Заводчики из Казани заявили, что разведение и продажи кошек не приносят прибыли

Такую сферу деятельности можно назвать дорогостоящим хобби

Фото: Арсений Фавстрицкий

В Казани разведение котов разных пород с целью дальнейшей продажи нельзя назвать прибыльным бизнесом. Об этом корреспонденту «Реального времени» сообщили местные заводчики.

— Это не бизнес, а дорогостоящее хобби, по крайней мере, если не просто плодить котят. Такая деятельность скорее не окупается, чем приносит прибыль, — отметила изданию заводчик Лейсан.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Плохие продажи пушистых подтвердила изданию и другой заводчик кошек по имени Екатерина.

— Вообще не продаются (котята, — прим. ред.). В минус работаем, — подчеркнула она, отвечая на вопрос корреспондента интернет-газеты.

Отметим, что котята в столице Татарстане стоят до 195 тыс. рублей. От чего зависит цена, топ пород кошек в России, на что смотреть при покупке и сколько стоит минимальный кошачий набор — в материале «Реального времени».

Никита Егоров