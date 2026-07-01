Власти Татарстана утвердили план по развитию газетных киосков

В 2029 году планируется внести изменения в муниципальные правовые акты о размещении таких павильонов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане утвержден план мероприятий (дорожная карта) по поддержке и развитию системы распространения печатной продукции с использованием нестационарных торговых объектов на 2026–2030 годы. Распоряжение подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Данный план предполагает ежеквартальный мониторинг количества газетных киосков и ежегодную актуализацию схем их размещения, которые будут опубликованы на сайте Минпромторга РТ. Также планируется установление льготной арендной ставки для владельцев киосков, использующих муниципальное имущество, и предоставление информации о свободных земельных участках для их размещения.

Постоянное содействие будет оказано предпринимателям в организации розничной торговли печатной продукцией через киоски, павильоны, мини-киоски, вендинговые аппараты и автолавки на объектах транспорта, культуры, здравоохранения, спорта и социальной защиты, в многофункциональных центрах, а также на территориях государственных и муниципальных учреждений и гостиниц.

Кроме того, в 2029 году планируется внести изменения в муниципальные правовые акты о размещении киосков. Это будет касаться замены устаревших конструкций на новые форматы с гарантией сохранения прав арендаторов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В этом же году намечена актуализация примерного ассортимента товаров, которые могут продаваться без применения контрольно-кассовой техники согласно распоряжению Кабмина РТ от 2005 года.

Ежегодно будут предоставляться меры поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям, работающим с печатной продукцией, и рассматриваться новые инициативы по их поддержке.

Кроме того, каждый год профильные ведомства должны составлять планы мероприятий по популяризации чтения. Также запланировано включение в схемы размещения нестационарных торговых объектов земельных участков на территориях с высокой потребительской активностью и туристическим потенциалом с учетом стандартов благоустройства и архитектурного оформления.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Министерство промышленности и торговли РТ.

Ранее сообщалось, что программу по борьбе с диабетом в Татарстане продлили до 2030 года.

Никита Егоров