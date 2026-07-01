ФАС потребовала от Apple предустановки российского ПО — компании грозит штраф в 4 млрд рублей

По данным ведомства, пользователи iPhone и iPad по умолчанию используют иностранные поисковые системы, а для перехода на российские сервисы им приходится вручную менять настройки

Федеральная антимонопольная служба России потребовала от Apple изменить настройки и условия работы устройств на базе iOS, указав на возможные признаки ограничения конкуренции для российских разработчиков.

По данным ведомства, пользователи iPhone и iPad по умолчанию используют иностранные поисковые системы, а для перехода на российские сервисы им приходится вручную менять настройки. В ФАС считают, что такая схема создает неравные условия для отечественных компаний и может влиять на выбор потребителей.

Также регулятор заявил о несоблюдении требований по предустановке российского программного обеспечения, включая национальный мессенджер и отечественный магазин приложений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компания должна устранить выявленные, по оценке службы, нарушения до 15 июля 2026 года. В случае невыполнения предупреждения ФАС может инициировать антимонопольное разбирательство с возможным штрафом до 4 млрд рублей.

Напомним, что в Кремле призвали россиян перейти на Android после удаления приложений VK из App Store. Как данные ограничения повлияют на работу бизнеса, сможет ли российская IT-платформа обойти ограничения и можно ли обвинить американского «цифрового гиганта» в нарушениях законодательства — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова