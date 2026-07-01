Фискальная спецоперация

ФНС сообщила о миллиардных поступлениях в бюджет от малого и среднего бизнеса

Фото: Динар Фатыхов

Федеральная налоговая служба (ФНС) подвела декларационные итоги по малому и среднему бизнесу за 2025 год и первые пять месяцев 2026 года. Цифры оказались довольно оптимистичными. Так, в бюджет поступил 291 млрд рублей по НДС от плательщиков УСН, а по результатам амнистии за дробление бизнеса начисления составили 22 млрд рублей. С учетом того, что новая налоговая реформа вызвала ранее неоднозначную реакцию у предпринимателей, представленные итоги можно назвать «успешной фискальной спецоперацией» ФНС.

Итоги декларационной кампании за 2025 год

Данные декларационной кампании показывают, что в систему уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) было вовлечено огромное количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За 2025 год 433 тысячи плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН) представили декларации по НДС. Из них:

188 тыс. — ранее применяли данную систему при обороте от 60 до 450 млн рублей;

245 тыс. — новые плательщики с оборотом от 20 до 60 млн рублей.

В общей сложности от 433 тысяч плательщиков УСН в бюджет поступил 291 млрд рублей НДС с учетом получения вычетов контрагентами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом всего 2,5% упрощенцев допустили ошибки при предоставлении первых отчетностей по НДС. Показатель выглядит довольно низким, учитывая, что в России была проведена масштабная налоговая реформа.

Рост доли МСП в бюджете

С начала 2026 года в ФНС зафиксировали рост поступлений от МСП на 12%, они составили 6,3 трлн рублей. При этом совокупные доходы бюджета за первые пять месяцев выросли лишь на 6%.

Между тем доля МСП в налоговых сборах увеличилась с 23,3 до 24,6%. Основные отрасли, по которым было больше всего поступлений, — это торговля, обрабатывающие производства и строительство.

Таким образом, можно зафиксировать, что МСП становится все более значимым донором для бюджета.

Амнистия как инструмент легализации и сбора данных

Значимой темой заседания стал вопрос по «обелению» экономики. Такая задача перед налоговиками была поставлена президентом Владимиром Путиным.

По итогам 2025 года начисления в бюджет страны по амнистии за дробление бизнеса составили 22 млрд рублей. «Фискальная спецоперация» коснулась 14 тыс. групп, состоящие из 34 тыс. налогоплательщиков, отказавшихся от применения подобных схем.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чаще всего нарушения законодательства в части дробления бизнеса были зафиксированы в отраслях торговли (38%), строительства (17%) и логистики (12%).

Теперь у ФНС есть детальная карта процессов дробления. Это позволяет службе в будущем с высокой точностью применять автоматизированные системы контроля и пресекать любые попытки вернуться к старым схемам.

Развитие взаимодействия ФНС с маркетплейсами

Заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев сообщил о росте товарооборота субъектов МСП на 18% и выручки на 28%, которая достигла 2,35 трлн рублей.

Всего по результатам 2025 года на основных пяти цифровых площадках было зарегистрировано 832 тыс. участников малого и среднего бизнеса. По сравнению с показателями прошлого отчетного периода их количество увеличилось на 18%.

Напомним, ранее в ФНС сообщили о двузначном росте числа дробления бизнеса на фоне снижения количества пробитых чеков.

Зульфат Шафигуллин