Жители Татарстана в коронакризис банкротились в полтора раза чаще, чем москвичи
Мораторий на банкротство бизнеса продлен до января, как результат — кредиторы затаились, а число процедур упало на 20%
Российский премьер Михаил Мишустин продлил мораторий на банкротство бизнеса до 7 января, но лишь для очень узкого круга предприятий. В результате за 9 месяцев 2020 года число банкротств юрлиц в регионах все-таки снизилось на 20%, в том числе и в Татарстане, выяснило «Реальное время». Еще одна осенняя «новелла» — внесудебные банкротства для физлиц. По статистике, у 80% должников не находят имущества и две трети кредиторов ничего не получают. Арбитраж завален исками, и процедуру решили упростить. Причем в Татарстане процент финансово несостоятельных граждан оказался значительно выше, чем в Москве.
Продление моратория на банкротство бизнеса
Затишье перед бурей — так можно охарактеризовать ситуацию с банкротствами российских компаний на данный момент. Связано это с «мораторием Мишустина», введенным правительством РФ весной этого года в разгар пандемии коронавируса на банкротства компаний. Сделано это было, чтобы недопустить повального коллапса малого, среднего и крупного бизнеса вследствие невозможности платить по кредитам и расплачиваться с поставщиками.
Сам мораторий, анонсированный перед карантином президентом России Владимиром Путиным 25 марта, вступил в силу с 1 апреля и формально состоял из двух актов и законопроектов. Первым — ФЗ от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» — был установлен сам мораторий. А 17 апреля Госдума сразу в трех чтениях приняла поправки (законопроект №685368-71), которыми предусматривала возможность, что должник вправе заявить об отказе от применения в отношении него моратория на банкротство.
Закончиться мораторий должен был 6 октября, и самая интересная статистика нас ждет впереди. Однако в то же время она будет, если можно так выразиться, отчасти «искажена». Дело в том, что на прошлой неделе стало известно о продлении моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов до 7 января 2021 года. Но лишь для компаний и индивидуальных предпринимателей из отраслей, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ об этом в начале октября. Мораторий больше не распространяется на системообразующие и стратегические организации.
Какие предприятия подпали под мораторий
С октября в статистику о банкротстве в первую очередь начнут попадать именно крупные бизнесы. Под мораторием же останутся банкротства для предприятий, входящих в так называемый «список наиболее пострадавших отраслей». Он включает в себя авиа- и автоперевозки, физкультурно-оздоровительную деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты и т. д.).
Вошедшие в этот список компании и индивидуальные предприниматели до конца года еще смогут воспользоваться судебной рассрочкой своих долгов, которая при этом будет даваться на год, но при этом придется платить долги ежемесячно равными частями. Рассрочку можно продлить до двух лет, если выручка (доходы) должника сократилась «более чем на 50%».
Добавим, что рассрочку можно получить по решению суда в рамках дела о банкротстве — его компании вправе инициировать сами, а кредиторы возбуждать дела о банкротстве своих должников не вправе. Но для этого выручка должника должна снизиться на 20% по сравнению с периодом за год до дела о банкротстве. Напомним, «если должник сам заявит об отказе от применения в отношении него моратория», сведения о таком отказе будут опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве». Проверить, предусмотрен ли запрет на банкротство вашей компании или компании-контрагента можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/covid/ ). Уточним, что мораторий вовсе не запрещал кредиторам в период его действия подавать иски о взыскании долгов с должников — нельзя лишь подавать заявление о признании должника банкротом — если должник входит в какой-либо спасительный перечень.
Только в 24 регионах количество банкротств компаний выросло
Поэтому логично, что по результатам первого полугодия число банкротств в России резко снизилось: сказалось и резкое снижение экономической деятельности в РФ, вплоть до почти полной ее остановки в апреле. Данные за 9 месяцев 2020 года только упрочили этот тренд. Только в 24 регионах за последние 9 месяцев 2020 года количество решений судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Но даже в этих субъектах они исчисляются в лучшем случае несколькими десятками. И в основном они представлены экономически неблагополучными субъектами РФ. В три раза, например, выросло число банкротств в Адыгее, но лишь до 40. В пятерке регионов, находящихся в «красной зоне», Алтай (рост на 85%), Бурятия (рост на 84%), Калмыкия (плюс 75%) и Ингушетия. Из более-менее экономически развитых регионов можно упомянуть разве что Ленинградскую область, но там количество банкротств выросло на 22,5%.
Отметим, что список регионов, идущих не в тренде, фактически повторяет список субъектов РФ, где компании стали банкротиться (или банкротить сами себя) чаще, составленный газетой «Реальное время» по итогам первого полугодия.
|Регион должника
|январь —сентябрь 2019
|январь — сентябрь 2020
|январь — сентябрь 2020 к январь — сентябрь 2019
|Республика Адыгея
|13
|40
|207,70%
|Республика Алтай
|7
|13
|85,70%
|Республика Бурятия
|26
|48
|84,60%
|Республика Калмыкия
|8
|14
|75,00%
|Республика Ингушетия
|5
|8
|60,00%
|Калининградская область
|70
|107
|52,90%
|Забайкальский край
|34
|49
|44,10%
|Чеченская Республика
|3
|4
|33,30%
|Камчатский край
|20
|26
|30,00%
|Костромская область
|24
|31
|29,20%
|Кабардино-Балкарская Республика
|53
|67
|26,40%
|Республика Крым
|45
|56
|24,40%
|Карачаево-Черкесская Республика
|17
|21
|23,50%
|Смоленская область
|39
|48
|23,10%
|Белгородская область
|48
|59
|22,90%
|Ленинградская область
|40
|49
|22,50%
|Рязанская область
|52
|62
|19,20%
|Томская область
|54
|59
|9,30%
|Сахалинская область
|22
|24
|9,10%
|Тульская область
|47
|50
|6,40%
|Республика Дагестан
|34
|36
|5,90%
|Приморский край
|76
|79
|3,90%
|Калужская область
|39
|40
|2,60%
|Архангельская область
|38
|39
|2,60%
|Курская область
|29
|29
|0,00%
|Московская область
|540
|526
|-2,60%
|Республика Марий Эл
|13
|12
|-7,70%
|Липецкая область
|33
|30
|-9,10%
|Республика Мордовия
|52
|47
|-9,60%
|Кировская область
|49
|44
|-10,20%
|Кемеровская область
|125
|112
|-10,40%
|город Санкт-Петербург
|572
|509
|-11,00%
|Ярославская область
|72
|64
|-11,10%
|Краснодарский край
|243
|214
|-11,90%
|Хабаровский край
|156
|134
|-14,10%
|Орловская область
|21
|18
|-14,30%
|Пензенская область
|61
|50
|-18,00%
|Ставропольский край
|83
|68
|-18,10%
|Брянская область
|49
|40
|-18,40%
|Свердловская область
|313
|254
|-18,80%
|Владимирская область
|69
|56
|-18,80%
|Все регионы
|9.126
|7.393
|-19,00%
|город Москва
|1.903
|1.528
|-19,70%
|Иркутская область
|141
|113
|-19,90%
|Удмуртская Республика
|67
|53
|-20,90%
|Республика Карелия
|45
|35
|-22,20%
|Астраханская область
|36
|28
|-22,20%
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|40
|31
|-22,50%
|Республика Татарстан
|278
|214
|-23,00%
|Алтайский край
|118
|90
|-23,70%
|Красноярский край
|120
|91
|-24,20%
|Мурманская область
|41
|31
|-24,40%
|Тверская область
|76
|57
|-25,00%
|город Севастополь
|12
|9
|-25,00%
|Новосибирская область
|282
|211
|-25,20%
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|123
|91
|-26,00%
|Республика Северная Осетия — Алания
|21
|15
|-28,60%
|Тюменская область
|106
|75
|-29,20%
|Тамбовская область
|51
|36
|-29,40%
|Оренбургская область
|104
|73
|-29,80%
|Пермский край
|158
|108
|-31,60%
|Саратовская область
|131
|89
|-32,10%
|Еврейская автономная область
|6
|4
|-33,30%
|Ульяновская область
|77
|51
|-33,80%
|Нижегородская область
|161
|106
|-34,20%
|Чувашская Республика — Чувашия
|49
|32
|-34,70%
|Самарская область
|194
|126
|-35,10%
|Амурская область
|57
|37
|-35,10%
|Ростовская область
|219
|140
|-36,10%
|Ивановская область
|52
|33
|-36,50%
|Челябинская область
|175
|109
|-37,70%
|Омская область
|117
|71
|-39,30%
|Республика Коми
|72
|43
|-40,30%
|Воронежская область
|103
|61
|-40,80%
|Республика Саха (Якутия)
|48
|28
|-41,70%
|Курганская область
|19
|11
|-42,10%
|Псковская область
|35
|20
|-42,90%
|Вологодская область
|129
|73
|-43,40%
|Волгоградская область
|162
|90
|-44,40%
|Республика Хакасия
|26
|14
|-46,20%
|Республика Тыва
|4
|2
|-50,00%
|Чукотский автономный округ
|2
|1
|-50,00%
|Новгородская область
|54
|26
|-51,90%
|Республика Башкортостан
|204
|95
|-53,40%
|Магаданская область
|13
|6
|-53,80%
|Ненецкий автономный округ
|1
В Татарстане число корпоративных банкротств упало на 22%
В большинстве же регионов суды и кредиторы явно выжидают: там количество решений судов о введении процедур конкурсного производства в отношении юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств продолжило снижение и в июле — сентябре этого года.
К примеру, в Татарстане объем таких дел в арбитражах снизился за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 22% (за первое полугодие число дел уже снизилось на 19%): с 278 до 214. Похожая на татарстанскую динамику картина и в самом успешном субъекте РФ — Москве, где ситуация с коронавирусом в последние недели самая тяжелая: там количество банкротств сократилось на 19,7%, до 1 528.
Отметим, что самое впечатляющее снижение из регионов ПФО показал Башкортостан, где количество банкротств сократилось в два с лишним раза: с 204 до 95. РБ попала в пятерку подобных регионов наряду с Ненецким автономным округом (известным своим успешным положением благодаря нефтяной отрасли), Новгородской и Магаданской областями и Чукотским АО.
Всего же по российским регионам количество банкротств составило к началу октября 2020 года — 7 393. Для сравнения, в октябре прошлого года их было 9 126, то есть, почти на 20% больше.
До пандемии число банкротств в Татарстане выросло за год в 1,5 раза
Насколько нынешний тренд идет в разрез динамике последних лет, можно судить по нашему материалу, в котором мы писали об обратной тенденции, вызванной последствиями экономического кризиса 2014—2015 года. В 2017 году, к примеру, количество банкротств опасно приблизилось к отметке 8-летней давности (кризисного 2009 года) — тогда банкротами было признано 13 916 юрлиц.
При этом, «число введенных судами реабилитационных процедур (внешнее управление и финансовое оздоровление) демонстрировало противоположную динамику: оно снизилось на 16%», что свидетельствовало о неэффективности этих самых процедур во время тяжелой экономической ситуации. Тогда эксперты объясняли рост банкротств юридических лиц несколькими причинами, которые, особенно надо отметить, в первом полугодии 2020-го вновь явили себя в полный рост, что точно отразилось бы на числе банкротств, если бы не «отсрочка» Мишустина.
Во-первых, слабым потребительским спросом, что прежде всего ударило по строительному рынку, где число обанкротившихся компаний обновило исторические максимумы (20% банкротств приходилось на строительные компании). Во-вторых, нежеланием банков кредитовать небольшие компании (именно они банкротятся чаще всего) на фоне снижения спроса на их продукцию. И, наконец, тем, что у потенциальных банкротов заканчивался «запас прочности».
На этом фоне в Татарстане банкротов за 2017 год стало на 43% больше (469 против 327 компаний в 2016 году). Помимо Татарстана, в топ-10 регионов по числу банкротств входило еще два региона ПФО: Башкортостан (7-е место), где число банкротств тогда выросло на 20%, составив 341, и Самарская область (9-е место), в которой банкротами была признана 331 компания (рост на 24%).
Для сравнения, за 2019 год в РТ число обращений о банкротстве от юрлиц выросло более чем в полтора раза. Как сообщал председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков, суд получил 3 598 заявлений о банкротстве и рассмотрел 3 032 дела. В целом число обращений о признании банкротом увеличилось на 62,5%, а рассмотренных дел — на 71%.
Комментируя резкое снижение банкротств в апреле и мае этого года, эксперты «Реального времени» еще летом выражали уверенность, что многие компании выжидают и готовятся к банкротству в будущем, после моратория.
Снижение числа банкротств было вызвано и недешевым инструментом конкурсного производства. Если компания самостоятельно видит у себя признаки банкротства, то руководитель ранее был обязан подать заявление в течение 30 дней с момента выявления признаков банкротства. И, как правило, суд говорил, что нужно профинансировать эту процедуру, положив на депозит денежные средства для оплаты услуг арбитражного управляющего. А у компании их могло и не быть: заявление о банкротстве формально появляется, какое-то время оно висит, потом суд прекращает производство по делу в связи с отсутствием финансирования.
«Физиков» мораторий не коснулся
О том, как в действительности чувствует себя экономика малого и среднего бизнеса, можно судить как раз по другой тенденции — по росту количества решений судов о введении процедур реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Еще до введения бесплатной процедуры банкротства для физических лиц в 2020 году рост их числа был впечатляющим.
За первое полугодие количество решений судов о введении процедур реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием 2019 года, составив 42,7 тысячи. В 1,5 раза — с 734 до 1 119 — выросло число банкротств «физиков» в Татарстане. Тогда на 100 тысяч населения в РТ фиксировали 29 банкротств, как и в целом по России. Иными словами, физлица почувствовали кризис первыми и тут же начали объявлять о своих банкротствах — в 1,5 раза чаще.
|Регион должника
|январь — сентябрь 2019
|январь — сентябрь 2020
|январь — сентябрь 2020 к январь —сентябрь 2019
|январь — сентябрь 2020 банкроты на 100 тыс. населения
|Камчатский край
|37
|187
|405,40%
|59
|Чукотский автономный округ
|1
|5
|400,00%
|10
|Карачаево-Черкесская Республика
|18
|47
|161,10%
|10
|Республика Бурятия
|149
|382
|156,40%
|39
|Тюменская область
|476
|1.145
|140,50%
|31
|Республика Тыва
|29
|68
|134,50%
|21
|Орловская область
|101
|236
|133,70%
|32
|Амурская область
|203
|469
|131,00%
|59
|Республика Крым
|60
|138
|130,00%
|7
|Республика Адыгея
|101
|229
|126,70%
|50
|Оренбургская область
|555
|1.239
|123,20%
|63
|Мурманская область
|154
|329
|113,60%
|44
|Астраханская область
|204
|434
|112,70%
|43
|Республика Ингушетия
|11
|23
|109,10%
|5
|Псковская область
|135
|281
|108,10%
|45
|Липецкая область
|267
|548
|105,20%
|48
|Республика Саха (Якутия)
|195
|396
|103,10%
|41
|Новосибирская область
|1.033
|2.081
|101,50%
|74
|Нижегородская область
|1.048
|2.046
|95,20%
|64
|город Санкт-Петербург
|1.817
|3.513
|93,30%
|65
|Курганская область
|208
|401
|92,80%
|48
|Республика Марий Эл
|124
|239
|92,70%
|35
|Ростовская область
|1.269
|2.441
|92,40%
|58
|Ивановская область
|417
|799
|91,60%
|80
|Республика Дагестан
|81
|155
|91,40%
|5
|Курская область
|267
|510
|91,00%
|46
|Краснодарский край
|1.794
|3.400
|89,50%
|60
|Владимирская область
|271
|508
|87,50%
|37
|Ленинградская область
|162
|298
|84,00%
|16
|Кемеровская область
|525
|943
|79,60%
|35
|Удмуртская Республика
|514
|912
|77,40%
|61
|Ставропольский край
|649
|1.148
|76,90%
|41
|Республика Коми
|203
|357
|75,90%
|43
|Волгоградская область
|1.345
|2.362
|75,60%
|94
|Пермский край
|737
|1.289
|74,90%
|49
|Тульская область
|544
|951
|74,80%
|64
|Республика Татарстан
|1.201
|2.081
|73,30%
|53
|Саратовская область
|1.300
|2.248
|72,90%
|92
|Брянская область
|363
|625
|72,20%
|52
|Самарская область
|2.054
|3.521
|71,40%
|111
|Челябинская область
|1.388
|2.368
|70,60%
|68
|Еврейская автономная область
|26
|44
|69,20%
|28
|Калужская область
|509
|860
|69,00%
|85
|Свердловская область
|2.005
|3.367
|67,90%
|78
|Калининградская область
|437
|733
|67,70%
|73
|Республика Башкортостан
|1.913
|3.173
|65,90%
|78
|Чувашская Республика — Чувашия
|288
|477
|65,60%
|39
|Все регионы
|46.731
|77.050
|64,90%
|52
|Красноярский край
|525
|852
|62,30%
|30
|Сахалинская область
|53
|85
|60,40%
|17
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|624
|975
|56,30%
|59
|Архангельская область
|447
|697
|55,90%
|61
|Ульяновская область
|767
|1.193
|55,50%
|96
|Томская область
|365
|567
|55,30%
|53
|Приморский край
|550
|833
|51,50%
|44
|Тверская область
|328
|495
|50,90%
|39
|Белгородская область
|719
|1.083
|50,60%
|70
|Алтайский край
|442
|661
|49,50%
|28
|Магаданская область
|21
|31
|47,60%
|22
|Омская область
|918
|1.340
|46,00%
|69
|Воронежская область
|510
|740
|45,10%
|32
|Тамбовская область
|184
|267
|45,10%
|26
|Смоленская область
|236
|342
|44,90%
|36
|Пензенская область
|995
|1.391
|39,80%
|106
|Республика Северная Осетия — Алания
|161
|225
|39,80%
|32
|Московская область
|2.848
|3.957
|38,90%
|52
|Вологодская область
|780
|1.080
|38,50%
|92
|Хабаровский край
|659
|910
|38,10%
|69
|Кабардино-Балкарская Республика
|121
|167
|38,00%
|19
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|162
|223
|37,70%
|41
|Республика Калмыкия
|218
|295
|35,30%
|108
|Ярославская область
|503
|672
|33,60%
|53
|город Москва
|3.510
|4.585
|30,60%
|36
|Рязанская область
|456
|590
|29,40%
|53
|Республика Алтай
|65
|83
|27,70%
|38
|Республика Карелия
|289
|368
|27,30%
|60
|Новгородская область
|183
|233
|27,30%
|39
|Костромская область
|134
|170
|26,90%
|27
|город Севастополь
|20
|25
|25,00%
|6
|Республика Мордовия
|305
|364
|19,30%
|46
|Кировская область
|313
|369
|17,90%
|29
|Забайкальский край
|185
|196
|5,90%
|18
|Иркутская область
|797
|843
|5,80%
|35
|Республика Хакасия
|137
|128
|-6,60%
|24
|Чеченская Республика
|13
|8
|-38,50%
|1
|Иные территории, включая город Байконур
|0
|1
|Ненецкий автономный округ
|0
|0
|Читинская область
|0
Причина в том, что «мораторий Мишустина» не распространялся на физических лиц. В первые недели обсуждения введения моратория юристы трактовали действия властей и закон по-разному. Одни полагали, что из разночтений законопроекта, в котором приостанавливался срок, в который гражданин обязан был обратиться с заявлением о собственном банкротстве (предусмотрен ч. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве), следует, что мораторий все-таки может быть введен и в отношении банкротства физических лиц. Другие ссылались на заявление премьер-министра, сообщившего 1 апреля, что власти «сделают бесплатной процедуру банкротства для физических лиц»: якобы людям просто нужно будет разместить самостоятельно или через МФЦ информацию о себе в Федеральном реестре сведений о банкротстве. В конечном счете выяснилось, что мораторий на банкротство, объявленный на период ограничительных мер в связи с пандемией, распространяется только на определенные виды организаций, которые более всего пострадали от кризиса. А вот на физические лица он не распространяется.
Банковское лобби проиграло: закон о бесплатном банкротстве для физлиц приняли
Зато правительство Мишустина сделало банкротство для физических лиц на фоне коронавирусного кризиса упрощенным. С 1 сентября 2020 года российские граждане, чьи долги составляют от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, могут подать заявление о своем банкротстве бесплатно и без суда: ключевое условие — судебные приставы проводили по должнику исполнительное производство и прекратили его, не найдя ни денег, ни имущества, которыми можно погасить долг. То есть речь идет о списании безнадежных долгов малоимущих граждан.
Уже за первый месяц действия закона об упрощенном банкротстве физлиц этим механизмом списания безнадежных долгов попробовали воспользоваться около двух тысяч человек. Но лишь по 450 заявлениям была возбуждена процедура внесудебного банкротства. В Сбербанке говорили о 75% возврата заявлений — они не соответствовали критериям нового закона.
Средний размер обязательств, которые заявляли граждане, обращающиеся для признания их банкротами без суда, — 250—300 тысяч рублей. Причина возврата, вероятнее всего, в нежелании банков идти по пути внесудебного банкротства — отметим, именно банки резко протестовали против введения этого законопроекта (на сторону которого встал Центробанк РФ) — в результате сумму верхней планки долга снизили с 700 до 500 тысяч, а сам законопроект на месяц «подвис» в третьем чтении. В результате, банковское лобби проиграло.
У 80% должников не находят имущества
Но как заявили, например, в ВТБ, перечень источников информации об имущественном положении должников крайне ограничен по сравнению с источниками, доступными финансовым управляющим в процедурах судебного банкротства:
«Кроме того, поскольку установление конкурсной массы не проводится, это может быть предпосылкой для недобросовестного прекращения долгов заемщиками».
Поэтому там намерены противодействовать этому, инициируя судебное банкротство при любых сомнениях. Причина нежелания банкиров соглашаться на внесудебное банкротство в том, что в настоящее время у 70—80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не находят имущества, и 65—75% кредиторов ничего не получают по итогам банкротства физических лиц. В прошлом году ситуация была аналогичной: доля дел, в которых кредиторы ничего не получили по итогам процедуры, составила 71%, а дел, в которых у должника по данным инвентаризации не оказалось имущества, — 78%.
Татарстан обогнал Москву по проценту банкротов «физиков»
Пока введение процедуры бесплатного банкротства с 1 сентября не сыграло существенной роли — за 9 месяцев 2020 года число банкротств в регионах выросло уже до 77 тысяч, что на 65% больше, чем их было 1 октября 2019 года, то есть динамика увеличения числа банкротств ускорилась.
Но 450 бесплатных банкротств от 77 тысяч человек пока составляют еще менее 1%. В Татарстане рост числа банкротств по итогам 9 месяцев 2020 года составил уже 73,3% (а не 50%, как по итогам полугодия), всего было зарегистрировано 2 081 — год назад их было 1 201. А число банкротов на 100 тысяч населения в РТ выросло почти в два раза: с 29 до 53, как и в целом по регионам. Это, между прочим, в 1,5 раза выше, чем в Москве, где на 100 тыс. москвичей приходится лишь 36 банкротств.
Самое большое число банкротств зарегистрировано было в Москве, где судебных решений по введению процедур реализации имущества стало больше на треть, составив 4,5 тысячи. В тройке также находятся Московская область (почти 4 тысячи банкротств) и один из регионов ПФО — Самарская область, где количество банкротств к 1 октября выросло уже на 71,4. Почти в два раза выросло количество банкротов — физических лиц — в Петербурге (с 1,8 тыс. до 3,5 тыс.). В опасной зоне еще один регион ПФО — Башкортостан, где количество банкротств выросло за год в 1,6 раза, составив уже 3 173, или 78 банкротств на 100 тыс. населения — еще в начале июля на 100 тысяч башкир приходилось лишь 41 банкротство.
Проблема реализации упрощенной процедуры банкротства в слабости сотрудников уполномоченной принимать заявления структуры — МФЦ. Чтобы обучить работников правильно составлять и принимать заявления от потенциальных банкротов понадобится время. И немалое.
Два региона ПФО в «красной зоне»
Конечно, можно было бы сослаться на то, что в регионах с большей численностью населения и банкротов будет больше. Но еще хуже дела у регионов ПФО обстоят как раз по относительному показателю, то есть по числу банкротств на 100 тыс. населения. Самарская область продолжает лидировать по этому показателю в России — если 3 месяца назад на 100 тысяч жителей региона приходилось 62 банкротства, то теперь их уже 111. Критический уровень в 100 банкротств на 100 тысяч населения превысила также Пензенская область — где число банкротств выросло за год на 40%, составив 1,4 тысячи (или 106 банкротств на 100 тыс. населения), по этому показателю регион занимает третье место, уступая только Калмыкии (108 банкротств на 100 тыс.).
В числе регионов-лидеров, где банкротство среди граждан становится все популярнее, можно найти также Саратовскую область, где число подобных дел в коронавирусный год увеличилось на 73%, составив уже 2 248 (или 92 на 100 тыс. населения), и, как мы уже упоминали выше, Башкортостан.
Почему банкротства были популярны в последние годы
Помимо нынешнего экономического кризиса и эпидемии справедливости ради надо вспомнить, что вал банкротств физических лиц был зарегистрирован почти сразу же после закона о потребительском банкротстве, вступившем в силу в октябре 2015 года (то есть в разгар кризиса предыдущего). Для примера, в 2017 году в РФ были признаны банкротами в 1,5 раза больше россиян, чем в 2016 году: 29,8 тыс. человек против 19,6 тыс. Татарстан по росту числа банкротов за 2 года занял 10-е место: в 2015 году банкротами в РТ признали всего 7 человек, в 2017 — уже 693. С 2016 года число банкротов в Татарстане выросло почти в 1,5 раза. А сразу два института — ЦБ и Национальное бюро кредитных историй — заявляли о том, что потенциальных банкротов в России 400—600 тыс. человек.
Одной из причин лавины была практика личного поручительства предпринимателей по долгам компаний — процедура личного банкротства помогала не подставлять активы всей организации под необходимость расплачиваться по большим кредитам. При этом рынок фиксировал и фиксирует не только рост числа банкротов-граждан, но и снижение числа реабилитационных мер, то есть суды чаще принимают решение признать гражданина банкротом и реализовать его имущество за долги и реже утверждают план реструктуризации. То есть большая часть новых банкротов — далеко не состоятельные граждане, доходы которых не позволяют долг реструктуризировать (проще списать долг и продать имущество).
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