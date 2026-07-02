За месяц в Татарстане зарегистрировали 381 организацию, но закрыли в два раза больше

В России в общей сложности в мае появилось 11,9 тыс. новых компаний

Фото: Артем Дергунов

В мае 2026 года в Татарстане официально ликвидировали 861 организацию. При этом новых компаний за аналогичный период зарегистрировано в 2,2 раза меньше (381), следует из данных Росстата.

В целом в ПФО ликвидировали за прошедший месяц 5,4 тыс. организаций. В свою очередь, новых компаний за тот же срок зарегистрировали чуть больше 1,7 тыс.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В России в общей сложности в мае появилось 11,9 тыс. новых организаций. Однако в стране закрылись за тот же промежуток времени 29 тыс. компаний.

Ранее сообщалось, что в Татарстане оборот оптовой торговли вырос на 10,5% за год.



Никита Егоров