донской тоже во время своих взлетов входили в первую сотню. Хотя, конечно, предсказать, что Баутиста войдет в топ-10, никто не смог бы.

Тогда было дико холодно, но, в отличие от иностранных участников того турнира, я к холодам привык, а что касается города, то был приятно удивлен его красотой, и он еще больше расцветает. Приятно сюда приезжать, прогуляться по набережной Казанки, полюбоваться Кремлем.

Фото twitter.com

Вообще, я заметил, что психология такая тонкая штука, что когда ты чувствуешь, что тебе нравится здешняя атмосфера, то поневоле играешь лучше, поскольку стремишься подольше остаться в турнире, а значит, и в городе. Не поймите превратно, это не значит, что из места, где тебе не нравится, стремишься уехать, проиграв как можно быстрее. Просто когда чувствуешь внутренний дискомфорт, то это передается через игру.

Что касается нынешнего приезда, когда я был вторым сеяным по сетке, то понимал, что полуфинал с Павлом Котовым, по сути, и станет для меня матчем за титул. В итоге получилась хорошая игра и бронзовый итог. Я, на самом деле, приятно удивлен тем, что, после пятимесячного пребывания без тенниса на протяжении всего турнира показывал стабильный и достаточно хороший игровой уровень. В полуфинале было два часа на корте, после которых я нормально себя чувствовал, и выдержал два часа в финале, победив в двух сетах. Все-таки я в том возрасте для тенниса, когда хочется получать от него удовольствие, совмещенное с победами. Если теннис перестанет приносить удовлетворение, то, мне кажется, нужно будет уходить.

До объявления карантина я выступал на турнире в Нур-Султане, уже вылетел из него, а потом успел вылететь и из Казахстана до закрытия границ. Впрочем, там ни у кого с этим проблем не было, поскольку турнир остановили, так и не доиграв. Также, кстати, произошло и с международным турниром в Казани. Если говорить о коллегах, насколько я знаю, только один теннисист из Украины не смог вернуться на родину, выступая на тот момент в Тунисе. У него диагностировали подозрение, пришлось засесть на карантин на чужбине. Но это свежий случай, уже со второй волны эпидемии. Тогда я еще не подозревал, что все обернется таким образом, но потом стал понятен масштаб ограничений.

Я достаточно нормально перенес период самоизоляции, понимая, что от меня ничего не зависит. Постарался использовать полученное время, чтобы залечить травмы — нет такого теннисиста, у которого ничего не болело бы. И начал развивать свое внутреннее «я», наконец-то оказавшись с самим собой. Все-таки кочевая жизнь теннисиста не дает такой возможности. А если тебе комфортно с самим собой, то почему подобные форс-мажоры должны выбивать из колеи? Просто стараешься мыслить позитивно, развиваешься, и самоограничение может ощущаться только за обеденным столом.

Что касается планов, то понимаешь, что далеко загадывать нельзя. Я сейчас попробую поехать на «Санкт-Петербург Опен» — либо записаться на квалификацию, либо подождать уайлд-кард на парный турнир. Заявился на турнир в Нур-Султане, потом планировал перебраться в Турцию, но прямо сегодня мне сообщили, что Азербайджан с Арменией снова конфликтуют, положение там небезопасное, в том числе в воздушном пространстве, а как в Турцию лететь, не задевая эти страны?

Вообще, 2020 год бьет нас наотмашь! Ясно, что в этом году уже не состоятся ни Кубок Дэвиса, ни Кубок федерации, поскольку нынешняя система их розыгрышей просто нежизнеспособна. Необходимо было создавать некий «пузырь», как в футбольной Лиге чемпионов или НХЛ, но там же вопрос не только в проживании большого количества теннисистов, тренеров, обслуживающего персонала, судей и так далее — там необходимо было большое количество кортов для проведения целого ряда матчей. Видимо, в международной федерации поняли, что не могут решить эту проблему, и предпочли от командных соревнований в этом году отказаться.

Но все преодолимо. На том же турнире в Казани 2010 года выступал Андрей Кузнецов, тогда еще свежеиспеченный победитель юниорского Уимблдона. Потом он получил травму и, казалось бы, закончил со спортом, уже начав тренерскую карьеру. И для меня стало приятным сюрпризом, что Андрей вернулся на корт, начал с каких-то турниров, выиграл на грунте, а потом начал побеждать серьезных конкурентов. Остается только поаплодировать его мужеству, поскольку проблемы с травмами были такие, что никому не пожелаешь.

