В Татарстане треть компаний оказались убыточными

Однако прибыль татарстанских фирм на 482,8 млн рублей превысила убытки предприятий республики

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В Татарстане по итогам января — апреля 2026 года 30,1% организаций от общего количества компаний оказались убыточными. Причем сумма убытков за озвученный период составила 61,3 млн рублей, следует из данных Росстата.

Добавим, что в статистике не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, госучреждения, а также некредитные финансовые организации.

Остальные 69,9% компаний оказались в плюсе. Совокупная прибыль таких организаций за первые четыре месяца текущего года составила 544,2 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отметим, что прибыль татарстанских компаний на 482,8 млн рублей превысила убытки предприятий республики.

В целом же по России 64,7% предприятий стали прибыльными по итогам января — апреля. Их прибыль составила 12,2 трлн рублей. Остальные 35,3% компаний оказались в минусе, а совокупный объем убытков — 3,4 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что в мае в Татарстане закрылось в два с лишним раза больше предприятий, чем открылось.

Никита Егоров