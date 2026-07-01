Татарстан попал в топ-3 регионов России по числу научных предприятий МСП

Республика поделила место с Московской областью

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане функционирует более 850 малых и средних предприятий, занимающихся научной деятельностью, что составляет около 4% от общего числа научных МСП в стране. Этот показатель ставит республику на третье место среди российских регионов, сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

Лидерами по количеству научных МСП остаются Москва с более чем 30% и Санкт-Петербург с долей в 10%. Татарстан делит третье место с Московской областью.

По данным, в России зарегистрировано более 24 тысяч научных предприятий. Их средний возраст превышает девять лет, что выше, чем в среднем по всему сектору малого и среднего бизнеса. В Татарстане средний возраст научных МСП составляет восемь лет, что также превышает средний показатель по стране, равный 7,5 года.

Для научных МСП в Татарстане предусмотрен комплекс финансовых и нефинансовых мер поддержки. Предприниматели могут воспользоваться льготными займами, гарантийной поддержкой, а также льготным лизингом оборудования. Также в республике проводятся конкурсные отборы на получение грантов для фундаментальных и прикладных исследований.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Фонд поддержки предпринимательства РТ, подведомственный Министерству экономики Республики Татарстан, помогает предпринимателям компенсировать затраты на сертификацию продукции, участие в выставках, разработку фирменного стиля, маркетинговых материалов и стратегий позиционирования.

Фонд софинансирует часть расходов: на сертификацию можно получить до 70% затрат (максимум 500 тысяч рублей), а на разработку брендинга — до 90% (но не более 400 тысяч рублей). Оставшуюся часть расходов компании должны покрыть самостоятельно.

Региональные меры поддержки дополняют федеральные программы, включая программу «Умник», реализуемую Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, которая направлена на молодых ученых и их разработки, а также на другие грантовые проекты.

В Центре «Мой бизнес» предприниматели могут пройти обучение и получить консультации по коммерциализации научных разработок и вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Поддержка научного предпринимательства в Татарстане осуществляется Министерством экономики республики и его подведомственными организациями в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Для получения более подробной информации о мерах поддержки можно обратиться в Единый контакт-центр по телефону 8 (843) 524-90-90 или посетить сайт Министерства экономики Республики Татарстан.

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Никита Егоров