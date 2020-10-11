Видео недели: Путин о личном, революция в Киргизии и казанский «скоростной» трамвай

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Путин о детях и внуках

ТАСС после многомесячного перерыва выпустил очередной отрывок большого интервью президента РФ Андрею Ванденко, которое получило название «20 вопросов Владимиру Путину». В этом выпуске российский лидер рассказал о личном: детях и внуках, катании на лыжах и коньках, а также о личных радостях и потерях.

Революция в Киргизии

В понедельник в Киргизии произошла революция. Митинги в Бишкеке привели к захвату правительственных зданий. Ключевые посты уже на следующий день заняли оппозиционеры. При этом, пока часть оппонентов действующего президента получила доступ к власти, на других стали совершать покушения.

Трамвай из Казани

В среду на Технической в Казани трамвай разогнался, а затормозить уже не смог. Он врезался в несколько грузовиков, снес несколько столбов и в итоге облетел многие паблики и интернет-ресурсы по всей стране. Получается не правы были урбанисты, говорившие, что скоростных трамваев не бывает.

Подросток построил атомный реактор

Книга рекордов Гиннесса зафиксировала новое достижение: подросток из США смог построить ядерный реактор у себя дома. 12-летний Джексон Освальд добился реакции двух атомов дейтерия в собственной комнате в Мемфисе (Теннесси, США).

Крутится ли руль у беспилотного КАМАЗа?

Университет Иннополис опубликовал видео с испытаний беспилотного КАМАЗа. В том числе специалисты показали, как выглядит кабина грузовика изнутри, когда его ведет робот.

Извинения Моргенштерна

Уфимский рэпер Моргенштерн оскорбил Тимати и был вынужден извиняться перед другом Рамзана Кадырова на видео. По крайней мере так это преподносится. Возможно, шутки про неприличные звуки и правда задели Тимура Ильдаровича, но чего не сделаешь ради хайпа? Ролик действительно стал одним из самых просматриваемых за неделю.

«Стража» Терри Пратчетта

В Сети появился трейлер сериала «Стража», снятого по произведениям Терри Пратчетта о Плоском мире. Для ценителей этой серии новая лента от BBC должна стать культовой. По первому трейлеру кажется, что у создателей получилось довольно гладко.

Морской слон в городе

В чилийском поселке Пуэрто-Сиснес жители обнаружили заблудившегося морского слона, пытающегося проползти по улицам поздним вечером. Пришлось людям выйти и помочь огромному морскому животному вернуться на берег.

Том Круз на крыше

На этой неделе также активно распространялся ролик снятый тиктокерами из Норвегии. Согласно сюжету, они случайно заметили съемочную группу фильма «Миссия невыполнима 7» на крыше поезда. Том Круз сидел и махал блогерам, улыбаясь как ни в чем не бывало.