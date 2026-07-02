Wildberries повысит комиссии для продавцов в связи с подорожанием топлива

Изменения будут носить выборочный характер

Фото: Анастасия Фартыгина

Wildberries с 7 июля планирует повысить комиссии для продавцов по некоторым товарным категориям. Причиной этого, по информации пресс-службы маркетплейса, стали увеличившиеся логистические расходы на фоне роста цен на топливо. Согласно оценкам экспертов, размер повышения составит от 5 до 20%, пишет «Коммерсантъ».

В компании подчеркнули, что изменения будут носить выборочный характер.

— Некоторые категории товаров получат снижение комиссий, в то время как по другим останутся без изменений, — сообщили в пресс-службе.

Аналитический сервис Wildbox отметил, что наиболее ощутимое увеличение затрат коснется продавцов, использующих площадку как витрину и самостоятельно организующих доставку. Для них комиссия повысится на 20%. Для продавцов, реализующих товары со своих складов, рост составит примерно 6%, а для тех, кто использует склады Wildberries — около 5%.

Гендиректор сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев предупредил, что повышение тарифов негативно скажется как на продавцах, так и на покупателях, поскольку дополнительные расходы часто перекладываются на конечную цену товаров. По оценке Wildbox, стоимость примерно 90% товаров на площадке может увеличиться.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Рахимбердиев отметил, что рост комиссий может усилить давление на малый и средний бизнес, а также спровоцировать отток продавцов с платформы. Сегодня, по его словам, совокупные издержки продавцов на маркетплейсах — это 50–70% от выручки, включая комиссии, логистику, хранение, рекламу и возвраты. Ассоциация электронной торговли подсчитала, что за последние три года расходы на логистику выросли на 33–89%, а комиссии платформ — на 58–63%.

При этом аналитики считают, что говорить о полном влиянии топливных цен на рынок онлайн-торговли пока рано. Генеральный директор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров напомнил, что логистика остается одной из ключевых статей расходов маркетплейсов, и крупные компании обычно заранее адаптируют бизнес-процессы к изменениям на рынке.

Повышение комиссий происходит на фоне замедления динамики российского e-commerce. По данным Infoline, по итогам 2025 года совокупный оборот крупнейших площадок — Wildberries, Ozon и «Яндекс.Маркет» — достиг 8,59 трлн рублей, что на 32,2% больше, чем годом ранее. Тогда как в 2024 году рост составлял 56,2%.

Стоит напомнить, что более 30 регионов России уже ввели ограничения на продажу топлива из-за перебоев с поставками, начавшихся в конце мая. С 26 июня «Роснефть» ограничила продажу в Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях — не более 30 литров на автомобиль. В Татарстане, Удмуртии, Нижегородской области и некоторых других регионах ограничения действуют на отдельных АЗС или в отдельных сетях, без официальных решений властей.

Ранее сообщалось, что Wildberries купил «Еаптеку».

Никита Егоров