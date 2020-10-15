Жители Татарстана в коронакризис банкротились в полтора раза чаще, чем москвичи

Мораторий на банкротство бизнеса продлен до января, как результат — кредиторы затаились, а число процедур упало на 20%

Фото: Илья Репин

Российский премьер Михаил Мишустин продлил мораторий на банкротство бизнеса до 7 января, но лишь для очень узкого круга предприятий. В результате за 9 месяцев 2020 года число банкротств юрлиц в регионах все-таки снизилось на 20%, в том числе и в Татарстане, выяснило «Реальное время». Еще одна осенняя «новелла» — внесудебные банкротства для физлиц. По статистике, у 80% должников не находят имущества и две трети кредиторов ничего не получают. Арбитраж завален исками, и процедуру решили упростить. Причем в Татарстане процент финансово несостоятельных граждан оказался значительно выше, чем в Москве.

Продление моратория на банкротство бизнеса



Затишье перед бурей — так можно охарактеризовать ситуацию с банкротствами российских компаний на данный момент. Связано это с «мораторием Мишустина», введенным правительством РФ весной этого года в разгар пандемии коронавируса на банкротства компаний. Сделано это было, чтобы недопустить повального коллапса малого, среднего и крупного бизнеса вследствие невозможности платить по кредитам и расплачиваться с поставщиками.

Сам мораторий, анонсированный перед карантином президентом России Владимиром Путиным 25 марта, вступил в силу с 1 апреля и формально состоял из двух актов и законопроектов. Первым — ФЗ от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — был установлен сам мораторий. А 17 апреля Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки (законопроект №685368-71), которыми предусматривала возможность, что должник вправе заявить об отказе от применения в отношении него моратория на банкротство.

Закончиться мораторий должен был 6 октября, и самая интересная статистика нас ждет впереди. Однако в то же время она будет, если можно так выразиться, отчасти «искажена». Дело в том, что на прошлой неделе стало известно о продлении моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов до 7 января 2021 года. Но лишь для компаний и индивидуальных предпринимателей из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об этом в начале октября. Мораторий больше не распространяется на системообразующие и стратегические организации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об этом в начале октября. Фото: kremlin.ru

Какие предприятия подпали под мораторий

С октября в статистику о банкротстве в первую очередь начнут попадать именно крупные бизнесы. Под мораторием же останутся банкротства для предприятий, входящих в так называемый «список наиболее пострадавших отраслей». Он включает в себя авиа- и автоперевозки, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты и т. д.).

Вошедшие в этот список компании и индивидуальные предприниматели до конца года еще смогут воспользоваться судебной рассрочкой своих долгов, которая при этом будет даваться на год, но при этом придется платить долги ежемесячно равными частями. Рассрочку можно продлить до двух лет, если выручка (доходы) должника сократилась «более чем на 50%».

Добавим, что рассрочку можно получить по решению суда в рамках дела о банкротстве — его компании вправе инициировать сами, а кредиторы возбуждать дела о банкротстве своих должников не вправе. Но для этого выручка должника должна снизиться на 20% по сравнению с периодом за год до дела о банкротстве. Напомним, «если должник сам заявит об отказе от применения в отношении него моратория», сведения о таком отказе будут опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве». Проверить, предусмотрен ли запрет на банкротство вашей компании или компании-контрагента можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/covid/ ). Уточним, что мораторий вовсе не запрещал кредиторам в период его действия подавать иски о взыскании долгов с должников — нельзя лишь подавать заявление о признании должника банкротом — если должник входит в какой-либо спасительный перечень.

Под мораторием же останутся банкротства для предприятий, входящих в так называемый «список наиболее пострадавших отраслей». Фото: Максим Платонов

Только в 24 регионах количество банкротств компаний выросло

Поэтому логично, что по результатам первого полугодия число банкротств в России резко снизилось: сказалось и резкое снижение экономической деятельности в РФ, вплоть до почти полной ее остановки в апреле. Данные за 9 месяцев 2020 года только упрочили этот тренд. Только в 24 регионах за последние 9 месяцев 2020 года количество решений судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но даже в этих субъектах они исчисляются в лучшем случае несколькими десятками. И в основном они представлены экономически неблагополучными субъектами РФ. В три раза, например, выросло число банкротств в Адыгее, но лишь до 40. В пятерке регионов, находящихся в «красной зоне», Алтай (рост на 85%), Бурятия (рост на 84%), Калмыкия (плюс 75%) и Ингушетия. Из более-менее экономически развитых регионов можно упомянуть разве что Ленинградскую область, но там количество банкротств выросло на 22,5%.

Отметим, что список регионов, идущих не в тренде, фактически повторяет список субъектов РФ, где компании стали банкротиться (или банкротить сами себя) чаще, составленный газетой «Реальное время» по итогам первого полугодия.

Банкротства юридических лиц по регионам РФ, январь-сентябрь 2020 года

Регион должника январь —сентябрь 2019 январь — сентябрь 2020 январь — сентябрь 2020 к январь — сентябрь 2019 Республика Адыгея 13 40 207,70% Республика Алтай 7 13 85,70% Республика Бурятия 26 48 84,60% Республика Калмыкия 8 14 75,00% Республика Ингушетия 5 8 60,00% Калининградская область 70 107 52,90% Забайкальский край 34 49 44,10% Чеченская Республика 3 4 33,30% Камчатский край 20 26 30,00% Костромская область 24 31 29,20% Кабардино-Балкарская Республика 53 67 26,40% Республика Крым 45 56 24,40% Карачаево-Черкесская Республика 17 21 23,50% Смоленская область 39 48 23,10% Белгородская область 48 59 22,90% Ленинградская область 40 49 22,50% Рязанская область 52 62 19,20% Томская область 54 59 9,30% Сахалинская область 22 24 9,10% Тульская область 47 50 6,40% Республика Дагестан 34 36 5,90% Приморский край 76 79 3,90% Калужская область 39 40 2,60% Архангельская область 38 39 2,60% Курская область 29 29 0,00% Московская область 540 526 -2,60% Республика Марий Эл 13 12 -7,70% Липецкая область 33 30 -9,10% Республика Мордовия 52 47 -9,60% Кировская область 49 44 -10,20% Кемеровская область 125 112 -10,40% город Санкт-Петербург 572 509 -11,00% Ярославская область 72 64 -11,10% Краснодарский край 243 214 -11,90% Хабаровский край 156 134 -14,10% Орловская область 21 18 -14,30% Пензенская область 61 50 -18,00% Ставропольский край 83 68 -18,10% Брянская область 49 40 -18,40% Свердловская область 313 254 -18,80% Владимирская область 69 56 -18,80% Все регионы 9.126 7.393 -19,00% город Москва 1.903 1.528 -19,70% Иркутская область 141 113 -19,90% Удмуртская Республика 67 53 -20,90% Республика Карелия 45 35 -22,20% Астраханская область 36 28 -22,20% Ямало-Ненецкий автономный округ 40 31 -22,50% Республика Татарстан 278 214 -23,00% Алтайский край 118 90 -23,70% Красноярский край 120 91 -24,20% Мурманская область 41 31 -24,40% Тверская область 76 57 -25,00% город Севастополь 12 9 -25,00% Новосибирская область 282 211 -25,20% Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 123 91 -26,00% Республика Северная Осетия — Алания 21 15 -28,60% Тюменская область 106 75 -29,20% Тамбовская область 51 36 -29,40% Оренбургская область 104 73 -29,80% Пермский край 158 108 -31,60% Саратовская область 131 89 -32,10% Еврейская автономная область 6 4 -33,30% Ульяновская область 77 51 -33,80% Нижегородская область 161 106 -34,20% Чувашская Республика — Чувашия 49 32 -34,70% Самарская область 194 126 -35,10% Амурская область 57 37 -35,10% Ростовская область 219 140 -36,10% Ивановская область 52 33 -36,50% Челябинская область 175 109 -37,70% Омская область 117 71 -39,30% Республика Коми 72 43 -40,30% Воронежская область 103 61 -40,80% Республика Саха (Якутия) 48 28 -41,70% Курганская область 19 11 -42,10% Псковская область 35 20 -42,90% Вологодская область 129 73 -43,40% Волгоградская область 162 90 -44,40% Республика Хакасия 26 14 -46,20% Республика Тыва 4 2 -50,00% Чукотский автономный округ 2 1 -50,00% Новгородская область 54 26 -51,90% Республика Башкортостан 204 95 -53,40% Магаданская область 13 6 -53,80% Ненецкий автономный округ 1

В Татарстане число корпоративных банкротств упало на 22%

В большинстве же регионов суды и кредиторы явно выжидают: там количество решений судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств продолжило снижение и в июле — сентябре этого года.

К примеру, в Татарстане объем таких дел в арбитражах снизился за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 22% (за первое полугодие число дел уже снизилось на 19%): с 278 до 214. Похожая на татарстанскую динамику картина и в самом успешном субъекте РФ — Москве, где ситуация с коронавирусом в последние недели самая тяжелая: там количество банкротств сократилось на 19,7%, до 1 528.

Отметим, что самое впечатляющее снижение из регионов ПФО показал Башкортостан, где количество банкротств сократилось в два с лишним раза: с 204 до 95. РБ попала в пятерку подобных регионов наряду с Ненецким автономным округом (известным своим успешным положением благодаря нефтяной отрасли), Новгородской и Магаданской областями и Чукотским АО.

Всего же по российским регионам количество банкротств составило к началу октября 2020 года — 7 393. Для сравнения, в октябре прошлого года их было 9 126, то есть, почти на 20% больше.

Число введенных судами реабилитационных процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) демонстрировало противоположную динамику: оно снизилось на 16%. Фото: Максим Платонов

До пандемии число банкротств в Татарстане выросло за год в 1,5 раза

Насколько нынешний тренд идет в разрез динамике последних лет, можно судить по нашему материалу, в котором мы писали об обратной тенденции, вызванной последствиями экономического кризиса 2014—2015 года. В 2017 году, к примеру, количество банкротств опасно приблизилось к отметке 8-летней давности (кризисного 2009 года) — тогда банкротами было признано 13 916 юрлиц.

При этом, «число введенных судами реабилитационных процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) демонстрировало противоположную динамику: оно снизилось на 16%», что свидетельствовало о неэффективности этих самых процедур во время тяжелой экономической ситуации. Тогда эксперты объясняли рост банкротств юридических лиц несколькими причинами, которые, особенно надо отметить, в первом полугодии 2020-го вновь явили себя в полный рост, что точно отразилось бы на числе банкротств, если бы не «отсрочка» Мишустина.

Во-первых, слабым потребительским спросом, что прежде всего ударило по строительному рынку, где число обанкротившихся компаний обновило исторические максимумы (20% банкротств приходилось на строительные компании). Во-вторых, нежеланием банков кредитовать небольшие компании (именно они банкротятся чаще всего) на фоне снижения спроса на их продукцию. И, наконец, тем, что у потенциальных банкротов заканчивался «запас прочности».

На этом фоне в Татарстане банкротов за 2017 год стало на 43% больше (469 против 327 компаний в 2016 году). Помимо Татарстана, в топ-10 регионов по числу банкротств входило еще два региона ПФО: Башкортостан (7-е место), где число банкротств тогда выросло на 20%, составив 341, и Самарская область (9-е место), в которой банкротами была признана 331 компания (рост на 24%).

Как сообщал Максим Боровков, суд получил 3 598 заявлений о банкротстве и рассмотрел 3 032 дела. Фото: tatarstan.ru

Для сравнения, за 2019 год в РТ число обращений о банкротстве от юрлиц выросло более чем в полтора раза. Как сообщал председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков, суд получил 3 598 заявлений о банкротстве и рассмотрел 3 032 дела. В целом число обращений о признании банкротом увеличилось на 62,5%, а рассмотренных дел — на 71%.

Комментируя резкое снижение банкротств в апреле и мае этого года, эксперты «Реального времени» еще летом выражали уверенность, что многие компании выжидают и готовятся к банкротству в будущем, после моратория.

Снижение числа банкротств было вызвано и недешевым инструментом конкурсного производства. Если компания самостоятельно видит у себя признаки банкротства, то руководитель ранее был обязан подать заявление в течение 30 дней с момента выявления признаков банкротства. И, как правило, суд говорил, что нужно профинансировать эту процедуру, положив на депозит денежные средства для оплаты услуг арбитражного управляющего. А у компании их могло и не быть: заявление о банкротстве формально появляется, какое-то время оно висит, потом суд прекращает производство по делу в связи с отсутствием финансирования.

«Физиков» мораторий не коснулся

О том, как в действительности чувствует себя экономика малого и среднего бизнеса, можно судить как раз по другой тенденции — по росту количества решений судов о введении процедур реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще до введения бесплатной процедуры банкротства для физических лиц в 2020 году рост их числа был впечатляющим.

За первое полугодие количество решений судов о введении процедур реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2019 года, составив 42,7 тысячи. В 1,5 раза — с 734 до 1 119 — выросло число банкротств «физиков» в Татарстане. Тогда на 100 тысяч населения в РТ фиксировали 29 банкротств, как и в целом по России. Иными словами, физлица почувствовали кризис первыми и тут же начали объявлять о своих банкротствах — в 1,5 раза чаще.

Банкротства физических лиц по регионам РФ, январь — сентябрь 2020 года

Регион должника январь — сентябрь 2019 январь — сентябрь 2020 январь — сентябрь 2020 к январь —сентябрь 2019 январь — сентябрь 2020 банкроты на 100 тыс. населения Камчатский край 37 187 405,40% 59 Чукотский автономный округ 1 5 400,00% 10 Карачаево-Черкесская Республика 18 47 161,10% 10 Республика Бурятия 149 382 156,40% 39 Тюменская область 476 1.145 140,50% 31 Республика Тыва 29 68 134,50% 21 Орловская область 101 236 133,70% 32 Амурская область 203 469 131,00% 59 Республика Крым 60 138 130,00% 7 Республика Адыгея 101 229 126,70% 50 Оренбургская область 555 1.239 123,20% 63 Мурманская область 154 329 113,60% 44 Астраханская область 204 434 112,70% 43 Республика Ингушетия 11 23 109,10% 5 Псковская область 135 281 108,10% 45 Липецкая область 267 548 105,20% 48 Республика Саха (Якутия) 195 396 103,10% 41 Новосибирская область 1.033 2.081 101,50% 74 Нижегородская область 1.048 2.046 95,20% 64 город Санкт-Петербург 1.817 3.513 93,30% 65 Курганская область 208 401 92,80% 48 Республика Марий Эл 124 239 92,70% 35 Ростовская область 1.269 2.441 92,40% 58 Ивановская область 417 799 91,60% 80 Республика Дагестан 81 155 91,40% 5 Курская область 267 510 91,00% 46 Краснодарский край 1.794 3.400 89,50% 60 Владимирская область 271 508 87,50% 37 Ленинградская область 162 298 84,00% 16 Кемеровская область 525 943 79,60% 35 Удмуртская Республика 514 912 77,40% 61 Ставропольский край 649 1.148 76,90% 41 Республика Коми 203 357 75,90% 43 Волгоградская область 1.345 2.362 75,60% 94 Пермский край 737 1.289 74,90% 49 Тульская область 544 951 74,80% 64 Республика Татарстан 1.201 2.081 73,30% 53 Саратовская область 1.300 2.248 72,90% 92 Брянская область 363 625 72,20% 52 Самарская область 2.054 3.521 71,40% 111 Челябинская область 1.388 2.368 70,60% 68 Еврейская автономная область 26 44 69,20% 28 Калужская область 509 860 69,00% 85 Свердловская область 2.005 3.367 67,90% 78 Калининградская область 437 733 67,70% 73 Республика Башкортостан 1.913 3.173 65,90% 78 Чувашская Республика — Чувашия 288 477 65,60% 39 Все регионы 46.731 77.050 64,90% 52 Красноярский край 525 852 62,30% 30 Сахалинская область 53 85 60,40% 17 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 624 975 56,30% 59 Архангельская область 447 697 55,90% 61 Ульяновская область 767 1.193 55,50% 96 Томская область 365 567 55,30% 53 Приморский край 550 833 51,50% 44 Тверская область 328 495 50,90% 39 Белгородская область 719 1.083 50,60% 70 Алтайский край 442 661 49,50% 28 Магаданская область 21 31 47,60% 22 Омская область 918 1.340 46,00% 69 Воронежская область 510 740 45,10% 32 Тамбовская область 184 267 45,10% 26 Смоленская область 236 342 44,90% 36 Пензенская область 995 1.391 39,80% 106 Республика Северная Осетия — Алания 161 225 39,80% 32 Московская область 2.848 3.957 38,90% 52 Вологодская область 780 1.080 38,50% 92 Хабаровский край 659 910 38,10% 69 Кабардино-Балкарская Республика 121 167 38,00% 19 Ямало-Ненецкий автономный округ 162 223 37,70% 41 Республика Калмыкия 218 295 35,30% 108 Ярославская область 503 672 33,60% 53 город Москва 3.510 4.585 30,60% 36 Рязанская область 456 590 29,40% 53 Республика Алтай 65 83 27,70% 38 Республика Карелия 289 368 27,30% 60 Новгородская область 183 233 27,30% 39 Костромская область 134 170 26,90% 27 город Севастополь 20 25 25,00% 6 Республика Мордовия 305 364 19,30% 46 Кировская область 313 369 17,90% 29 Забайкальский край 185 196 5,90% 18 Иркутская область 797 843 5,80% 35 Республика Хакасия 137 128 -6,60% 24 Чеченская Республика 13 8 -38,50% 1 Иные территории, включая город Байконур 0 1 Ненецкий автономный округ 0 0 Читинская область 0

Причина в том, что «мораторий Мишустина» не распространялся на физических лиц. В первые недели обсуждения введения моратория юристы трактовали действия властей и закон по-разному. Одни полагали, что из разночтений законопроекта, в котором приостанавливался срок, в который гражданин обязан был обратиться с заявлением о собственном банкротстве (предусмотрен ч. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве), следует, что мораторий все-таки может быть введен и в отношении банкротства физических лиц. Другие ссылались на заявление премьер-министра, сообщившего 1 апреля, что власти «сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц»: якобы людям просто нужно будет разместить самостоятельно или через МФЦ информацию о себе в Федеральном реестре сведений о банкротстве. В конечном счете выяснилось, что мораторий на банкротство, объявленный на период ограничительных мер в связи с пандемией, распространяется только на определенные виды организаций, которые более всего пострадали от кризиса. А вот на физические лица он не распространяется.

Банковское лобби проиграло: закон о бесплатном банкротстве для физлиц приняли

Зато правительство Мишустина сделало банкротство для физических лиц на фоне коронавирусного кризиса упрощенным. С 1 сентября 2020 года российские граждане, чьи долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, могут подать заявление о своем банкротстве бесплатно и без суда: ключевое условие — судебные приставы проводили по должнику исполнительное производство и прекратили его, не найдя ни денег, ни имущества, которыми можно погасить долг. То есть речь идет о списании безнадежных долгов малоимущих граждан.

Уже за первый месяц действия закона об упрощенном банкротстве физлиц этим механизмом списания безнадежных долгов попробовали воспользоваться около двух тысяч человек. Но лишь по 450 заявлениям была возбуждена процедура внесудебного банкротства. В Сбербанке говорили о 75% возврата заявлений — они не соответствовали критериям нового закона.

Средний размер обязательств, которые заявляли граждане, обращающиеся для признания их банкротами без суда, — 250—300 тысяч рублей. Причина возврата, вероятнее всего, в нежелании банков идти по пути внесудебного банкротства — отметим, именно банки резко протестовали против введения этого законопроекта (на сторону которого встал Центробанк РФ) — в результате сумму верхней планки долга снизили с 700 до 500 тысяч, а сам законопроект на месяц «подвис» в третьем чтении. В результате, банковское лобби проиграло.

Уже за первый месяц действия закона об упрощенном банкротстве физлиц этим механизмом списания безнадежных долгов попробовали воспользоваться около двух тысяч человек. Фото: Илья Репин

У 80% должников не находят имущества

Но как заявили, например, в ВТБ, перечень источников информации об имущественном положении должников крайне ограничен по сравнению с источниками, доступными финансовым управляющим в процедурах судебного банкротства:

«Кроме того, поскольку установление конкурсной массы не проводится, это может быть предпосылкой для недобросовестного прекращения долгов заемщиками».

Поэтому там намерены противодействовать этому, инициируя судебное банкротство при любых сомнениях. Причина нежелания банкиров соглашаться на внесудебное банкротство в том, что в настоящее время у 70—80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не находят имущества, и 65—75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства физических лиц. В прошлом году ситуация была аналогичной: доля дел, в которых кредиторы ничего не получили по итогам процедуры, составила 71%, а дел, в которых у должника по данным инвентаризации не оказалось имущества, — 78%.

Татарстан обогнал Москву по проценту банкротов «физиков»

Пока введение процедуры бесплатного банкротства с 1 сентября не сыграло существенной роли — за 9 месяцев 2020 года число банкротств в регионах выросло уже до 77 тысяч, что на 65% больше, чем их было 1 октября 2019 года, то есть динамика увеличения числа банкротств ускорилась.

Но 450 бесплатных банкротств от 77 тысяч человек пока составляют еще менее 1%. В Татарстане рост числа банкротств по итогам 9 месяцев 2020 года составил уже 73,3% (а не 50%, как по итогам полугодия), всего было зарегистрировано 2 081 — год назад их было 1 201. А число банкротов на 100 тысяч населения в РТ выросло почти в два раза: с 29 до 53, как и в целом по регионам. Это, между прочим, в 1,5 раза выше, чем в Москве, где на 100 тыс. москвичей приходится лишь 36 банкротств.

Судебные приставы проводили по должнику исполнительное производство и прекратили его, не найдя ни денег, ни имущества, которыми можно погасить долг. Фото: fssprus.ru

Самое большое число банкротств зарегистрировано было в Москве, где судебных решений по введению процедур реализации имущества стало больше на треть, составив 4,5 тысячи. В тройке также находятся Московская область (почти 4 тысячи банкротств) и один из регионов ПФО — Самарская область, где количество банкротств к 1 октября выросло уже на 71,4. Почти в два раза выросло количество банкротов — физических лиц — в Петербурге (с 1,8 тыс. до 3,5 тыс.). В опасной зоне еще один регион ПФО — Башкортостан, где количество банкротств выросло за год в 1,6 раза, составив уже 3 173, или 78 банкротств на 100 тыс. населения — еще в начале июля на 100 тысяч башкир приходилось лишь 41 банкротство.

Проблема реализации упрощенной процедуры банкротства в слабости сотрудников уполномоченной принимать заявления структуры — МФЦ. Чтобы обучить работников правильно составлять и принимать заявления от потенциальных банкротов понадобится время. И немалое.

Два региона ПФО в «красной зоне»

Конечно, можно было бы сослаться на то, что в регионах с большей численностью населения и банкротов будет больше. Но еще хуже дела у регионов ПФО обстоят как раз по относительному показателю, то есть по числу банкротств на 100 тыс. населения. Самарская область продолжает лидировать по этому показателю в России — если 3 месяца назад на 100 тысяч жителей региона приходилось 62 банкротства, то теперь их уже 111. Критический уровень в 100 банкротств на 100 тысяч населения превысила также Пензенская область — где число банкротств выросло за год на 40%, составив 1,4 тысячи (или 106 банкротств на 100 тыс. населения), по этому показателю регион занимает третье место, уступая только Калмыкии (108 банкротств на 100 тыс.).

В числе регионов-лидеров, где банкротство среди граждан становится все популярнее, можно найти также Саратовскую область, где число подобных дел в коронавирусный год увеличилось на 73%, составив уже 2 248 (или 92 на 100 тыс. населения), и, как мы уже упоминали выше, Башкортостан.

Сразу два института — ЦБ и Национальное бюро кредитных историй — заявляли о том, что потенциальных банкротов в России 400—600 тыс. человек. Фото: wikipedia.org

Почему банкротства были популярны в последние годы

Помимо нынешнего экономического кризиса и эпидемии справедливости ради надо вспомнить, что вал банкротств физических лиц был зарегистрирован почти сразу же после закона о потребительском банкротстве, вступившем в силу в октябре 2015 года (то есть в разгар кризиса предыдущего). Для примера, в 2017 году в РФ были признаны банкротами в 1,5 раза больше россиян, чем в 2016 году: 29,8 тыс. человек против 19,6 тыс. Татарстан по росту числа банкротов за 2 года занял 10-е место: в 2015 году банкротами в РТ признали всего 7 человек, в 2017 — уже 693. С 2016 года число банкротов в Татарстане выросло почти в 1,5 раза. А сразу два института — ЦБ и Национальное бюро кредитных историй — заявляли о том, что потенциальных банкротов в России 400—600 тыс. человек.

Одной из причин лавины была практика личного поручительства предпринимателей по долгам компаний — процедура личного банкротства помогала не подставлять активы всей организации под необходимость расплачиваться по большим кредитам. При этом рынок фиксировал и фиксирует не только рост числа банкротов-граждан, но и снижение числа реабилитационных мер, то есть суды чаще принимают решение признать гражданина банкротом и реализовать его имущество за долги и реже утверждают план реструктуризации. То есть большая часть новых банкротов — далеко не состоятельные граждане, доходы которых не позволяют долг реструктуризировать (проще списать долг и продать имущество).