Свыше 3,6 тысячи жителей Нижнекамска наказали за отсутствие масок

В Татарстане, как и по всей России, идет рост случаев заражения COVID-19. И хотя в республике один из самых низких в стране показателей прироста — 0,5%, — ситуация достаточно тревожная, коек стало не хватать, в республике разворачивают дополнительные отделения ковид-госпиталей. По этой причине в городах и районах республики усилили контроль за соблюдением антиковидных требований Роспотребнадзора. В Нижнекамске были вынуждены привлечь к ответственности граждан, нарушающих масочный режим и тем самым подвергающих себя и окружающих повышенным рискам заразиться.



Нижнекамцев наказывают рублем

За минувшую неделю в Нижнекамске составили протоколы за нарушения масочного режима на 166 жителей. Проблему низкой антиковидной дисциплины населения обсудили на «деловом понедельнике» в мэрии города.



Представители оперштаба, полиции и Роспотребнадзора вышли в рейды по торговым объектам. Проверили 85 магазинов — доложили на совещании, которое провела заместитель мэра Марина Камелина.

Проверили 85 магазинов — доложили на совещании, которое провела Марина Камелина. Фото vk.com/nknews

В целом с момента введения масочного режима в Нижнекамске за его нарушения к ответственности привлекли более 6,5 тыс. человек, из которых порядка 3,6 тыс. были оштрафованы, остальным вынесено предупреждение. Ежедневно полицейские Нижнекамска регистрируют порядка 20 нарушений.



Всего в городе и районе было зарегистрировано 274 случая заболевания (один случай заражения был зафиксирован на прошедшей неделе), 262 пациента выздоровели и 5 человек скончались. Сегодня в Нижнекамске врачи говорят о росте заболеваемости сезонными ОРВИ и пневмонией.

По решению муниципального оперштаба в городе усилен контроль за соблюдением масочного режима, организованы патрули полиции и Роспотребнадзора по торговым объектам, в общественном транспорте и других местах массового скопления нижнекамцев.

В городе организованы патрули полиции и Роспотребнадзора по торговым объектам, в общественном транспорте. Фото vk.com/nknews

Нижнекамцы ударились в спорт

В начале прошлой неделе Владимир Путин подвел итоги реализации Стратегии развития физкультуры и спорта с 2014 по 2020 годы. Нижнекамск, как сообщил сегодня глава департамента физкультуры и спорта Александр Клипачев, активно участвовал в реализации программы.



Так, за 5 лет численность нижнекамцев в возрасте от 3 до 80 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 36% (2014 г.) до 48% (2019 г.). В городе развиваются более 40 видов спорта, а наиболее массовыми являются футбол, хоккей, баскетбол, вольная и греко-римская борьба, бокс, легкая атлетика, лыжные гонки и гимнастика. Любят нижнекамцы и дворовый спорт. В городе 26 футбольных и хоккейных дворовых команд — постоянных участников турниров на призы клубов «Золотая шайба» и «Кожаный мяч».



За 5 лет численность нижнекамцев в возрасте от 3 до 80 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла с 36% (2014 г.) до 48% (2019 г.). Фото vk.com/nknews

Однако в этом году из-за ограничений по ковиду количество занимающихся в частных спортивных клубах сократилось более чем на 600 человек. Всего в городе готовят более 7,5 тыс. спортсменов по 36 видам спорта. В этом году два нижнекамских спортсмена получили звания мастеров спорта и почти 40 человек повысили разряд до первого.

Кадры для НХЛ

За пять лет в Нижнекамске и районе сдали около 30 новых спортивных объектов, оборудовали малые спортплощадки. В этом году для детской спортивной школы футбольного клуба «Нефтехимик» построили крытый футбольный манеж стоимостью свыше 300 млн руб. Также в 2020 году в спортшколах начали капремонт в рамках республиканской программы.

Особой гордостью для Нижнекамска стало завоевание воспитанником спортивной школы по хоккею «Нефтехимик» Михаилом Сергачевым в составе команды Тампа Бэй Лайтингз кубка Стэнли. Кроме того, в партнеры Сергачеву на прошедшем драфте был выбран еще один воспитанник нижнекамского хоккея — Максим Грошев.

Завтра Михаила Сергачева ждут на открытой тренировке команды «Нефтехимик», которая пройдет на «Нефтехим Арене» с 12 до 13 часов. Все желающие смогут посетить мероприятие и поприветствовать с трибун первого татарстанца, выигравшего Кубок Стэнли.

