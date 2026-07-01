Фискальная спецоперация
ФНС сообщила о миллиардных поступлениях в бюджет от малого и среднего бизнеса
Федеральная налоговая служба (ФНС) подвела декларационные итоги по малому и среднему бизнесу за 2025 год и первые пять месяцев 2026 года. Цифры оказались довольно оптимистичными. Так, в бюджет поступил 291 млрд рублей по НДС от плательщиков УСН, а по результатам амнистии за дробление бизнеса начисления составили 22 млрд рублей. С учетом того, что новая налоговая реформа вызвала ранее неоднозначную реакцию у предпринимателей, представленные итоги можно назвать «успешной фискальной спецоперацией» ФНС.
Итоги декларационной кампании за 2025 год
Данные декларационной кампании показывают, что в систему уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) было вовлечено огромное количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). За 2025 год 433 тысячи плательщиков упрощенной системы налогообложения (УСН) представили декларации по НДС. Из них:
- 188 тыс. — ранее применяли данную систему при обороте от 60 до 450 млн рублей;
- 245 тыс. — новые плательщики с оборотом от 20 до 60 млн рублей.
В общей сложности от 433 тысяч плательщиков УСН в бюджет поступил 291 млрд рублей НДС с учетом получения вычетов контрагентами.
При этом всего 2,5% упрощенцев допустили ошибки при предоставлении первых отчетностей по НДС. Показатель выглядит довольно низким, учитывая, что в России была проведена масштабная налоговая реформа.
Рост доли МСП в бюджете
С начала 2026 года в ФНС зафиксировали рост поступлений от МСП на 12%, они составили 6,3 трлн рублей. При этом совокупные доходы бюджета за первые пять месяцев выросли лишь на 6%.
Между тем доля МСП в налоговых сборах увеличилась с 23,3 до 24,6%. Основные отрасли, по которым было больше всего поступлений, — это торговля, обрабатывающие производства и строительство.
Таким образом, можно зафиксировать, что МСП становится все более значимым донором для бюджета.
Амнистия как инструмент легализации и сбора данных
Значимой темой заседания стал вопрос по «обелению» экономики. Такая задача перед налоговиками была поставлена президентом Владимиром Путиным.
По итогам 2025 года начисления в бюджет страны по амнистии за дробление бизнеса составили 22 млрд рублей. «Фискальная спецоперация» коснулась 14 тыс. групп, состоящие из 34 тыс. налогоплательщиков, отказавшихся от применения подобных схем.
Чаще всего нарушения законодательства в части дробления бизнеса были зафиксированы в отраслях торговли (38%), строительства (17%) и логистики (12%).
Теперь у ФНС есть детальная карта процессов дробления. Это позволяет службе в будущем с высокой точностью применять автоматизированные системы контроля и пресекать любые попытки вернуться к старым схемам.
Развитие взаимодействия ФНС с маркетплейсами
Заместитель руководителя ФНС России Тимур Шиналиев сообщил о росте товарооборота субъектов МСП на 18% и выручки на 28%, которая достигла 2,35 трлн рублей.
Всего по результатам 2025 года на основных пяти цифровых площадках было зарегистрировано 832 тыс. участников малого и среднего бизнеса. По сравнению с показателями прошлого отчетного периода их количество увеличилось на 18%.
Напомним, ранее в ФНС сообщили о двузначном росте числа дробления бизнеса на фоне снижения количества пробитых чеков.
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