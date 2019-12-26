«Хотела самореализоваться»: кухонным бизнес-скандалом в Казани занялся Следком

Хозяйке мебельных фирм предъявили обман 22 клиентов

Атаку возмущенных казанцев пережила недавно мебельная фабрика Cucina в Ульяновской области. Оплатившие поставку кухонных гарнитуров клиенты требовали скорейшего исполнения обязательств по своим заявкам, а производители разводили руками — таких заявок не было. Обвинение в 22-х аферах Следком предъявил 32-летней владелице казанских компаний «Заретта» и «Заретта Казань» Марине Морозовой. Вину она не признает и денег не отдает, рассказали потерпевшие «Реальному времени».

Салон закрылся, а фирму возглавила леди-бомж?



Фирма «Заретта Казань» была зарегистрирована Мариной Морозовой в марте 2018-го, а уже в ноябре в полицию посыпались заявления обманутых клиентов. Рассказы как под копирку — заключили договор на изготовление мебели по индивидуальному заказу «со скидкой 45—60%», оплатили будущую доставку, сборку, влезли в кредиты и обещанного не дождались — салон закрылся, его хозяйка Морозова отключила телефоны.

При осмотре предполагаемого места происшествия полиция зафиксировала — свет в бывшем мебельном салоне не горит, двери заперты, осталась лишь табличка «Zaretta. Кухни со вкусом» в доме №11 на улице Тихомирнова.

Примечательно, что как раз в ноябре 2018-го в фирме сменился директор — некая Наталья Феоктистова не только возглавила «Заретту Казань», но и получила долю в ней 20%. И все бы ничего, да эту даму с пропиской в одном из районов Татарстана следователи и оперативники не смогли найти и допросить. По слухам, таинственная бизнес-леди не имеет постоянного места жительства и злоупотребляет спиртным.

— На одном из допросов Морозова проговорилась, что эту Феоктистову в глаза не видела, якобы ей посоветовали ввести ее в состав учредителей некие юристы. Насколько мне известно, такие схемы используют, когда желают снять с себя ответственности по долгам организации, — рассказала «Реальному времени» адвокат Наталья Галиулина, представляющая интересы потерпевших клиентов «Заретты Казань».

При осмотре предполагаемого места происшествия полиция зафиксировала — свет в бывшем мебельном салоне не горит, двери заперты, осталась лишь табличка «Zaretta. Кухни со вкусом» в доме №11 на улице Тихомирнова

По мнению адвоката, изменения в ЕГРЮЛ по фирме были внесены на основании документов с поддельными подписями Феоктистовой. В этой части материалы следствия выделили в отдельное производство.

Секрет неуспеха и «минимальные» траты на Alcostore

Найти саму Марину Морозову силовикам оказалось куда легче. Та заявила — пряталась от клиентов, потому что «боялась расправы». И вообще она сама потеряла деньги, когда после учебы на экономическом факультете и работы коммерческим директором в фирме «хотела самореализоваться и начать собственное дело». Мечтала об успехе, сейчас понимает — «это не ее».

По версии Морозовой, она в январе 2018-го выкупила компанию «Заретта» — действующий бизнес по поставке мебели с потенциальными клиентами, однако уже через месяц прежние клиенты компании начали предъявлять ей претензии по поставкам и взыскали через суд где-то полмиллиона. Платить было нечем, в итоге счета «Заретты» были арестованы, и она решила открыть «чистую» фирму «Заретта Казань», однако раскрутить ее так и не смогла — на деньги по договорам новых клиентов оплачивали фабричный заказ для старых и гасили долги по зарплате.

Были и личные расходы из кассы. Этот факт ныне обвиняемая признала после того, как сотрудники следственного отдела по Вахитовскому району Казани Следкома по РТ получили выписки по расходованию средств и среди счетов за коммуналку и связь обнаружили многочисленные факты снятия наличных через банкоматы, оплату услуг «Зубной феи», автозаправок, пиццерий, а также большого числа больших и маленьких магазинов, включая Alcostore и «Арыш мае».

«Оплачивала себе продукты питания, минимально», — комментировала данные доказательства хозяйка салона, утверждая, что для поддержания фирмы на плаву вкладывала в нее и личные средства. Теперь же обещает устроиться на работу и возместить причиненный ущерб.

С учетом несделанного в июне зампрокурора Вахитовского района Казани счел нужным передать материалы в Следком. Фото Ирины Плотниковой

В эти обещания пострадавшие верят слабо — за год ни одному не выплатили даже часть. На гражданские суды, которые успели выиграть несколько клиентов, Морозова даже не ходила.

Заметим, уголовное дело по мошенничеству казанская полиция возбудила лишь в апреле 2019-го, однако с учетом несделанного в июне зампрокурора Вахитовского района Казани счел нужным передать материалы в Следком.

Одну кухню пришлось выкупать дважды

Как выяснило «Реальное время», Марине Морозовой уже предъявили окончательное обвинение по 22 эпизодам афер — именно столько клиентов не дождались обещанной мебели. Потери разнятся — у кого 30 тысяч рублей, у кого и 330 тысяч. Клиентура у «Заретты» была из числа людей с достатком ниже среднего, многие брали кредиты, чтобы обставить кухню.

— Я оплачивала половину договора в кредит, и очень обидно было платить его ни за что. Когда я дозвонилась на ульяновскую фабрику и спросила — как мой заказ, оказалось, им его никто не передавал и не оплачивал. Пришлось потом заказывать в кредит другой кухонный гарнитур — уже не через салон, — говорит потерпевшая Алсу Хасавнех, кандидат филологических наук.

— Нас все время водили за нос, — подтверждает Ольга Жесткова. — Срок поставки переносился, и как только мы подписали дополнительное соглашение и железно оговорили крайний срок — 29 ноября 2019-го, Морозова отключила телефоны. А уже потом на меня вышла сама фабрика Cucina и предложила выкупить «мою» кухню уже второй раз. Кстати, их цена оказалась ниже той, что я отдала «Заретте».

Пострадавшие в «мебельном лохотроне» ждут суда. Фото Ирины Плотниковой

Пострадавшие в «мебельном лохотроне» ждут суда. Объединились они еще до возбуждения дела — помог один из бывших подчиненных Морозовой, которому та задолжала по зарплате. Версию обвиняемой о неудачном бизнесе и гражданско-правовых отношениях экс-клиенты «Заретты Казань» отвергают: «Как раз перед тем, как все это провернуть, она продала свою квартиру на Кремлевской и купила элитную недвижимость на улице Калинина, но оформила ее на мать, а машину — на гражданского супруга. С нее самой и взять нечего».

История с долгами также сомнительна, считает адвокат потерпевших Наталья Галиулина. С ее слов, при заключении сделки о выкупе фирмы «Заретта» у прежних учредителей — Иванова и Канатьева — в договоре отдельно указывалось: в случае возникновения претензий по прежним договорам по ним отвечают бывшие учредители.

На данный момент на фирме «Заретта Казань» висят долги в 4,3 млн рублей по судебным решениям. При этом сама фирма числится действующей и зарегистрирована в проданной прежним директором квартире на Кремлевской. Задолженность этой «Заретты» — 693 тысячи рублей (данные rusprofile.ru). За самой Мариной Юрьевной в базе ФССП никаких исполнительных производств не числится.

Примечательно, что сайт «Заретты» продолжает зазывать покупателей кухонной мебели — теперь в один из торговых центров Казани. Позвонив по контактному номеру под видом клиентки, журналист «Реального времени» услышала от менеджера: «У нас свое производство — приезжайте, покажем». Вопрос, с какой фирмой предстоит заключить договор, собеседника почему-то смутил, но от бренда «Заретты» он открестился со словами — мол, «просто выкупили сайт, потому что интернет-поисковик на запросы выдает этот адрес».