РСПП: у каждой четвертой компании в России ухудшилось финансовое положение

Индекс деловой среды РСПП по итогам июня упал до 43,8 пункта

Фото: Динар Фатыхов

В июне финансовое положение ухудшилось у 24% предприятий в России. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом похвастаться улучшением ситуации смогли лишь 6% компаний. Такой значительный разрыв между долей тех, кто столкнулся с трудностями, и теми, кто показал рост, говорит об общей стагнации и преобладании негативных трендов в экономике.

Индекс деловой среды, рассчитываемый РСПП, по итогам июня в России снизился до 43,8 пункта. Это свидетельствует о продолжающемся ухудшении ожиданий бизнеса, сообщает источник.

Ключевым фактором, тянущим общий индекс РСПП вниз, стало резкое падение индикатора личных оценок респондентов. Эксперты связывают это с неоправдавшимися надеждами на более быстрое снижение ключевой ставки Центральным банком РФ в начале лета. Бизнес-сообщество ждало смягчения денежно-кредитной политики для снижения стоимости заемных средств, однако эти ожидания не оправдались, что напрямую отразилось на настроениях предпринимателей.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо проблем с доступностью кредитов из-за высокой ставки, бизнес сталкивается с системными барьерами:

Взаимодействие с банками: предприниматели отмечают ужесточение требований к заемщикам и сложности в получении финансирования даже при наличии стабильных показателей.

Логистика: ситуация в сфере поставок остается нестабильной. Компании продолжают перестраивать маршруты и искать новых поставщиков, что ведет к росту издержек и непредсказуемости сроков доставки.

Снижение индекса ниже отметки в 50 пунктов традиционно интерпретируется как переход деловых настроений в зону пессимизма. Текущий уровень в 43,8 пункта указывает на то, что бизнес занимает выжидательную позицию, адаптируясь к текущим макроэкономическим реалиям.



Полный отчет Российского союза промышленников и предпринимателей будет опубликован позднее.

Зульфат Шафигуллин