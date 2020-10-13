Уголовный стартап казанской мебельщицы: «Не было намерений ни отнять, ни обокрасть, ни обмануть»

В Казани посадили 33-летнюю бизнеследи, заказанных у нее кухонных гарнитуров не дождались 22 семьи

Фото: Ирина Плотникова

Мошенницей признал накануне казанский суд 33-летнюю Марину Морозову, владелицу мебельного салона «Заретта» в центре города. Ее компания не проработала и года. Заплатившие за поставку кухонь ульяновской фабрики казанцы стали добиваться возбуждения уголовного дела и возврата денег. В последнем слове на суде бизнеследи плакала, называла себя обманутой, вспоминала потерянное наследство и просила о снисхождении. Потерпевшие в зале ратовали за максимальный срок и в итоге увидели на Морозовой наручники. О неудачном стартапе с ущербом в 2,3 млн рублей и сроком 3,5 года колонии — в материале «Реального времени».

Гособвинитель просил посадки на 5 лет и 6 месяцев



На свой приговор Марина Морозова пришла с адвокатом и вместительным рюкзаком с личными вещами. Была очень подавлена, не поднимала глаз на своих бывших клиентов. Большую часть решения Вахитовского райсуда Казани слушала сидя. «Давление поднялось», — объяснил судье адвокат Шамиль Хайруллин. На предложение вызвать скорую, защита ответила отказом...

Мебельный салон «Заретта» на улице Тихомирнова закрылся в ноябре 2018-го. В полицию от потерпевших клиентов посыпались заявления. Часть из них уже знали — их оплаченный заказ на фабрику-производитель даже не передавали.

2 апреля 2019-го ОП «Вишневский» возбудил уголовное дело — после двух отказных материалов.

6 июня того же года по требованию прокуратуры полицейские следователи передали его коллегам в отдел по Вахитовскому району Следкома.

31 января 2020-го дело о мошенничестве с ущербом 2,3 млн рублей в отношении 22 потерпевших поступило в Вахитовский райсуд Казани.

25 сентября в прениях гособвинитель Рамиль Галеев запросил для владелицы компаний «Заретта» и «Заретта Казань» Марины Морозовой 5 лет и 6 месяцев колонии. Такая жесткая позиция прокурора стала шоком для защиты.

Большую часть решения Вахитовского райсуда Казани слушала сидя. «Давление поднялось», — объяснил судье адвокат Шамиль Хайруллин

«Меня обманули и спихнули на меня долги»

В последнем слове подсудимая местами не могла сдержать слезы. Свое выступление она начала со слов, что полностью признает вину, но только в причинении имущественного ущерба — не в афере. Приводим речь бизнеследи с незначительными сокращениями:

«Я очень виновата, что люди остались и без денег, и без кухонь, с кучей нервов. Но хотела бы подчеркнуть — никогда, ни единой секунды у меня не было помысла оставить конкретно этих людей и любых своих клиентов без кухни.

Я покупала фирму и вложила [в нее] свое наследство с намерением сделать что-то хорошее, достойное... Радовать людей качественными кухнями. Никогда у меня не было намерения ни отнять, ни обокрасть, ни обмануть кого бы то ни было.

Я слишком поздно поняла, что купленная [у Иванова и Канатьева] фирма [«Заретта»] за визуально хорошей картинкой представляет собой неправильную в принципе схему взаимодействия... Что меня обманули и спихнули на меня долги, невыполненные обязательства...

В данной сфере деятельности у меня действительно не было опыта, и я по своей наивности не смогла оценить свою способность наладить то, что работает плохо».

Мебельный салон «Заретта» на улице Тихомирнова закрылся в ноябре 2018-го

Морозова надеялась, что «следствие разберется в мотиве» ее действий и оценит, что наряду с потерпевшими клиентами, были и другие, которые заказанную в «Заретте Казань» мебель получили. «Я всеми силами старалась этот бизнес вытянуть... Я не мошенник, который умышленно обкрадывает людей, а человек который очень сильно ошибся, переоценив свои действия», — объясняла суду обвиняемая. А еще жаловалась на давление: «Меня склоняли сознаться в том, что я не делала».

Настаивала — корыстного мотива не было: «Я ничего не приобрела — наоборот, я все потеряла. Я вложила личные деньги — наследство — которые при благоприятном исходе, если я их отсужу, то эти деньги не увижу, потому что они пойдут на погашение клиентам».

Слова представителя потерпевших об обмане с помощью несуществующих, больших скидок в 45-60% владелица провалившегося стартапа парировала — те же «маркетинговые ходы были использованы в отношении клиентов», перед которыми фирма обязательства исполнила.

— Я испортила свою биографию, здоровье, — читала заранее написанную речь Морозова, упоминая, что на фоне стресса была вынуждена проходить лечение в стационаре и до сих пор принимает очень серьезные препараты. — Я очень виновата, что я эти деньги взяла. Но я по-прежнему считаю, что не выполнила свои договорные обязательства, но ни в коем образе осознанно и специально не отняла у людей деньги, чтобы куда-то их вывести и потратить на свое усмотрение.

Завершая выступление, Марина Морозова рассказала суду о тяжелой болезни своей матери, у которой больше никого нет и попросила о снисхождении и гуманности.

О реальном сроке в прениях просил не только прокурор, но и все восемь потерпевших, что пришли на заседание

Потерпевшие: «Кухонная мебель — не предмет роскоши»

Эмоциональную речь подсудимой ее бывшие клиенты приняли прохладно. С их слов, она переживает до слез за свое будущее и очень боится реального срока. Ведь о реальном сроке в прениях просил не только прокурор, но и все восемь потерпевших, что пришли на заседание. Потому что так и не услышали исполнения данных еще на следствии обещаний, что находящаяся под подпиской о невыезде Морозова устроится на работу и начнет погашение долгов.

— За эти два года у Морозовой не было никаких попыток предпринять действия, чтобы выплатить сумму [ущерба] — ни полностью, ни частично. Она никак не извинилась, не пыталась улучшить ситуацию, — отмечал Андрей Савельев.

— По вине Морозовой я лишилась кухни в тот момент, когда у меня закончился ремонт. А все коммуникации — газ, вода, варочная панель были смонтированы под новую кухню, — вспоминала Ольга Жесткова. — Я осталась без кухни и элементарных удобств на целых девять месяцев, а у меня сын — инвалид II группы. И кухонная мебель — не предмет роскоши, это жизненная необходимость...

Через девять месяцев Жесткова узнала от представителей ульяновской фабрики Cucina, что ее кухонный гарнитур давно готов и ждет выкупа. Пришлось оплачивать его стоимость повторно. Потерпевшая поделилась своим мнением и по поводу частичного возмещения ущерба четырем клиентам «Заретты» на финише судебного следствия: «Под видом возмещения некоторым она опять преследует цель манипулировать остальными и преподносит это как подачку. Это наглый шантаж и издевательство».

Потерпевшие так и не услышали исполнения данных еще на следствии обещаний, что находящаяся под подпиской о невыезде Морозова устроится на работу и начнет погашение долгов

— Я как и Ольга Васильевна заказывал мебель под Новый год в новой квартире. И в итоге встретил его без кухни — варочная панель лежала на полу, посуду мыли в ванной, и так жили месяца два. Потом пришлось закредитоваться и купить новую кухню. Хотелось, чтобы суд вынес максимальное наказание с лишением свободы, — был краток Ильсур Сагдиев.

Также в прениях потерпевшие напомнили недобросовестную попытку подсудимой «слить» фирму, переведя в ноябре 2018-го обязательства на нового директора и соучредителя Феоктистову. Даму эту так и не смогли найти ни следствие, ни суд. По непроверенным оперативным данным, дама эта злоупотребляет спиртным и бомжует. Причем, в суде Морозова подтвердила — с Феоктистовой даже не знакома, схему с ее участием «Заретте» подсказали некие юристы. Услуги которых, кстати, оплачивались из средств обманутых клиентов.

— Обвиняет всех — виноваты юристы, сотрудники, фабрика, бывшие директора. Не признает своей вины. В коридоре я лично слышала, как она говорила — мы денежные средства не получим, потому что хотим ее посадить в тюрьму, — рассказала Галина Виноградова.

— Сумма моего ущерба — 137 тысяч рублей, она равна моему годичному заработку с учетом подработок, — поделилась Алсу Хасавнех. — А многим из нас нанесен еще и моральный ущерб... И ее циничное отношение к происходящему дает основание не верить ее словам, что она что-то там будет пытаться до конца жизни выплачивать эти долги.

Адвокат 14-ти потерпевших Наталья Галиуллина в прениях заявила — заключив договора с этими клиентами, по целевому назначению «Заретта Казань» и ее директор Морозова не потратили ни копейки. Деньги направлялись на зарплату, налоги, рекламу, оплату аренды и т.д. — но только не ульяновскому производителю мебели.

Морозова, по мнению потерпевших, должна была решать с прежними собственниками фирмы

Ситуацию с внезапно возникшими долгами фирмы — взысканием 600 тысяч рублей в пользу клиентов «Заретты» в начале 2018 года, Морозова, по мнению представителя потерпевших, должна была решать с прежними собственниками фирмы. А вместо этого она создала новую фирму «Заретта Казань» с новым счетом и за счет новых клиентов попыталась решить возникшие проблемы. Но на всякий случай избавилась от имущества, на который могли обратить взыскание, подчеркивает Галиуллина:

— В апреле 2018-го в единоличной собственности Морозовой имелась квартира на Кремлевской. Она продает ее за 3 млн 740 тысяч рублей. Вырученные деньги отдает своей матери, и через две недели приобретается квартира на улице Калинина и оформляется она только на мать. А уже с мая начинаются преступные действия...

Адвокат: «За неисполнительность на 6 лет не сажают!»

Защитник Морозовой в прениях за полтора часа провел собственный анализ всех стадий данного дела. Рассказал и о справедливых, по его мнению, отказах в возбуждении за отсутствием состава преступления, и об огрехах прокурорского надзора, который не пресек ошибки следствия.

Серьезным пробелом доказательной базы адвокат Шамиль Хайруллин считает отсутствие экспертизы в части ущерба:

— Одно дело возбудить дело, чтобы успокоить заявителей, и совсем другое — его объективно и качественно расследовать. Действительно, сложно было следователю доказать то, чего нет... Искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет. Но следователь девять месяцев пытался это сделать.

Также защитник рассказал о «постоянных требованиях и уговорах признать вину добровольно», которым Морозова не поддалась. «Человек, который не виновен совершенно в преступлениях — почему он должен признаваться в том, чего не было никогда?!», — поддержал ее Хайруллин.

По его словам, часть свидетелей — сотрудников «Заретты» даже не были допрошены. Зато два менеджера, что дают показания против Морозовой, де-факто оформляли те самые 14 из 15 заказов, что так и не дошли до фабрики. А значит, по мнению адвоката, тоже должны отвечать.

Обвинение охватывает период с мая по ноябрь 2018-го года. Но Хайруллин считает, что учитывать стоит еще события декабря 2017-го, когда Морозова купила фирму «Заретта» и вложила в нее 1,2 млн рублей, полученных в наследство:

— Она слишком поздно поняла, что ее обманули. Только в феврале 2018-го стало известно о тех самых решениях Кировского райсуда Казани — взыскать с ООО «Заретта» 600 тысяч рублей — это в начале-то деятельности!.. 10 месяцев пыталась все это разгрести, но последовательное погашение огромной задолженности привело к полному закрытию фирмы.

По словам защитника, кроме долга его клиентка получила еще и 40-50 проблемных клиентов «Заретты», которые требовали устранять недоделки 2016-2017 годов, и на это тоже уходили деньги «Заретты-Казань». Хайруллин подчеркнул, что именно прежними владельцами фирмы была выстроена странная схема отправки заказов на ульяновскую фабрику без рубля предоплаты. Адвокат отметил, что в отношении одного из бывших дело выделено в отдельное производство, но сам бывший о нем почему-то не знает.

Обвинение охватывает период с мая по ноябрь 2018-го года

— 5 тысяч рублей в квартал платили вмененный налог Канатьев и Иванов. Потому что зарегистрировали фирму в Кировском районе, а офис и магазин был в Вахитовском. Морозова, правда, в квартал платила налог 52 тысячи, чтобы не иметь проблем, подчеркивал защитник. — Потерпевшими признали 22 человека. А не менее 80-ти [c января 2018-го] получили свою мебель. Их-то куда девать? Почему в отношении них умысла не возникало?

Право потерпевших требовать свое никто не оспаривает. «Но хоть капелька понимания, сострадания должны быть? — рассуждает защитник Шамиль Хайруллин. — Ну, не потянул человек... Но наказывать его за неумение организовать работу, за отсутствие контроля за подчиненными... за неисполнительность на 6 лет в тюрьму не сажают!»

Суд: «Исправление возможно только в условиях изоляции от общества»

Оглашение приговора Вахитовского райсуда по мебельному делу растянулось почти на три часа. Председательствующий судья Юрий Арсенюк посчитал доказанной вину Марины Морозовой по всем 22 эпизодам. Причем одним из доказательств стали ее же показания, что средства новых клиентов фирмы направлялись на оплату заказов старых, а также зарплату сотрудников и лично директора (в инкриминируемый период она заработала 200 тысяч рублей), рекламу, а также иные расходы.

В числе иных расходов были: многочисленные покупки в торговых сетях, алкомаркетах, оплата услуг стоматологии «Зубная фея», сотовой связи, автозаправок, а еще многочисленные снятия наличных через банкоматы. А ведь, согласно приговору, распоряжалась деньгами фирмы только директор.

Суд приговорил Марину Морозову к 3,5 года колонии общего режима. В наручники ее заковали в зале суда

— Суд критически относится к позиции защиты, что Морозова не преследовала корыстной цели и не присваивала деньги, поскольку направление средств на оплату налогов, услуг ЖКХ, зарплаты помогало ей поддерживать ООО в рабочем состоянии и привлекать дальше потерпевших, — отметил судья.

Действия Морозовой по 20-ти эпизодам он оценил как хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба, еще по двум — те же действия с причинением крупного ущерба. Квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием» суд исключил.

В качестве смягчающих обстоятельств были признаны частичное признание вины и частичное возмещение ущерба. Однако далее прозвучало: «Исправление возможно только в условиях реального отбывания наказания».

Назначение штрафов суд посчитал нецелесообразным. Ввиду удовлетворения гражданских исков девяти потерпевших на общую сумму около 900 тысяч рублей. Еще семь исков были оставлены без рассмотрения, поскольку эти клиенты уже успели получить в гражданском порядке решения судов о взыскании ущерба с ООО «Заретта Казань», причем один из исков подавался с учетом пени и штрафов, предусмотренных за нарушение закона о защите прав потребителей.

Суд приговорил Марину Морозову к 3,5 года колонии общего режима. В наручники ее заковали в зале суда. Защита намерена обжаловать приговор.