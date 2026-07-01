Трамп заработал около 1,2 млрд долларов на своих проектах с криптовалютой

Так, свыше 500 миллионов долларов Трамп получил от своей компании World Liberty Financial

Президент США Дональд Трамп заработал около 1,2 миллиарда долларов на криптовалютных проектах в 2025 году. В декларации, состоящей из 927 страниц, не указаны данные о чистой прибыли, а лишь о выручке, что затрудняет точную оценку его общего дохода, пишет AP News.

В отчете сообщается, что свыше 500 миллионов долларов Трамп получил от своей компании World Liberty Financial, которая занимается продажей новых криптовалютных продуктов. Еще одна его компания, CIC Digital LLC, заработала более 600 миллионов долларов на продаже виртуальных «мемных» монет с его изображением. Кроме того, значительную часть дохода составили объекты недвижимости: в 2025 году недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах принесла Трампу 10,4 миллиона долларов. Проект, реализуемый застройщиком, близким к семье Трампа, в Саудовской Аравии обеспечил ему 9 миллионов долларов, а еще два объекта в Румынии и Катаре принесли по 5 миллионов долларов каждый. Доход от его поместья Мар-а-Лаго во Флориде составил 77 миллионов долларов, что на 50% больше, чем в 2024 году, когда Трамп не занимал президентский пост.

Реальное время / realnoevremya.ru

По данным Forbes, текущее состояние Дональда Трампа составляет 6 миллиардов долларов, что на 2,3 миллиарда долларов больше по сравнению с 2024 годом.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил отменить гражданство США по рождению через законодательство.

Никита Егоров