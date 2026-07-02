В Татарстане находятся более 93 тыс. иностранных граждан — Мухаметшин

По его словам, более 34 тыс. из них имеют оформленный патент на осуществление трудовой деятельности

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В Татарстане на сегодняшний день находятся свыше 93 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил председатель Ассамблеи народов республики Фарид Мухаметшин.

По его словам, более 34 тыс. из них имеют оформленный патент на осуществление трудовой деятельности. Он отметил, что в сфере трудовой миграции в республике стараются сохранять баланс между потребностями экономики и соблюдением законодательства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Отмечу, что в сфере трудовой миграции мы последовательно выдерживаем баланс между потребностями экономики республики и необходимостью соблюдения законности, — подчеркнул председатель Ассамблеи.

Напомним, что в Татарстане утвердят перечень медучреждений для освидетельствования иностранных граждан. Как отмечается в соответствующем указе, его принятие направлено на систематизацию процесса медицинского освидетельствования иностранцев, обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности и создание единой системы медицинских проверок в республике.

Наталья Жирнова