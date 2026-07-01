Wildberries купил «Еаптеку»

Сделка является частью стратегии по развитию направления компании в области здоровья

Фото: Максим Платонов

Сервис онлайн-заказа лекарств «Еаптека» стал частью группы RWB, которая объединяет Wildberries и Russ. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Покупка «Еаптеки» является частью стратегии по развитию направления «RWB Здоровье» и созданию единой цифровой платформы в области здоровья, о которой компания объявила на Петербургском международном экономическом форуме.

В компании надеются, что интеграция одного из крупнейших игроков фармацевтического рынка позволит значительно расширить ассортимент лекарственных препаратов и товаров для здоровья на платформе. Благодаря сделке RWB также получит доступ к партнерской сети из более чем 25 тысяч аптек, где будут доступны заказы, оформленные через платформу. По оценкам компании, это улучшит доступность лекарств и сопутствующих товаров, в том числе для жителей отдаленных регионов России.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Управляющий директор «RWB Здоровье» Анастасия Карпова отметила, что новая цифровая платформа объединит медицинский и фармацевтический маркетплейсы. Присоединение «Еаптеки» является важным этапом в реализации этой стратегии. Она подчеркнула, что уже сейчас лекарства и товары для здоровья доступны на Wildberries, но объединение экспертизы позволит существенно увеличить ассортимент и улучшить доступ покупателей к лекарственным средствам. Производители фармацевтической продукции смогут также воспользоваться инфраструктурой «RWB Здоровье» для взаимодействия с потребителями.

Компания добавила, что соглашение о покупке «Еаптеки» продолжает их партнерство. С августа 2025 года пользователи Wildberries уже могут заказывать через платформу не только лекарства, но и биологически активные добавки, медицинскую технику, косметику и другие товары из ассортимента «Еаптеки».

Ранее экономист предупредил о возможном росте цен на маркетплейсах на 10–20%.

Никита Егоров