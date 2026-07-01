«Яндекс Такси» не фиксирует оттока водителей из-за ограничений на топливо

Тем не менее компания обсуждает с регионами увеличение лимитов на отпуск топлива

Фото: Динар Фатыхов

«Яндекс Такси» ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимитов на отпуск топлива для автомобилей такси. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании.

В сервисе заявили, что пока не фиксируют системного роста цен на поездки и массового оттока водителей из-за ситуации с топливом. При этом признали, что в регионах, где действуют ограничения на отпуск бензина, водители вынуждены проводить на заправках значительно больше времени.

Кроме того, в ближайшее время в приложении «Яндекс Про» для водителей появится информация о наличии топлива на конкретных АЗС. В компании рассчитывают, что это поможет сократить время на поиск работающих заправок.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что из-за проблем с топливом часть таксистов стала реже выходить на линию. По данным издания, это уже привело к росту стоимости поездок и дисбалансу между спросом и предложением.

Наталья Жирнова