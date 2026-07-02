Страны персидского залива допускают введение сборов в Ормузском проливе

Возможность создания такой системы сборов начинают допускать и некоторые европейские страны

Официальные представители ряда стран Персидского залива рассматривают возможность введения платы за проход судов через Ормузский пролив в пользу Ирана и Омана. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, возможность создания такой системы сборов начинают допускать и некоторые европейские страны. Речь идет об одном из важнейших мировых морских торговых маршрутов.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Оман передал США и другим западным союзникам предложение о введении платы за проход судов через Ормузский пролив. В свою очередь эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) считают, что даже полное восстановление судоходства через пролив само по себе не обеспечит быстрого восстановления мировой экономики после кризиса на Ближнем Востоке.

Наталья Жирнова