В Татарстане за неделю сильнее всего подорожал картофель

Его средняя стоимость увеличилась с 53,98 до 61,49 рубля за килограмм

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане за неделю наиболее заметно выросли цены на картофель, капусту и морковь. Такие данные приводит Татарстанстат по итогам мониторинга потребительских цен на 29 июня.

Сильнее всего подорожал картофель — его средняя стоимость увеличилась с 53,98 до 61,49 рубля за килограмм, или на 13,6%. Белокочанная капуста прибавила в цене 8,7%, морковь — 5,8%, репчатый лук — 5,3%, яблоки — 4,6%.

Среди других продуктов выросли цены на свинину, рыбу, хлеб из ржаной муки, сахар, молоко и сыры.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В то же время подешевели куриные яйца — почти на 3,5%, свежие огурцы — на 3,1%, кефир — на 2,4%, вареная колбаса и макаронные изделия. Незначительно снизились цены на сливочное и подсолнечное масло, сметану, рис и помидоры.

Напомним, что недельная инфляция в России ускорилась до 0,22%. Среди овощей и фруктов в России сильнее всего подорожали белокочанная капуста (+4,7%), картофель (+4,5%), репчатый лук (+3,8%), свекла (+3,2%) и морковь (+2,5%). Годовая инфляция конкретно в Татарстане продолжает снижаться — в мае она составила 6,29%. При этом она выше, чем в Приволжском федеральном округе (5,94%) и в целом по стране (5,31%).

Наталья Жирнова