Оборот оптовой торговли в ПФО вырос на 4,1% за пять месяцев 2026 года
В Татарстане оборот оптовой торговли вырос на 10,5% и достиг 1,94 трлн рублей
Оборот оптовой торговли в Приволжском федеральном округе за январь — май 2026 года составил 6,72 трлн рублей, увеличившись на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.
Среди регионов округа значительный рост показали Мордовия (+13,4%), Башкортостан (+10,8%), Оренбургская область (+10,6%), Самарская область (+9,1%) и Удмуртия (+9,7%). В Татарстане оборот оптовой торговли вырос на 10,5% и достиг 1,94 трлн рублей.
Снижение показателей зафиксировано в ряде регионов. Наиболее заметное падение отмечено в Чувашии (-32%), Пермском крае (-15,3%), Кировской области (-6,3%) и Пензенской области (-5,9%).
В Нижегородской области оборот оптовой торговли увеличился на 3,5%, однако в мае по сравнению с апрелем 2026 года зафиксировано снижение на 12,5%. Аналогичная месячная отрицательная динамика отмечена практически во всех регионах округа, включая Татарстан, где показатель снизился на 8% к апрелю.
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